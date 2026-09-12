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इंटीग्रेटेड ABS के साथ लॉन्च हुई नई 2026 Hero Glamour X, कीमत 1.01 लाख रुपये, जानें फीचर्स

2026 Hero Glamour X ( फोटो - Hero MotoCorp )

हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने भारत में इंटीग्रेटेड-ABS के साथ अपनी नई Hero Glamour X बाइक को लॉन्च कर दिया है, जिससे इसकी टेक्नोलॉजी-हैवी 125cc मोटरसाइकिल में सेफ्टी पर और ज़्यादा ध्यान दिया गया है. कंपनी ने इस बाइक को 1.01 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है, और यह नया वेरिएंट देशभर में Hero MotoCorp के डीलरशिप पर उपलब्ध है. बाइक में सबसे खास फीचर इसमें मिलने वाला ब्रेकिंग हार्डवेयर है. Hero Glamour X के बारे में कंपनी का दावा है कि यह 125cc सेगमेंट की पहली मोटरसाइकिल है, जिसमें सिंगल-चैनल ABS के साथ इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम (IBS) दिया गया है. कंपनी का कहना है कि यह सेटअप ब्रेकिंग के दौरान स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने और अलग-अलग तरह की सड़क पर ब्रेकिंग की दूरी को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. बाइक को मिले ज्यादा सेफ्टी फीचर्स

नया इंटीग्रेटेड-ABS सिस्टम नई Hero Glamour X के मौजूदा सेफ्टी फीचर्स में शामिल हो गया है. इनमें एक पैनिक ब्रेक अलर्ट भी शामिल किया गया है, जो इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर पीछे चल रहे ट्रैफिक को चेतावनी देने के लिए LED इंडिकेटर्स को तेज़ी से फ्लैश करता है. इसके साथ ही इमरजेंसी स्थितियों के लिए हैज़र्ड लैंप भी जलते हैं. LED लाइट्स के साथ बोल्ड स्टाइलिंग

Hero Glamour X में मॉडल के लिए पेश की गई मस्कुलर स्टाइलिंग को जारी रखा गया है, जिसमें स्कल्प्टेड बॉडी और स्पोर्टी ग्राफिक्स दिए गए हैं. इसमें ऑल-LED लाइटिंग पैकेज मिलता है, जिसमें Hero के सिग्नेचर 'H' लाइटिंग एलिमेंट्स शामिल हैं, जो बाइक को ज़्यादा प्रीमियम लुक प्रदान करते हैं. इसके अलावा नया ABS वेरिएंट चार कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है. इनमें से दो, गन मेटल ग्रे और मैट एक्सिस ग्रे, नए एडिशन हैं, जबकि ब्लैक पर्ल रेड और ब्लैक टील ब्लू मौजूदा रेंज से लिए गए हैं.