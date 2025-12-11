ETV Bharat / technology

नई-जनरेशन Kia Seltos के किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स, जानें यहां

नई-जनरेशन Kia Seltos ( फोटो - Kia India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia India ने बीते दिन ही अपनी नई-जनरेशन Kia Seltos को ग्लोबल मार्केट के लिए पेश कर दिया है, हालांकि कंपनी ने इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है. भारतीय बाजार में यह कार Hyundai Creta, Tata Sierra, Maruti Grand Vitara, और Maruti Victoris के साथ-साथ Honda Elevate जैसी मिडसाइज़ SUVs के साथ मुकाबला करने वाली है. पिछले मॉडल की तुलना में, नई Kia Seltos में कई एक्सटीरियर और इंटीरियर कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जिसके साथ ही कुछ फीचर अपग्रेड भी किए गए हैं. यहां हम दूसरी जेनरेशन की Kia Seltos के वेरिएंट-वाइज़ पावरट्रेन और फीचर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं. जैसा कि हमने बताया कि नई Kia Seltos की कीमतों का खुलासा कंपनी ने फिलहाल नहीं किया है, और इसकी कीमत की घोषणा 2 जनवरी, 2026 को की जाएगी. इसकी बुकिंग 11 दिसंबर, 2025 से 25,000 रुपये की टोकन राशि के साथ शुरू होने वाली है, और इसकी डिलीवरी जनवरी के मध्य से शुरू हो सकती है. Kia Seltos के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स

Kia Seltos HTE वेरिएंट के फीचर्स 6 एयरबैग

टायर प्रेशर मॉनिटर

ABS

ESC

हिल-स्टार्ट असिस्ट

ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक

सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट

इंडिकेटर के साथ फ्रंट पैसेंजर एयरबैग ऑन/ऑफ स्विच

रियरव्यू कैमरा

LED हेडलाइट्स और DRLs

LED टेल-लाइट्स

कवर के साथ 16-इंच स्टील व्हील्स

शार्क फिन जैसा एंटीना

हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप के साथ रियर स्पॉइलर

फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल (मैनुअल ऑपरेशन)

ब्लैक और ग्रे अपहोल्स्ट्री

ड्राइवर की सीट के लिए मैनुअल सीट हाइट एडजस्टमेंट

स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स

क्रूज़ कंट्रोल

12-इंच ड्राइवर डिस्प्ले

वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन

USB-C चार्जिंग पोर्ट: 2 आगे, 2 पीछे

की-लेस एंट्री

आर्मरेस्ट और कपहोल्डर्स के साथ सेंटर कंसोल

मैनुअल AC

रियर AC वेंट्स

इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs Kia Seltos HTE (O) वेरिएंट के फीचर्स

HTE वेरिएंट से अतिरिक्त ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (सिर्फ़ ऑटोमैटिक वेरिएंट के लिए)

16-इंच के स्टाइल वाले स्टील व्हील्स

कनेक्टेड LED टेल-लाइट्स

ब्लैक और ग्रे पार्ट-लेदरेट अपहोल्स्ट्री

ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स: सैंड/मड/स्नो (सिर्फ़ ऑटोमैटिक वेरिएंट के लिए)

ड्राइव मोड्स: इको/नॉर्मल/स्पोर्ट (सिर्फ़ ऑटोमैटिक वेरिएंट के लिए)

पैडल शिफ्टर्स (सिर्फ़ ऑटोमैटिक वेरिएंट के लिए)

ड्राइवर और पैसेंजर-साइड सीटबैक पॉकेट्स

सेंटर आर्मरेस्ट और कपहोल्डर्स के साथ 60:40 स्प्लिट रियर सीटें

बीच वाली पैसेंजर सीट हेडरेस्ट