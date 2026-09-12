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इंटीग्रेटेड ABS के साथ लॉन्च हुई नई 2026 Hero Glamour X, कीमत 1.01 लाख रुपये, जानें फीचर्स

Hero MotoCorp ने इंटीग्रेटेड-ABS के साथ अपनी नई Hero Glamour X बाइक को लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 1.01 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

2026 Hero Glamour X
2026 Hero Glamour X (फोटो - Hero MotoCorp)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 12, 2026 at 3:11 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने भारत में इंटीग्रेटेड-ABS के साथ अपनी नई Hero Glamour X बाइक को लॉन्च कर दिया है, जिससे इसकी टेक्नोलॉजी-हैवी 125cc मोटरसाइकिल में सेफ्टी पर और ज़्यादा ध्यान दिया गया है. कंपनी ने इस बाइक को 1.01 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है, और यह नया वेरिएंट देशभर में Hero MotoCorp के डीलरशिप पर उपलब्ध है.

बाइक में सबसे खास फीचर इसमें मिलने वाला ब्रेकिंग हार्डवेयर है. Hero Glamour X के बारे में कंपनी का दावा है कि यह 125cc सेगमेंट की पहली मोटरसाइकिल है, जिसमें सिंगल-चैनल ABS के साथ इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम (IBS) दिया गया है.

कंपनी का कहना है कि यह सेटअप ब्रेकिंग के दौरान स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने और अलग-अलग तरह की सड़क पर ब्रेकिंग की दूरी को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

बाइक को मिले ज्यादा सेफ्टी फीचर्स
नया इंटीग्रेटेड-ABS सिस्टम नई Hero Glamour X के मौजूदा सेफ्टी फीचर्स में शामिल हो गया है. इनमें एक पैनिक ब्रेक अलर्ट भी शामिल किया गया है, जो इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर पीछे चल रहे ट्रैफिक को चेतावनी देने के लिए LED इंडिकेटर्स को तेज़ी से फ्लैश करता है. इसके साथ ही इमरजेंसी स्थितियों के लिए हैज़र्ड लैंप भी जलते हैं.

LED लाइट्स के साथ बोल्ड स्टाइलिंग
Hero Glamour X में मॉडल के लिए पेश की गई मस्कुलर स्टाइलिंग को जारी रखा गया है, जिसमें स्कल्प्टेड बॉडी और स्पोर्टी ग्राफिक्स दिए गए हैं. इसमें ऑल-LED लाइटिंग पैकेज मिलता है, जिसमें Hero के सिग्नेचर 'H' लाइटिंग एलिमेंट्स शामिल हैं, जो बाइक को ज़्यादा प्रीमियम लुक प्रदान करते हैं.

इसके अलावा नया ABS वेरिएंट चार कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है. इनमें से दो, गन मेटल ग्रे और मैट एक्सिस ग्रे, नए एडिशन हैं, जबकि ब्लैक पर्ल रेड और ब्लैक टील ब्लू मौजूदा रेंज से लिए गए हैं.

कंसोल में मिले कई फीचर्स
टेक्नोलॉजी Hero Glamour X की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है. इसमें 10.7cm का अडैप्टिव मल्टी-कलर इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जिसमें एम्बिएंट लाइटिंग और 60 से ज़्यादा फंक्शन मिलते हैं.

इस कंसोल में गियर शिफ्ट एडवाइजरी, डिस्टेंस-टू-एम्प्टी डिस्प्ले और रियल-टाइम माइलेज इंफोर्मेशन जैसे फीचर्स दिए गए हैं. ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में ETA जानकारी के साथ टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल और SMS अलर्ट भी मिलता है.

इस मोटरसाइकिल में राइड मोड और क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा फीचर वाली मोटरसाइकिलों में से एक बनाते हैं.

Hero Glamour X का पावरट्रेन
इस बाइक को Hero MotoCorp के स्प्रिंट-EBT इंजन से मिलती है, जो 8,250rpm पर 11.4bhp की पावर उत्पन्न करता है. Hero MotoCorp का कहना है कि इंजन को स्मूद पावर डिलीवरी देने के लिए इंजीनियर किया गया है, और साथ ही शोर, वाइब्रेशन और हार्शनेस लेवल को कम रखता है.

इस बाइक में तीन राइड मोड - Eco, Road, और Power मिलते हैं. मोटरसाइकिल में क्रूज़ कंट्रोल का फीचर भी मिलता है, जिसका उद्देश्य लंबी राइड के दौरान राइडर की थकान को कम करना है और यह लंबी यात्राओं में फ्यूल एफिशिएंसी को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है.

प्रैक्टिकल रोजमर्रा के फीचर्स
टेक्नोलॉजी पर फोकस होने के बावजूद, Hero Glamour X को रोज़ाना इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसमें चौड़ा हैंडलबार, लंबी और सपाट सीट और कम सीट हाइट है, जिससे यह ज़्यादा राइडर्स के लिए ज़्यादा आसान हो जाती है. स्टोरेज और चार्जिंग ऑप्शन में डुअल अंडर-सीट मोबाइल स्टोरेज और एक टाइप-C USB चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं.

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