खरीदना चाहते हैं नई 2026 Mahindra XUV 7XO एसयूवी, जानें किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स
अगर आप नई 2026 Mahindra XUV 7XO खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यहां जानें कि इसके किस वेरिएंट में कौन से फीचर्स हैं.
Published : January 7, 2026 at 2:44 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने साल 2020 में अपनी Mahindra XUV700 को लॉन्च किया था. अब करीब पांच साल बाद कंपनी ने इसके अपडेट वर्जन Mahindra XUV 7XO को इसके सक्सेसर के तौर पर बाजार में उतारा है. Mahindra XUV 7XO का एक्सटीरियर XUV700 के डिज़ाइन का एक एडवांस्ड वर्जन है, लेकिन इसके डाइमेंशन पहले वाले मॉडल जैसे ही हैं. हालांकि, इसके फेसलिफ्ट में एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में नए स्टाइलिंग फीचर्स दिए गए हैं, जिससे Mahindra XUV700 का प्रीमियम लुक और फील और भी बेहतर हो गया है.
2026 Mahindra XUV 7XO के वेरिएंट्स और कीमत
2026 XUV 7XO की कीमत एंट्री-लेवल AX 7-सीटर मैनुअल वेरिएंट के लिए 13.66 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, और इसके टॉप-स्पेक AX7L 6-सीटर ऑटोमेटिक वेरिएंट के लिए 24.11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है.
ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कीमतें इस कार की इंट्रोडक्टरी कीमतें हैं और सिर्फ पहले 40,000 कस्टमर्स तक के लिए वैध है. Mahindra XUV 7XO को कंपनी ने कुल छह ट्रिम्स में पेश किया है, जिनमें AX, AX3, AX5, AX7, AX7T (Tech) और AX7L (Luxury) शामिल हैं.
2026 Mahindra XUV 7XO के इंजन विकल्प
2026 Mahindra XUV 7XO के इंजन विकल्पों की बात करें, तो इसके पेट्रोल वेरिएंट में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है. 'mStallion' नाम का यह चार-सिलेंडर डायरेक्ट-इंजेक्शन इंजन 5,000rpm पर 203hp की पावर और 1,750-3,000rpm पर 380Nm का टॉर्क प्रदान करता है.
वहीं डीजल इंजन की बात करें तो, इसमें कंपनी का 'mHawk' इंजन मिलता है, जो 3,500rpm पर 185hp की पावर प्रदान करता है. इस इंजन को 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जिसके साथ यह 420Nm (1,600-2,800rpm) का टॉर्क देता है, जबकि 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ यह इंजन 1,750rpm और 2,800rpm के बीच 450Nm का टॉर्क देता है.
2026 Mahindra XUV 7XO कलर विकल्प
Mahindra XUV 7XO के कलर ऑप्शन्स की बात करें तो, इसे सिर्फ़ दो हल्के शेड्स में पेश किया है, जिनका नाम डेज़र्ट मिस्ट और एवरेस्ट व्हाइट है. Mahindra XUV 7XO के दूसरे एक्सटीरियर कलर ऑप्शन्स में गैलेक्सी ग्रे, मिडनाइट ब्लैक, नेबुला ब्लू, रूबी वेलवेट और स्टेल्थ ब्लैक कलर शामिल हैं. Mahindra एक नई बेज-और-ब्राउन इंटीरियर कलर थीम दे रही है, जिसमें टॉप ट्रिम्स में टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील टू-टोन लेदर में रैप किया गया है.
2026 Mahindra XUV 7XO ट्रिम्स के अनुसार फीचर्स
XUV 7XO AX ट्रिम के फीचर्स
(कीमत: 13.66 लाख से 14.96 लाख रुपये)
- डे टाइम रनिंग लैंप (DRLs) के साथ Bi-LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स
- क्लियर-लेंस LED टेल-लाइट्स
- पियानो-ब्लैक एक्सटीरियर क्लैडिंग
- फ्लश डोर हैंडल
- कवर के साथ 17-इंच स्टील व्हील्स
- शार्कफिन एंटीना
- रूफ रेल्स
- रियर स्पॉइलर
- इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटसाइड रियरव्यू मिरर (ORVMs)
- ज़िप, ज़ैप, ज़ूम और कस्टम ड्राइव मोड (सिर्फ़ डीज़ल के लिए)
- ऑटोमैटिक इंजन स्टॉप-स्टार्ट
- 12.3-इंच ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप
- वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto
- AdrenoX कनेक्टेड-कार सूट
- ChatGPT के साथ बिल्ट-इन Alexa
- स्मार्टवॉच कनेक्टिविटी
- क्रूज़ कंट्रोल
- 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम
- 65W टाइप-C और 15W टाइप-A फ्रंट चार्जिंग पोर्ट
- 15W टाइप-A रियर चार्जिंग पोर्ट
- तीसरी रो के लिए 12V आउटलेट
- 6-वे मैन्युअल रूप से एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
- पावर विंडो (ड्राइवर साइड पर वन-शॉट 'डाउन' फंक्शन के साथ)
- दूसरी और तीसरी रो के वेंट के साथ मैन्युअल AC
- पुश-बटन स्टार्ट
- स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट
- कप होल्डर के साथ रियर आर्मरेस्ट
- स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स
- हाइट-एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट
- मैन्युअल रूप से डिम होने वाला इंटीरियर रियरव्यू मिरर (IRVM)
- 6 एयरबैग
- इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल
- ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम
- हिल-होल्ड असिस्ट
- हिल-डिसेंट कंट्रोल
- EBD के साथ ABS
- ISOFIX एंकर
- हेडलाइट्स के लिए 'फॉलो मी' फंक्शन
XUV 7XO AX3 ट्रिम के फीचर्स
(कीमत: 16.02 लाख से 17.94 लाख रुपये)
AX वेरिएंट से अतिरिक्त फीचर्स
- इलेक्ट्रिकली क्लोज होने वाले ORVMs जिसमें ऑटो-फोल्ड फंक्शन
- डायनामिक गाइडलाइन वाला रियरव्यू कैमरा
- रियर वाइपर और वॉशर
- रियर डिफॉगर
XUV 7XO AX5 ट्रिम के फीचर्स
(कीमत: 17.52 लाख से 19.44 लाख रुपये)
AX3 से अतिरिक्त फीचर्स
- 17-इंच के अलॉय व्हील्स
- ऑटोमैटिक डोर लॉक (पास आने पर) और अनलॉक (दूर जाने पर) फंक्शन
- पैनोरमिक सनरूफ
- टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट
- एक्सटेंडेबल सन वाइज़र
- फ्रंट पार्किंग सेंसर
XUV 7XO AX7 ट्रिम के फीचर्स
(कीमत: 18.48 लाख से 20.40 लाख रुपये)
AX5 से अतिरिक्त फीचर्स
- 18-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स
- बूट लैंप
- ऑटोमैटिक हेडलाइट्स
- रेन-सेंसिंग वाइपर्स
- रिमोट-क्लोजिंग विंडोज कूलिंग (सिर्फ AT में)
- मेमोरी फंक्शन के साथ ऑटो-टिल्टिंग ORVMs
- OTT और क्विक-डिलीवरी ऐप्स के साथ AdrenoX+ कनेक्ट सूट
- लेदरेट अपहोल्स्ट्री
- मेमोरी और वेलकम फंक्शन के साथ 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट
- को-ड्राइवर सीट के लिए मैनुअल 'बॉस' मोड
- 'मैक्स डीफ्रॉस्ट' और 'क्वाइट' मोड के साथ डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
- AQI डिस्प्ले के साथ एयर प्यूरीफायर
- 65W टाइप-C पोर्ट के साथ टैबलेट-होल्डर
- डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर
- सराउंड-व्यू कैमरे
- ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग
- टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम
XUV 7XO AX7T (Tech) ट्रिम के फीचर्स
(कीमत: 20.99 लाख से 23.44 लाख रुपये)
AX7 से अतिरिक्त फीचर्स
- पैसिव की-लेस एंट्री
- सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स
- फ्रंट LED फॉग लाइट्स और कॉर्नरिंग लाइट्स
- वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
- फ्रंट वायरलेस चार्जिंग पैड
- इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
- डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो
- फ्रेमलेस ऑटो-डिमिंग IRVM
- एडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल
- ड्राइवर-ड्राउजीनेस डिटेक्शन
- लेवल-2 ADAS
XUV 7XO AX7L (Luxury) ट्रिम के फीचर्स
(कीमत: 22.47 लाख से 24.92 लाख रुपये)
AX7T से अतिरिक्त फीचर्स
- 19-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स
- मल्टी-ज़ोन एम्बिएंट लाइटिंग
- लेदरेट डोर ट्रिम
- वेंटिलेटेड सेकेंड रो की सीट्स
- रियर सनब्लाइंड्स
- 6-वे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड को-ड्राइवर सीट, पावर्ड 'बॉस' मोड के साथ
- रियर वायरलेस चार्जिंग पैड
- डॉल्बी विज़न