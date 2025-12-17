ETV Bharat / technology

खरीदना चाहते हैं नई 2026 MG Hector फेसलिफ्ट, जानें किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स

नई 2026 MG Hector फेसलिफ्ट ( फोटो - JSW MG Motor India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी JSW MG Motor India ने हाल ही में अपनी नई 2026 MG Hector को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है. कंपनी ने इसकी पहली जनरेशन को साल 2019 उतारा था, जिसके बाद साल 2023 में इस कार को पहला फेसलिफ्ट दिया था.

तब से लगभग तीन साल हो गए थे, इसलिए MG Motor ने Hector को दूसरा फेसलिफ्ट दिया है, क्योंकि यह SUV बिक्री के सातवें साल में प्रवेश कर रही है. अगर आप नई 2026 MG Hector फेसलिफ्ट को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो यहां हम आपको इसके हर वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

नई MG Hector फेसलिफ्ट की कीमत

फेसलिफ्ट के तहत, नई MG Hector की कीमत अब 11.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जो पुराने मॉडल की बेस कीमत से 2.1 लाख रुपये कम है, और 5-सीटर वेरिएंट के लिए इसकी कीमत 18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है.

वहीं दूसरी ओर, थ्री-रो MG Hector Plus के लिए, कंपनी ने अभी तक 6-सीटर वर्जन की कीमतों की पुष्टि नहीं की है. अपडेटेड 7-सीटर MG Hector Plus Sharp Pro ट्रिम से आगे उपलब्ध है, जिसकी कीमत 17.29 लाख रुपये से शुरू होकर 19.49 लाख रुपये तक जाती है.

2026 MG Hector के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स

Style वेरिएंट के फीचर्स (पावरट्रेन विकल्प: पेट्रोल MT)