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जल्द लॉन्च होने वाली है नई 2026 Citroen eC3 X EV, मिलेंगे कई एक्सटीरियर और इंटीरियर अपडेट्स

Citroen eC3 की कीमत मौजूदा समय में Citroen eC3 को 12.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत की शुरुआती कीमत पर बेचा जा रहा है. हालांकि, कंपनी इस कार की शुरुआती कीमत कम कर सकती है. कीमत में कटौती हमने Citroen C3 के C3 X में अपडेट होने के बाद की गई थी. Citroen C3X के नए बेस पेट्रोल वर्जन की कीमत 5 लाख रुपये से शुरू होती है, जो ओरिजिनल लॉन्च कीमत से लगभग एक लाख रुपये कम है.

पेट्रोल वर्जन के अलावा, कंपनी के लाइनअप में सिर्फ Citroen eC3 हैचबैक ही फेसलिफ्ट अपग्रेड से बची थी. हालांकि, कंपनी अब इसको भी अपग्रेड करने वाली है, और यह रिफ्रेश्ड Tata Tiago EV के लॉन्च के ठीक बाद है.

कंपनी ने ये बदलाव कस्टमर द्वारा मिले अच्छे फ़ीडबैक के बाद किए थे, क्योंकि कारों के बाहरी डिज़ाइन की तुलना में इंटीरियर काफ़ी बोरिंग था और आरामदायक चीज़ों की कमी थी. कंपनी ने फेसलिफ़्टेड मॉडल्स पेश किए हैं, जिनमें 'X' सफ़िक्स जोड़ा गया था.

हैदराबाद: फ्रेंच कार निर्माता कंपनी Citroen ने पिछले साल के त्योहारी सीजन में अपनी मॉडल रेंज को रिफ्रेश करने का काम पूरा किया था. Citroen C5 Aircross को छोड़कर, कंपनी की सभी पेट्रोल गाड़ियों में तेज़ी से मिडलाइफ़ रिफ्रेश दिया गया है और इसमें जरूरी फीचर्स अपडेट किए गए हैं.

माना जा रहा है कि Citroen बेस eC3X की कीमत को भी 12 लाख रुपये से कम पर ऑप्टिमाइज़ कर सकता है. Tata Motors के साथ तुलना करें तो, हाल में लॉन्च की गई Tata Tiago.ev की कीमत 7 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि MG Comet की कीमत 7.65 लाख रुपये से शुरू होती है, हालांकि दोनों ही Citroen से काफी छोटी हैं.

Citroen eC3 X का इंटीरियर

वैसे तो इसके बारे में अभी कोई आधिकारिक डिटेल्स सामने नहीं आई हैं, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि इसके पेट्रोल वर्जन की तरह ही इसके इंटीरियर में भी बदलाव किया जाएगा. Citroen eC3 X में डैशबोर्ड और सीटों के लिए ज़्यादा प्रीमियम लेदरेट ट्रिम दिया जाएगा. कार की सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिए जाएंगे. इसके अलावा, इस कार में मिलने वाले 10.25-इंच के टचस्क्रीन में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह साइज़ में काफी बड़ा है.

Citroen eC3 (फोटो - Citroen India)

Citroen eC3 X के सेफ्टी फीचर्स

इस कार में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें छह एयरबैग और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है. हालांकि कार के एक्सटीरियर डिज़ाइन में बड़े बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन नए LED हेडलाइट्स और DRLs कार में दिए जा सकते हैं.

Citroen eC3 X के बैटरी पैक और रेंज

माना जा रहा है कि कार के बैटरी या परफॉर्मेंस में कोई अपग्रेड नहीं किए जाएंगे. Citroen eC3 में 29.2kWh Li-ion बैटरी पैक मिलने वाला है, जो दूसरे एंट्री-लेवल कॉम्पिटिटर से बड़ा है और इसकी रियल-वर्ल्ड रेंज लगभग 240-250 km की रेंज प्रदान करता है. इसमें वही 56 bhp की मोटर इस्तेमाल की गई है, जो 143 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करती है.

कार के वज़न में कोई खास बदलाव नहीं किया जाएगा, और परफॉर्मेंस के आंकड़े भी वैसे ही रहने वाले हैं. Citroen eC3 ने अब तक ज़्यादातर फ्लीट मार्केट को ध्यान में रखा है, लेकिन Citroen को उम्मीद है कि इस अपडेट के साथ, प्राइवेट खरीदार भी इसे बजट में और ज़्यादा जगह वाली इलेक्ट्रिक कार के लिए अपने ऑप्शन में शामिल करेंगे.