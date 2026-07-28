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18 अगस्त को लॉन्च हो सकती है 2026 Skoda Slavia फेसलिफ्ट, डिजाइन और फीचर्स में होंगे अपडेट

Skoda Slavia ( फोटो - Skoda Auto India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Skoda Auto India ने अपनी प्रीमियम सेडान Skoda Slavia के फेसलिफ्ट मॉडल को लॉन्च करने की तारीख का खुलासा कर दिया है. जानकारी के अनुसार कंपनी 18 अगस्त, 2026 को अपडेटेड Slavia सेडान को पेश करने वाली है. संभावना जताई जा रही है कि इस फेसलिफ्टेड प्रीमियम सेडान में कॉस्मेटिक बदलाव, नए फीचर्स और कुछ मैकेनिकल बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे यह हाल ही में अपडेट हुई Skoda Kushaq SUV के बराबर आ जाएगी. एक्सटीरियर में क्या होंगे बदलाव

संभावना जताई जा रही है कि 2026 Skoda Slavia फेसलिफ्ट में शार्पर फ्रंट-एंड डिज़ाइन दिया जाएगा, जिसमें बदली हुई ग्रिल, नए डिज़ाइन वाले LED हेडलैंप और अपडेटेड फ्रंट और रियर बंपर शामिल हो सकते हैं. इस अपडेट में नए अलॉय व्हील डिज़ाइन और रिफ्रेश्ड टेल लैंप डिटेलिंग भी शामिल हो सकती है, जिससे सेडान को एक ज़्यादा मॉडर्न लुक मिल सकता है, जबकि इसका जाना-पहचाना आकार वैसा ही बना रहेगा. केबिन में मिलेंगे ज्यादा फीचर्स

इसके इंटीरियर की बात करें तो इसके डैशबोर्ड का लेआउट ज़्यादातर वैसा ही रखा जा सकता है. हालांकि, Skoda इसमें 10.25-इंच का बड़ा पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अपडेटेड सीट अपहोल्स्ट्री और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे फ़ीचर दे सकती है. कंपनी इसमें पिछली सीट पर मसाज का फ़ीचर भी जोड़ा जा सकता है. यह फ़ीचर इस साल की शुरुआत में फ़ेसलिफ़्टेड Skoda Kushaq के साथ पेश किया गया था.