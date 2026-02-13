ETV Bharat / technology

नई 2026 MG Majestor एसयूवी के किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स, जानें यहां

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी JSW MG Motor India ने अप्रैल 2026 में होने वाले लॉन्च से पहले MG Majestor SUV से पर्दा उठा दिया है. कंपनी ने इस कार को इसी साल नई दिल्ली में आयोजित हुए 2025 Auto Expo में प्रदर्शित किया गया था, जहां सिर्फ़ इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन दिखाया गया था. MG Majestor के लिए कंपनी ने बुकिंग शुरू कर दी है, और इसे 41,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ बुक किया जा सकता है. हालांकि इसकी कीमतें अप्रैल में बताई जाएंगी, लेकिन डिलीवरी मई 2026 में शुरू हो सकती है.

लॉन्च के बाद नई MG Majestor एसयूवी भारतीय बाजार में मौजूद Toyota Fortuner के साथ मुकाबला करेगी. इस कार को कुल दो ट्रिम लेवल: Sharp और Shavvy में पेश किया जाएगा, और यह टू-व्हील-ड्राइव और फोर-व्हील-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन दोनों के साथ पेश की जाएगी. एक्सटीरियर पेंट ऑप्शन में पर्ल व्हाइट, कंक्रीट ग्रे, मेटल ब्लैक और मेटल ऐश शामिल हैं. यहां हम इस कार के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बताने जा रहे हैं.

MG Majestor Sharp ट्रिम के फीचर्स

(इंजन: 2.0-लीटर, ट्विन-टर्बो 4X2 इंजन, 8-स्पीड AT)