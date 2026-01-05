ETV Bharat / technology

नई 2026 Kia Seltos के किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स, जानें क्या है कीमत

Kia India ने हाल ही में अपनी 2026 Kia Seltos को बाजार में उतारा है. यहां हम इसके वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बता रहे हैं.

2026 Kia Seltos
नई 2026 Kia Seltos के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स (फोटो - Kia India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 5, 2026 at 2:56 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia India ने हाल ही में अपनी 2026 Kia Seltos को बाजार में उतारा है. कंपनी ने इस मिडसाइज़ SUV में कई एक्सटीरियर और इंटीरियर अपग्रेड के साथ-साथ एक्स्ट्रा फीचर्स भी दिए गए हैं. कार को एक बिल्कुल नए K3 प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है.

नई 2026 Kia Seltos का साइज़, हाइट को छोड़कर, पहले से बड़ा हो गया है. हालांकि मैकेनिकल तौर पर, कार में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और इसमें वही तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जो पुराने मॉडल में दिए जा रहे है. इनमें दो पेट्रोल और एक डीज़ल इंजन मिलता है, जबकि एक पेट्रोल-हाइब्रिड पावरट्रेन बाद में, शायद 2027 तक आने की पुष्टि की गई है.

भारतीय बाजार में इस कार का मुकाबला Hyundai Creta, Tata Sierra, Maruti Grand Vitara और Honda Elevate जैसे प्रतिद्वंद्वियों के साथ होने वाला है. यहां, हम आपको बताने जा रहे हैं कि नई Kia Seltos वेरिएंट लाइन-अप में कौन से फीचर्स हैं, और किस वेरिएंट में कौन से पावरट्रेन और फीचर्स मिलते हैं.

नई 2026 Kia Seltos के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स

HTE वेरिएंट के फीचर्स
(कीमत: 10.99 लाख से 12.59 लाख रुपये)

  • 6 एयरबैग
  • टायर-प्रेशर मॉनिटर
  • ABS
  • ESC
  • हिल-स्टार्ट असिस्ट
  • ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक
  • सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट
  • इंडिकेटर के साथ फ्रंट पैसेंजर एयरबैग ऑन/ऑफ स्विच
  • रियरव्यू कैमरा
  • LED हेडलाइट्स और डे-टाइम रनिंग लैंप (DRLs)
  • LED टेल-लाइट्स
  • कवर के साथ 16-इंच स्टील व्हील्स
  • शार्क फिन जैसा एंटीना
  • हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप के साथ रियर स्पॉइलर
  • फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल (मैनुअल ऑपरेशन)
  • ब्लैक और ग्रे अपहोल्स्ट्री
  • ड्राइवर की सीट के लिए मैनुअल सीट हाइट एडजस्टमेंट
  • स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स
  • क्रूज़ कंट्रोल
  • 12-इंच ड्राइवर डिस्प्ले
  • वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन
  • USB-C चार्जिंग पोर्ट: 2 आगे, 2 पीछे
  • की-लेस एंट्री
  • आर्मरेस्ट और कप होल्डर के साथ सेंटर कंसोल
  • मैनुअल AC
  • रियर AC वेंट्स
  • इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटसाइड रियरव्यू मिरर (ORVMs)

HTE (O) वेरिएंट के फीचर्स
(कीमत: 12.09 लाख से 14.99 लाख रुपये)
HTE वेरिएंट से अतिरिक्त फीचर्स

  • ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (सिर्फ़ ऑटोमैटिक)
  • 16-इंच का स्टाइल्ड स्टील व्हील्स
  • कनेक्टेड LED टेल-लाइट्स
  • ब्लैक और ग्रे पार्ट-लेदरेट अपहोल्स्ट्री
  • ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स: सैंड/मड/स्नो (सिर्फ़ ऑटोमैटिक)
  • ड्राइव मोड्स: इको/नॉर्मल/स्पोर्ट (सिर्फ़ ऑटोमैटिक)
  • पैडल शिफ्टर्स (सिर्फ़ ऑटोमैटिक)
  • ड्राइवर और पैसेंजर-साइड सीटबैक पॉकेट्स
  • सेंटर आर्मरेस्ट और कप होल्डर्स के साथ 60:40 स्प्लिट रियर सीटें
  • बीच वाली पैसेंजर सीट हेडरेस्ट

HTK वेरिएंट के फीचर्स
(कीमत: 13.09 लाख से 15.99 लाख रुपये)
HTE (O) वेरिएंट से अतिरिक्त फीचर्स

  • 17-इंच के अलॉय व्हील्स
  • 16-इंच के स्टाइल्ड स्टील व्हील्स (सिर्फ NA मैनुअल के लिए)
  • ORVMs के लिए ऑटो फोल्ड फंक्शन
  • रियर वाइपर और डिफॉगर
  • फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल (ऑटोमैटिक ऑपरेशन)
  • प्रॉक्सिमिटी अनलॉक फंक्शन के साथ स्मार्ट की
  • टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील
  • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप
  • पिछली दरवाज़ों पर सनशेड
  • रियर पार्सल ट्रे

HTK (O) वेरिएंट से अतिरिक्त फीचर्स
(कीमत: 14.19 लाख से 17.09 लाख रुपये)
HTK वेरिएंट से अतिरिक्त फीचर्स

  • 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर
  • ब्लैक और ग्रे लेदरेट अपहोल्स्ट्री
  • फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें (सिर्फ़ ऑटोमैटिक के लिए)
  • 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट (सिर्फ़ ऑटोमैटिक के लिए)
  • लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील
  • वायरलेस चार्जिंग पैड
  • पैनोरमिक सनरूफ

HTX वेरिएंट के फीचर्स
(कीमत: 15.59 लाख से 18.49 लाख रुपये)
HTK (O) वेरिएंट से अतिरिक्त फीचर्स

  • फ्रंट ग्रिल, ORVMs ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में
  • LED फ्रंट फॉग लैंप
  • साइड डोर गार्निश
  • ब्राउन और ग्रे अपहोल्स्ट्री
  • लेदरेट डैशबोर्ड सेंटर गार्निश और फ्रंट डोर ट्रिम्स
  • एम्बिएंट लाइट्स
  • 12.3-इंच का टचस्क्रीन
  • OTA सॉफ्टवेयर अपडेट
  • 5-इंच का HVAC टचस्क्रीन
  • इंटीरियर रियरव्यू मिरर (IRVM) के लिए ऑटो डे/नाइट एडजस्टमेंट
  • फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स
  • 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम
  • 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट (सिर्फ़ ऑटोमैटिक)

HTX (A) वेरिएंट के फीचर्स
(कीमत: 16.69 लाख से 19.59 लाख रुपये)
HTX वेरिएंट से अतिरिक्त फीचर्स

  • लेवल-2 ADAS
  • पार्किंग कोलिजन एवॉइडेंस असिस्ट (सिर्फ़ ऑटोमैटिक)
  • स्टॉप एंड गो के साथ स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल (सिर्फ़ ऑटोमैटिक)
  • रिवर्स पार्किंग कोलिजन एवॉइडेंस असिस्ट (सिर्फ़ ऑटोमैटिक)
  • 2 साइड पार्किंग सेंसर
  • 360-डिग्री कैमरा
  • 12.3-इंच ड्राइवर डिस्प्ले
  • GTX वेरिएंट के फीचर्स
  • HTX वेरिएंट से अतिरिक्त फीचर्स
  • पार्किंग कोलिजन एवॉइडेंस असिस्ट
  • स्टॉप एंड गो के साथ स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल
  • रिवर्स पार्किंग कोलिजन एवॉइडेंस असिस्ट
  • LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स
  • DRL में इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर
  • फ्रंट बंपर और क्लैडिंग ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में
  • बॉडी-कलर्ड एक्सेंट के साथ साइड डोर गार्निश
  • 18-इंच अलॉय व्हील्स
  • नियॉन-कलर्ड डिस्क ब्रेक कैलिपर्स
  • LED रिवर्स लैंप
  • ब्लैक और व्हाइट अपहोल्स्ट्री
  • 10-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
  • ड्राइवर सीट, ORVMs के लिए मेमोरी फंक्शन

GTX (A) वेरिएंट के फीचर्स
GTX वेरिएंट से अतिरिक्त फीचर्स

  • पार्किंग कोलिजन एवॉइडेंस असिस्ट
  • स्टॉप एंड गो के साथ स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल
  • रिवर्स पार्किंग कोलिजन एवॉइडेंस असिस्ट
  • X-Line स्टाइलिंग पैक

GTX/GTX (A) के लिए बिना किसी अतिरिक्त लागत के वैकल्पिक फीचर्स

  • आगे और पीछे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश वाली फॉक्स स्किड प्लेट्स
  • डार्क गनमेटल एक्सेंट के साथ साइड डोर गार्निश
  • सैटिन मेटल एक्सेंट के साथ ब्लैक और ग्रीन अपहोल्स्ट्री
  • ब्लैक और हंटर ग्रीन लेदरेट सीटें
  • ब्लैक फिनिश वाले 18-इंच अलॉय व्हील्स
  • ऑरोरा ब्लैक पर्ल, एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट एक्सटीरियर कलर ऑप्शन

