खरीदना चाहते हैं नई 2026 MG Hector फेसलिफ्ट, जानें किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स
MG Motor India ने हाल ही में नई 2026 MG Hector को लॉन्च किया है. यहां हम इसके वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बता रहे हैं.
Published : December 17, 2025 at 5:15 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी JSW MG Motor India ने हाल ही में अपनी नई 2026 MG Hector को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है. कंपनी ने इसकी पहली जनरेशन को साल 2019 उतारा था, जिसके बाद साल 2023 में इस कार को पहला फेसलिफ्ट दिया था.
तब से लगभग तीन साल हो गए थे, इसलिए MG Motor ने Hector को दूसरा फेसलिफ्ट दिया है, क्योंकि यह SUV बिक्री के सातवें साल में प्रवेश कर रही है. अगर आप नई 2026 MG Hector फेसलिफ्ट को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो यहां हम आपको इसके हर वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं.
नई MG Hector फेसलिफ्ट की कीमत
फेसलिफ्ट के तहत, नई MG Hector की कीमत अब 11.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जो पुराने मॉडल की बेस कीमत से 2.1 लाख रुपये कम है, और 5-सीटर वेरिएंट के लिए इसकी कीमत 18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है.
वहीं दूसरी ओर, थ्री-रो MG Hector Plus के लिए, कंपनी ने अभी तक 6-सीटर वर्जन की कीमतों की पुष्टि नहीं की है. अपडेटेड 7-सीटर MG Hector Plus Sharp Pro ट्रिम से आगे उपलब्ध है, जिसकी कीमत 17.29 लाख रुपये से शुरू होकर 19.49 लाख रुपये तक जाती है.
2026 MG Hector के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स
Style वेरिएंट के फीचर्स (पावरट्रेन विकल्प: पेट्रोल MT)
- 6 एयरबैग
- रियर पार्किंग सेंसर
- इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP)
- ट्रैक्शन कंट्रोल
- हिल होल्ड कंट्रोल
- EBD के साथ ABS
- ब्रेक असिस्ट
- आगे और पीछे डिस्क ब्रेक
- आगे और पीछे डिफॉगर
- स्पीड-सेंसिंग डोर लॉक
- ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर
- ओवरस्पीड अलर्ट
- आगे की सीटबेल्ट के लिए प्रीटेंशनर और लोड लिमिटर
- सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर
- LED DRLs के साथ हैलोजन हेडलाइट्स
- बल्ब+LED टेल-लैंप
- कवर के साथ 17-इंच स्टील व्हील
- सिल्वर साइड क्लैडिंग
- रूफ रेल
- रूफ स्पॉइलर
- ORVM इंडिकेटर
- 3.5-इंच MID के साथ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
- फैब्रिक अपहोल्स्ट्री
- लेदरेट डोर लाइनर और डैशबोर्ड ट्रिम
- 4-स्पीकर साउंड सिस्टम
- हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
- सेंट्रल लॉकिंग
- इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs
- स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट एडजस्ट
- रिक्लाइनिंग दूसरी-पंक्ति सीटें
- फ्लैट-फोल्डिंग दूसरी-पंक्ति सीटें (सिर्फ 5-सीटर के लिए)
- रियर AC वेंट
- लेदरेट ड्राइवर आर्मरेस्ट
- दूसरी-पंक्ति आर्मरेस्ट
- 12V पावर आउटलेट और फास्ट-चार्जिंग USB पोर्ट
- आगे और पीछे पावर विंडो
- आगे और पीछे हाइट-एडजस्टेबल हेडरेस्ट
Select Pro वेरिएंट के फीचर्स (पावरट्रेन विकल्प: पेट्रोल MT)
Style वेरिएंट से अतिरिक्त फीचर्स
- रियर कैमरा
- फॉलो-मी-होम हेडलाइट्स
- फ्रंट कॉर्नरिंग लाइट्स
- LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स
- फुल LED कनेक्टेड टेल-लैंप्स
- हैलोजन फ्रंट फॉग लैंप्स
- LED रियर फॉग लैंप्स
- 17-इंच के अलॉय व्हील्स
- फ्रंट और रियर मेटैलिक स्किड प्लेट्स
- 7-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
- LED रीडिंग लाइट्स
- वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ 14-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन
- 6-स्पीकर साउंड सिस्टम
- स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स
- टच जेस्चर कंट्रोल्स
- पैनोरमिक सनरूफ
- वायरलेस चार्जिंग पैड
- क्रूज़ कंट्रोल
- कूल्ड ग्लवबॉक्स
- कवर के साथ फ्रंट वैनिटी मिरर
- सनग्लास होल्डर
Smart Pro वेरिएंट के फीचर्स (पावरट्रेन विकल्प: पेट्रोल MT/पेट्रोल CVT)
Select Pro वेरिएंट से अतिरिक्त फीचर्स
- फ्रंट पार्किंग सेंसर
- इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (सिर्फ CVT)
- TPMS
- 18-इंच के अलॉय व्हील्स
- डुअल-टोन आइस ग्रे इंटीरियर फिनिश
- लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील
- सबवूफर और एम्पलीफायर
- 8-स्पीकर साउंड सिस्टम
- इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए वॉयस कमांड
- शेयरिंग फंक्शन वाली डिजिटल चाबी
- ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट के साथ कनेक्टेड कार टेक
- ड्राइव मोड – इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स (सिर्फ CVT)
- पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप
- इलेक्ट्रिकली-फोल्डिंग ORVMs
- स्लाइडिंग आर्मरेस्ट (सिर्फ CVT)
- रोशनी वाले वैनिटी मिरर
- पीछे की विंडशील्ड सनब्लाइंड
Sharp Pro वेरिएंट के फीचर्स (पावरट्रेन विकल्प: पेट्रोल MT/पेट्रोल CVT)
Smart Pro वेरिएंट से अतिरिक्त फीचर्स
- क्रोम साइड क्लैडिंग
- वॉयस कमांड के साथ 8-कलर एम्बिएंट लाइटिंग
- 8-स्पीकर इंफिनिटी साउंड सिस्टम
- वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
- 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट
- 4-वे पावर्ड को-ड्राइवर सीट
- ऑटोमैटिक हेडलाइट्स
- रेन-सेंसिंग वाइपर
- ऑटो-डिमिंग IRVM
- कीलेस एंट्री और एग्जिट
- स्टीयरिंग व्हील के लिए टेलिस्कोपिक एडजस्ट (सिर्फ MT)
- ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
- एंटी-पिंच के साथ ड्राइवर विंडो ऑटो अप/डाउन
- डुअल-टोन अर्बन टैन इंटीरियर फिनिश (सिर्फ Hector Plus में)
- दूसरी रो में कैप्टन सीटें (सिर्फ Hector Plus 6-सीटर)
- तीसरी रो में फास्ट-चार्जिंग USB पोर्ट (सिर्फ Hector Plus में)
- स्लाइडिंग दूसरी रो सीटें (सिर्फ Hector Plus में)
- 50:50 फोल्डिंग तीसरी रो सीटें (सिर्फ Hector Plus में)
- फैन स्पीड कंट्रोल के साथ तीसरी रो AC (सिर्फ Hector Plus में)
Savvy Pro वेरिएंट के फीचर्स (पावरट्रेन विकल्प: पेट्रोल CVT)
Sharp Pro वेरिएंट से अतिरिक्त फीचर्स
- 360-डिग्री कैमरा
- लेवल-2 ADAS
- पावर्ड टेलगेट
- केबिन एयर प्यूरीफायर
- एडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल
2026 MG Hector का पावरट्रेन
कार में मिलने वाले पावरट्रेन विकल्पों की बात करें तो, 2026 MG Hector में पिछले मॉडल वाले ही इंजन ऑप्शन बरकार रखे गए हैं. इनमें पहला 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन है, जो 143hp की पावर और 250Nm का टॉर्क देता है, जबकि दूसरा 2.0-लीटर डीजल इंजन है, जो 170hp की पावर 350Nm का टॉर्क प्रदान करता है.
जहां इसके पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल या CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया जाता है, वहीं इस कार के डीजल इंजन के साथ सिर्फ़ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प ही मिलता है.