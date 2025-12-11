नई-जनरेशन Kia Seltos के किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स, जानें यहां
Kia India ने बीते दिन अपनी नई-जनरेशन Kia Seltos को ग्लोबल मार्केट के लिए पेश किया. यहां हम इसके फीचर्स बता रहे हैं.
Published : December 11, 2025 at 2:25 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia India ने बीते दिन ही अपनी नई-जनरेशन Kia Seltos को ग्लोबल मार्केट के लिए पेश कर दिया है, हालांकि कंपनी ने इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है. भारतीय बाजार में यह कार Hyundai Creta, Tata Sierra, Maruti Grand Vitara, और Maruti Victoris के साथ-साथ Honda Elevate जैसी मिडसाइज़ SUVs के साथ मुकाबला करने वाली है.
पिछले मॉडल की तुलना में, नई Kia Seltos में कई एक्सटीरियर और इंटीरियर कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जिसके साथ ही कुछ फीचर अपग्रेड भी किए गए हैं. यहां हम दूसरी जेनरेशन की Kia Seltos के वेरिएंट-वाइज़ पावरट्रेन और फीचर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं.
जैसा कि हमने बताया कि नई Kia Seltos की कीमतों का खुलासा कंपनी ने फिलहाल नहीं किया है, और इसकी कीमत की घोषणा 2 जनवरी, 2026 को की जाएगी. इसकी बुकिंग 11 दिसंबर, 2025 से 25,000 रुपये की टोकन राशि के साथ शुरू होने वाली है, और इसकी डिलीवरी जनवरी के मध्य से शुरू हो सकती है.
Kia Seltos के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स
Kia Seltos HTE वेरिएंट के फीचर्स
- 6 एयरबैग
- टायर प्रेशर मॉनिटर
- ABS
- ESC
- हिल-स्टार्ट असिस्ट
- ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक
- सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट
- इंडिकेटर के साथ फ्रंट पैसेंजर एयरबैग ऑन/ऑफ स्विच
- रियरव्यू कैमरा
- LED हेडलाइट्स और DRLs
- LED टेल-लाइट्स
- कवर के साथ 16-इंच स्टील व्हील्स
- शार्क फिन जैसा एंटीना
- हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप के साथ रियर स्पॉइलर
- फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल (मैनुअल ऑपरेशन)
- ब्लैक और ग्रे अपहोल्स्ट्री
- ड्राइवर की सीट के लिए मैनुअल सीट हाइट एडजस्टमेंट
- स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स
- क्रूज़ कंट्रोल
- 12-इंच ड्राइवर डिस्प्ले
- वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन
- USB-C चार्जिंग पोर्ट: 2 आगे, 2 पीछे
- की-लेस एंट्री
- आर्मरेस्ट और कपहोल्डर्स के साथ सेंटर कंसोल
- मैनुअल AC
- रियर AC वेंट्स
- इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs
Kia Seltos HTE (O) वेरिएंट के फीचर्स
HTE वेरिएंट से अतिरिक्त
- ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (सिर्फ़ ऑटोमैटिक वेरिएंट के लिए)
- 16-इंच के स्टाइल वाले स्टील व्हील्स
- कनेक्टेड LED टेल-लाइट्स
- ब्लैक और ग्रे पार्ट-लेदरेट अपहोल्स्ट्री
- ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स: सैंड/मड/स्नो (सिर्फ़ ऑटोमैटिक वेरिएंट के लिए)
- ड्राइव मोड्स: इको/नॉर्मल/स्पोर्ट (सिर्फ़ ऑटोमैटिक वेरिएंट के लिए)
- पैडल शिफ्टर्स (सिर्फ़ ऑटोमैटिक वेरिएंट के लिए)
- ड्राइवर और पैसेंजर-साइड सीटबैक पॉकेट्स
- सेंटर आर्मरेस्ट और कपहोल्डर्स के साथ 60:40 स्प्लिट रियर सीटें
- बीच वाली पैसेंजर सीट हेडरेस्ट
Kia Seltos HTK वेरिएंट के फीचर्स
HTE (O) वेरिएंट से अतिरिक्त
- 17-इंच के अलॉय व्हील्स
- 16-इंच स्टाइल्ड स्टील व्हील्स (सिर्फ NA मैनुअल वेरिएंट के लिए)
- ORVMs के लिए ऑटो फोल्ड फंक्शन
- रियर वाइपर और डिफॉगर
- फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल (ऑटोमैटिक ऑपरेशन)
- प्रॉक्सिमिटी अनलॉक फंक्शन के साथ स्मार्ट-की
- टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील
- पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप
- रियर डोर पर सनशेड
- रियर पार्सल ट्रे
Kia Seltos HTK (O) वेरिएंट के फीचर्स
HTK वेरिएंट से अतिरिक्त
- 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर
- ब्लैक और ग्रे लेदरेट अपहोल्स्ट्री
- फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स (सिर्फ़ ऑटोमैटिक वेरिएंट में)
- 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट (सिर्फ़ ऑटोमैटिक वेरिएंट में)
- लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील
- वायरलेस चार्जिंग पैड
- पैनोरमिक सनरूफ
Kia Seltos HTX वेरिएंट के फीचर्स
HTK (O) वेरिएंट से अतिरिक्त
- फ्रंट ग्रिल, ORVMs ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में
- LED फ्रंट फॉग लैंप
- साइड डोर गार्निश
- ब्राउन और ग्रे अपहोल्स्ट्री
- लेदरेट डैशबोर्ड सेंटर गार्निश और फ्रंट डोर ट्रिम्स
- एम्बिएंट लाइट्स
- 12.3-इंच का टचस्क्रीन
- OTA सॉफ्टवेयर अपडेट
- 5-इंच का HVAC टचस्क्रीन
- IRVM के लिए ऑटो डे/नाइट एडजस्टमेंट
- फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स
- 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम
- 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट (सिर्फ़ ऑटोमैटिक)
Kia Seltos HTX (A) वेरिएंट के फीचर्स
HTX वेरिएंट से अतिरिक्त
- लेवल-2 ADAS
- पार्किंग कोलिजन एवॉइडेंस असिस्ट (सिर्फ़ ऑटोमैटिक)
- स्टॉप एंड गो के साथ स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल (सिर्फ़ ऑटोमैटिक)
- रिवर्स पार्किंग कोलिजन एवॉइडेंस असिस्ट (सिर्फ़ ऑटोमैटिक)
- 2 साइड पार्किंग सेंसर
- 360-डिग्री कैमरा
- 12.3-इंच ड्राइवर डिस्प्ले
Kia Seltos GTX वेरिएंट के फीचर्स
HTX वेरिएंट से अतिरिक्त
- पार्किंग कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट (सिर्फ़ ऑटोमैटिक)
- स्टॉप एंड गो के साथ स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल (सिर्फ़ ऑटोमैटिक)
- रिवर्स पार्किंग कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट (सिर्फ़ ऑटोमैटिक)
- स्टॉप एंड गो के साथ स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल (SCC)
- LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स
- DRL में इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स
- फ्रंट बंपर और क्लैडिंग ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में
- बॉडी-कलर्ड एक्सेंट के साथ साइड डोर गार्निश
- 18-इंच अलॉय व्हील्स
- नियॉन-कलर्ड डिस्क ब्रेक कैलिपर्स
- LED रिवर्स लैंप
- ब्लैक एंड व्हाइट अपहोल्स्ट्री
- 10-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
- ड्राइवर सीट, ORVMs के लिए मेमोरी फंक्शन
- Kia Seltos GTX (A) वेरिएंट के फीचर्स
- GTX वेरिएंट से अतिरिक्त
- पार्किंग कोलिजन एवॉइडेंस असिस्ट
- स्टॉप एंड गो के साथ स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल
- रिवर्स पार्किंग कोलिजन एवॉइडेंस असिस्ट
- X-लाइन स्टाइलिंग पैक
Kia Seltos GTX/ GTX (A) वेरिएंट के कॉमन फीचर्स
- आगे और पीछे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश वाली फॉक्स स्किड प्लेट्स
- डार्क गनमेटल एक्सेंट के साथ साइड डोर गार्निश
- सैटिन मेटल एक्सेंट के साथ ब्लैक और ग्रीन अपहोल्स्ट्री
- ब्लैक और हंटर ग्रीन लेदरेट सीटें
- ब्लैक फिनिश वाले 18-इंच अलॉय व्हील्स
- ऑरोरा ब्लैक पर्ल, एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट एक्सटीरियर कलर ऑप्शन
2026 Kia Seltos के इंजन विकल्प
नई Kia Seltos में पहले वाले ही तीनों इंजन विकल्प दिए गए हैं, जिसमें उनके गियरबॉक्स ऑप्शन भी शामिल हैं. इस रेंज की शुरुआत 115 hp पावर और 144Nm का टॉर्क देने वाले 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन से होती है, जिसे 6-स्पीड MT या CVT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाता है.
इसके अलावा, दूसरा विकल्प 160 hp की पावर और 253Nm का टॉर्क देने वाला 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 6-स्पीड iMT या 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आता है. इसके अलावा, तीसरा विकल्प 116 hp की पावर और 250Nm का टॉर्क प्रदान करने वाला 1.5-लीटर डीज़ल इंजन भी है, जो 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है.