नई 2026 Kia Seltos के किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स, जानें क्या है कीमत

नई 2026 Kia Seltos के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स ( फोटो - Kia India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia India ने हाल ही में अपनी 2026 Kia Seltos को बाजार में उतारा है. कंपनी ने इस मिडसाइज़ SUV में कई एक्सटीरियर और इंटीरियर अपग्रेड के साथ-साथ एक्स्ट्रा फीचर्स भी दिए गए हैं. कार को एक बिल्कुल नए K3 प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है.

नई 2026 Kia Seltos का साइज़, हाइट को छोड़कर, पहले से बड़ा हो गया है. हालांकि मैकेनिकल तौर पर, कार में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और इसमें वही तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जो पुराने मॉडल में दिए जा रहे है. इनमें दो पेट्रोल और एक डीज़ल इंजन मिलता है, जबकि एक पेट्रोल-हाइब्रिड पावरट्रेन बाद में, शायद 2027 तक आने की पुष्टि की गई है.

भारतीय बाजार में इस कार का मुकाबला Hyundai Creta, Tata Sierra, Maruti Grand Vitara और Honda Elevate जैसे प्रतिद्वंद्वियों के साथ होने वाला है. यहां, हम आपको बताने जा रहे हैं कि नई Kia Seltos वेरिएंट लाइन-अप में कौन से फीचर्स हैं, और किस वेरिएंट में कौन से पावरट्रेन और फीचर्स मिलते हैं.

नई 2026 Kia Seltos के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स

HTE वेरिएंट के फीचर्स

(कीमत: 10.99 लाख से 12.59 लाख रुपये)