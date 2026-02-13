नई 2026 MG Majestor एसयूवी के किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स, जानें यहां
SW MG Motor India ने भारतीय बाजार में अपनी नई MG Majestor को पेश किया है. जानें इसके किस वेरिएंट में कौन से फीचर्स हैं.
Published : February 13, 2026 at 2:41 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी JSW MG Motor India ने अप्रैल 2026 में होने वाले लॉन्च से पहले MG Majestor SUV से पर्दा उठा दिया है. कंपनी ने इस कार को इसी साल नई दिल्ली में आयोजित हुए 2025 Auto Expo में प्रदर्शित किया गया था, जहां सिर्फ़ इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन दिखाया गया था. MG Majestor के लिए कंपनी ने बुकिंग शुरू कर दी है, और इसे 41,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ बुक किया जा सकता है. हालांकि इसकी कीमतें अप्रैल में बताई जाएंगी, लेकिन डिलीवरी मई 2026 में शुरू हो सकती है.
लॉन्च के बाद नई MG Majestor एसयूवी भारतीय बाजार में मौजूद Toyota Fortuner के साथ मुकाबला करेगी. इस कार को कुल दो ट्रिम लेवल: Sharp और Shavvy में पेश किया जाएगा, और यह टू-व्हील-ड्राइव और फोर-व्हील-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन दोनों के साथ पेश की जाएगी. एक्सटीरियर पेंट ऑप्शन में पर्ल व्हाइट, कंक्रीट ग्रे, मेटल ब्लैक और मेटल ऐश शामिल हैं. यहां हम इस कार के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बताने जा रहे हैं.
MG Majestor Sharp ट्रिम के फीचर्स
(इंजन: 2.0-लीटर, ट्विन-टर्बो 4X2 इंजन, 8-स्पीड AT)
- LED DRLs
- LED हेडलैंप (प्रोजेक्टर)
- कनेक्टेड टेल लैंप
- रियर फॉग लैंप
- डुअल शेड मल्टीस्पोक अलॉय व्हील्स
- ORVM पर टर्न इंडिकेटर
- पियानो ब्लैक DLO गार्निश
- ब्रश्ड स्टील साइड स्टेपर
- रूफ रेल्स
- डुअल एग्जॉस्ट टिप्स
- गनमेटल ग्रे फ्रंट गार्ड प्लेट
- ड्राइव मोड्स (स्पोर्ट/नॉर्मल/इको)
- 3 स्टीयरिंग मोड्स
- 64 कलर एम्बिएंट लाइट्स
- ब्लैक इंटीरियर थीम
- लेदर अपहोल्स्ट्री
- लेदर लेयरिंग और सॉफ्ट टच डैशबोर्ड
- इल्युमिनेटेड स्कफ प्लेट्स (फ्रंट और रियर)
- निटेड फैब्रिक रूफ लाइनर
- डोर ट्रिम्स पर कार्बन फाइबर इंसर्ट
- 12-वे पावर्ड ड्राइवर सीट (4-वे लम्बर)
- 8-वे पावर्ड को-ड्राइवर सीट
- 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम
- बेंच सेकंड रो (60:40 स्प्लिट)
- सेकंड रो स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग
- जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट
- 3-ज़ोन ऑटो AC
- सेकंड और थर्ड रो AC वेंट्स
- रेन सेंसिंग वाइपर्स
- 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
- क्रूज़ कंट्रोल
- पैडल शिफ्टर्स
- पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप
- डुअल वायरलेस चार्जर
- USB पोर्ट्स (1 टाइप-C + 3 टाइप-A)
- 12V पावर आउटलेट (2)
- लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील
- टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग
- 360-डिग्री HD कैमरा
- रिवर्स पार्किंग कैमरा
- EPB ऑटो होल्ड के साथ
- 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
- वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले
- सभी i-SMART कनेक्टेड फीचर्स
- फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स
- 6 एयरबैग्स
- ESP
- TCS
- हिल होल्ड / हिल असिस्ट / हिल डिसेंट
- ABS + EBD + ब्रेक असिस्ट
- सभी 4 डिस्क ब्रेक
- TPMS
- ISOFIX
- रियर वाइपर और वॉशर
- रियर डिफॉगर
- हीटेड ORVM
- ड्राइवर फटीग वार्निंग
MG Majestor Savvy ट्रिम के फीचर्स
(इंजन: 2.0-लीटर, ट्विन-टर्बो 4X2 और 4X4 इंजन, 8-स्पीड AT)
Sharp ट्रिम से अतिरिक्त फीचर्स
- पैनोरमिक सनरूफ
- ड्राइवर सीट और ORVM मेमोरी (2 सेटिंग्स)
- वेंटिलेटिड सीट्स
- मल्टी-मोड मसाज फ्रंट सीटें
- JBL स्टूडियो 12 स्पीकर ऑडियो सिस्टम
- कैप्टन सीट्स ऑप्शन (2WD)
- 220V पावर आउटलेट (दूसरी रो)
- एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल
- एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS लेवल-2)
- फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग
- ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग
- लेन डिपार्चर वॉर्निंग
- लेन डिपार्चर प्रिवेंशन
- ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन
- लेन चेंज असिस्ट
- लेन कीप असिस्ट
- रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट
- डोर ओपन वॉर्निंग
- इंटेलिजेंट हेडलैंप कंट्रोल
- स्पीड असिस्ट सिस्टम
4x4 वेरिएंट के फीचर्स:
- लो रेंज के साथ 4 व्हील ड्राइव
- 10 ऑफ-रोड मोड्स के साथ 4x4
- रियर डिफरेंशियल लॉक
- सेंटर डिफरेंशियल लॉक
- फ्रंट डिफरेंशियल लॉक
- M-क्रॉल
नई MG Majestor SUV का इंजन
नई MG Majestor के इंजन की बात करें तो इसमें MG Gloster वाले ही इंजन विकल्प दिए गए हैं. इसमें 2.0-लीटर, ट्विन-टर्बोचार्ज्ड डीज़ल इंजन शामिल है, जो 215 bhp की पावर और 478 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन के साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को जोड़ा गया है. यह इंजन कार के चारों व्हील्स को पावर देता है, जिससे यह एक ऑल-व्हील ड्राइव कार बन जाती है.