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भारत में लॉन्च हुई नई 2026 Honda City फेसलिफ्ट, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ मिलेगा बेहतरीन माइलेज

फ्रंट बंपर में भी नए वर्टिकल इनटेक और तीर के आकार के डिज़ाइन एलिमेंट मिलते हैं, जो कार के फेसिया को और शार्प बनाते हैं. साइड प्रोफ़ाइल की बात करें तो इसमें नए 16-इंच डुअल-टोन डायमंड-कट एलॉय व्हील दिए गए हैं, जो निश्चित रूप से पिछले मॉडल से अपग्रेड जैसे दिखते हैं.

पुराने मॉडल में दिखने वाला क्रोम स्लैट हटा दिया गया है, और अब आपको एक स्टाइलिश ऑल-ब्लैक हनीकॉम्ब पैटर्न मेश ग्रिल मिलता है, जो हेडलैंप तक जाता है, जिससे एक सिंगल यूनिट का इफ़ेक्ट मिलता है. कंपनी का कहना है कि नया लाइटिंग सेटअप 2X चौड़ा और लंबा थ्रो देगा.

2026 Honda City फेसलिफ्ट का डिजाइन इसके डिजाइन की बात करें तो 2026 Honda City अब पहले से ज्यादा शार्प लुक के साथ आती है, जिसमें ज़्यादा तराशा हुआ फ्रंट सेक्शन और नए बंपर लगाए गए हैं. इसमें नए LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और फ्रंट में कनेक्टेड LED लाइटबार इस नए डिज़ाइन को और भी बेहतर बनाते हैं.

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Honda Cars India ने भारतीय बाजार में अपनी अपडेटेड 2026 Honda City फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस कार की कीमत 12 लाख रुपये से 21 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी है. यह इस पॉपुलर सेडान का दूसरा मिडलाइफ अपडेट है, जो दुनिया भर में अपनी सातवीं जेनरेशन में है. रेगुलर पेट्रोल Honda City और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड Honda City e:HEV दोनों को अपडेट किया गया है, जिसमें शार्प लुक, प्रीमियम स्टाइलिंग और नए फीचर शामिल किए गए हैं.

साथ ही, रियर प्रोफाइल में भी टेललैंप के लिए नई लाइटिंग सिग्नेचर और बेशक, एक नया, शार्प रियर बंपर के साथ कुछ स्टाइलिंग बदलाव किए गए हैं. नए बंपर के साथ, Honda City अब पहले से ज्यादा लंबी हो गई है, और असल में, सेगमेंट में सबसे अच्छी बात है.

2026 Honda City फेसलिफ्ट का इंटीरियर

कार के केबिन पर नजर डालें तो इसे भी काफी अपडेट किया गया है, और सबसे खास बात यह है कि इसमें बड़ा 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. इस कार में, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, और टाइप-C USB पोर्ट भी मिलते हैं. इस कार में अब नई आइवरी व्हाइट अपहोल्स्ट्री, बेहतर सीट कुशनिंग, और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती हैं. इस सेडान में सिंगल-पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलता है.

2026 Honda City फेसलिफ्ट के सेफ्टी फीचर्स

2026 City में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको छह एयरबैग, ABS के साथ EBD और सभी बेसिक और ज़रूरी सेफ्टी इक्विपमेंट स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. दूसरे सेफ्टी फीचर्स के तौर पर इसमें हिल असिस्ट, होंडा लेन वॉच कैमरा, रेन-सेंसिंग वाइपर, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और TPMS शामिल हैं. इसका बड़ा अपडेट यह है कि अब Honda ने इसमें 360-डिग्री व्यू कैमरा भी जोड़ दिया गया है.

इसके टॉप-स्पेक मॉडल्स की बात करें तो इसमें होंडा सेंसिंग - ब्रांड का लेवल 2 ADAS फ़ंक्शन मिलता है. इसमें फीचर्स के तौर पर - कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम, ऑटो हेडलैंप, लेन कीप असिस्ट, और लीड कार डिपार्चर वार्निंग शामिल हैं.

2026 Honda City फेसलिफ्ट के पावरट्रेन विकल्प

पावरट्रेन की बात करें तो, इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 119 bhp की पावर और 145 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. यह या तो सिक्स-स्पीड मैनुअल या CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आती है.

इसके अलावा Honda City e:HEV स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेडान की बात करें तो, इसका सेल्फ-चार्जिंग स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सिस्टम इसके 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आता है, जो कुल मिलाकर 125 bhp की पावर और 253 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. यह e-CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. हाइब्रिड वर्जन का माइलेज 27.6 kmpl होने का दावा किया गया है.