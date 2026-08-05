13.69 लाख रुपये में लॉन्च हुई नई 2026 Mahindra Scorpio-N, मिला 540-डिग्री कैमरे का फीचर
Mahindra ने अपनी नई 2026 Mahindra Scorpio-N SUV को लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 13.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.
Published : August 5, 2026 at 4:06 PM IST
हैदराबाद: एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने मॉडल ईयर अपडेट के तहत 2026 Mahindra Scorpio-N SUV को लॉन्च कर दिया है और इसमें कुछ नए अपडेट्स भी किए हैं. कंपनी ने नई Scorpio-N की शुरुआती कीमत 13.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है.
अपडेट्स की बात करें तो इसके बाहरी हिस्से में छोटे-मोटे कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जबकि टॉप वेरिएंट्स में कुछ नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं. खास फीचर्स के तौर पर इसमें बड़ा सेंट्रल टचस्क्रीन, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ और 540-डिग्री कैमरा दिया गया है.
2026 Mahindra Scorpio-N की प्राइस लिस्ट
|वेरिएंट्स
|पेट्रोल MT 4x2
|पेट्रोल AT 4x2
|डीजल MT 4x2
|डीजल AT 4x2
|डीजल MT 4x4
|डीजल AT 4x4
|Z2
|13.69 लाख रुपये
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|14.19 लाख रुपये
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|Z4
|15.57 लाख रुपये
|17.16 लाख रुपये
|16.12 लाख रुपये
|17.68 लाख रुपये
|18.03 लाख रुपये
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|Z6
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|17.17 लाख रुपये
|18.82 लाख रुपये
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|Z8 S
|17.79 लाख रुपये
|19.26 लाख रुपये
|18.79 लाख रुपये
|19.89 लाख रुपये
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|Z8
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|19.86 लाख रुपये
|21.41 लाख रुपये
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|Z8 T
|20.38 लाख रुपये
|21.75 लाख रुपये
|20.65 लाख रुपये
|22.25 लाख रुपये
|22.86 लाख रुपये
|24.39 लाख रुपये
|Z8 L 7-सीटर
|21.31 लाख रुपये
|22.87 लाख रुपये
|21.99 लाख रुपये
|23.49 लाख रुपये
|24.25 लाख रुपये
|25.49 लाख रुपये
|Z8 L 6-सीटर
|21.69 लाख रुपये
|23.05 लाख रुपये
|22.47 लाख रुपये
|23.80 लाख रुपये
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2026 Mahindra Scorpio-N के कॉस्मेटिक अपडेट्स
इसके एक्सटीरियर पर नजर डालें तो नई Scorpio-N बाहर से देखने पर मौजूदा मॉडल जैसी ही लगती है, और यहां कापी कम बदलाव देखने को मिलते हैं. एसयूवी में नए डिजाइन के 18-इंच के अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं.
वहीं, इंटीरियर पर नजर डालें तो इसके डैशबोर्ड को नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें एक नया फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन और सेंट्रल एयर-कॉन वेंट्स की जगह बदली गई है. इसके टॉप वेरिएंट्स में एक नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है. हालांकि इसके स्विचगियर पुराने मॉडल जैसे ही हैं और सीटिंग लेआउट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है.
2026 Mahindra Scorpio-N के नए फीचर्स
इसमें मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो, इसके निचले वेरिएंट्स में पहले जैसे ही फीचर्स मिलते हैं. सबसे खास बदलाव नई Scorpio-N के Z8 S ट्रिम से शुरू होते हैं. इसके Z8 S ट्रिम में नया 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और नया 10.2-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है.
इसके अलावा, इस ट्रिम में आगे और पीछे नए 65W के टाइप-C चार्जिंग ऑप्शन और विंडोज के लिए नया UV और IR-कट ग्लास मिलता है. दिलचस्प बात यह है कि पुरानी Mahindra Scorpio-N में टॉप Z8 L ट्रिम्स पर 65W के टाइप-C फास्ट चार्जिंग का फीचर मिलता था, लेकिन वह सिर्फ़ दूसरी लाइन में बैठने वालों के लिए थी.
वहीं, बेहतर-स्पेक वाले Z8 ट्रिम में Z8 S वाले नए फ़ीचर्स तो मिलते ही हैं, लेकिन इसमें कोई खास नया फ़ीचर नहीं है. इसके अलावा, Z8 T ट्रिम में नए डिज़ाइन वाले 18-इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि पूरी तरह से लोडेड Z8 L में अब एक नया पैनोरमिक सनरूफ और 540-डिग्री कैमरा सिस्टम मिलता है.
यह छीचर पहले टॉप-स्पेक ट्रिम में मिलने वाले सिर्फ़ फ्रंट और रियर व्यू कैमरा से बेहतर है. इन फीचर्स के साथ, इसमें पहले की तरह, लेवल 2 ADAS फ़ंक्शंस सिर्फ़ Z8 L में ही मिलते हैं.
Mahindra Scorpio-N का पावरट्रेन
पावरट्रेन के मामले में Mahindra ने Scorpio-N में कोई खास बदलाव नहीं किए हैं. इसमें अब भी वही 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलते हैं. डीज़ल इंजन दो तरह के ट्यूनिंग लेवल में आता है. इसके निचले ट्रिम्स में कम पावर वाला ट्यूनिंग लेवल मिलता है.