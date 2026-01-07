ETV Bharat / technology

खरीदना चाहते हैं नई 2026 Mahindra XUV 7XO एसयूवी, जानें किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने साल 2020 में अपनी Mahindra XUV700 को लॉन्च किया था. अब करीब पांच साल बाद कंपनी ने इसके अपडेट वर्जन Mahindra XUV 7XO को इसके सक्सेसर के तौर पर बाजार में उतारा है. Mahindra XUV 7XO का एक्सटीरियर XUV700 के डिज़ाइन का एक एडवांस्ड वर्जन है, लेकिन इसके डाइमेंशन पहले वाले मॉडल जैसे ही हैं. हालांकि, इसके फेसलिफ्ट में एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में नए स्टाइलिंग फीचर्स दिए गए हैं, जिससे Mahindra XUV700 का प्रीमियम लुक और फील और भी बेहतर हो गया है.

2026 Mahindra XUV 7XO के वेरिएंट्स और कीमत

2026 XUV 7XO की कीमत एंट्री-लेवल AX 7-सीटर मैनुअल वेरिएंट के लिए 13.66 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, और इसके टॉप-स्पेक AX7L 6-सीटर ऑटोमेटिक वेरिएंट के लिए 24.11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कीमतें इस कार की इंट्रोडक्टरी कीमतें हैं और सिर्फ पहले 40,000 कस्टमर्स तक के लिए वैध है. Mahindra XUV 7XO को कंपनी ने कुल छह ट्रिम्स में पेश किया है, जिनमें AX, AX3, AX5, AX7, AX7T (Tech) और AX7L (Luxury) शामिल हैं.

2026 Mahindra XUV 7XO के इंजन विकल्प

2026 Mahindra XUV 7XO के इंजन विकल्पों की बात करें, तो इसके पेट्रोल वेरिएंट में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है. 'mStallion' नाम का यह चार-सिलेंडर डायरेक्ट-इंजेक्शन इंजन 5,000rpm पर 203hp की पावर और 1,750-3,000rpm पर 380Nm का टॉर्क प्रदान करता है.

वहीं डीजल इंजन की बात करें तो, इसमें कंपनी का 'mHawk' इंजन मिलता है, जो 3,500rpm पर 185hp की पावर प्रदान करता है. इस इंजन को 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जिसके साथ यह 420Nm (1,600-2,800rpm) का टॉर्क देता है, जबकि 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ यह इंजन 1,750rpm और 2,800rpm के बीच 450Nm का टॉर्क देता है.

2026 Mahindra XUV 7XO कलर विकल्प

Mahindra XUV 7XO के कलर ऑप्शन्स की बात करें तो, इसे सिर्फ़ दो हल्के शेड्स में पेश किया है, जिनका नाम डेज़र्ट मिस्ट और एवरेस्ट व्हाइट है. Mahindra XUV 7XO के दूसरे एक्सटीरियर कलर ऑप्शन्स में गैलेक्सी ग्रे, मिडनाइट ब्लैक, नेबुला ब्लू, रूबी वेलवेट और स्टेल्थ ब्लैक कलर शामिल हैं. Mahindra एक नई बेज-और-ब्राउन इंटीरियर कलर थीम दे रही है, जिसमें टॉप ट्रिम्स में टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील टू-टोन लेदर में रैप किया गया है.

2026 Mahindra XUV 7XO ट्रिम्स के अनुसार फीचर्स