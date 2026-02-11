नई 2026 BYD Atto 3 Evo का खुलासा, जानें क्या हैं फीचर्स और कितनी है रेंज
BYD ने अपनी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV BYD Atto 3 Evo का अपडेटेड और ज़्यादा काबिल वर्जन पेश कर दिया है.
Published : February 11, 2026 at 10:49 AM IST
हैदराबाद: चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी BYD ने अपनी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV BYD Atto 3 Evo का अपडेटेड और ज़्यादा काबिल वर्जन पेश कर दिया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि BYD Atto 3 Evo, इसके स्टैंडर्ड BYD Atto 3 से ऊपर होने वाला है, और इसमें कई नए अपडेट किए गए हैं, जिसमें नए ड्राइवट्रेन ऑप्शन, बढ़ी हुई रेंज और बेहतर चार्जिंग परफॉर्मेंस शामिल है.
2026 BYD Atto 3 Evo के बैटरी ऑप्शन
कार में किए गए सबसे बड़े बदलावों में से एक है, इसका 74.8 kWh का बड़ा बैटरी पैक है. रियर-व्हील-ड्राइव फ़ॉर्म में, BYD Atto 3 Evo को लेकर कंपनी का दावा है कि यह कार 510 km तक की WLTP रेंज प्रदान करती है, जबकि नया पेश किया गया ऑल-व्हील-ड्राइव वर्शन 470 km तक की रेंज देता है.
चार्जिंग की बात करें तो, Atto 3 Evo को 220 kW तक के DC फ़ास्ट चार्जर की मदद से चार्ज किया जा सकता है, जो 800-वोल्ट इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर की मदद से होता है. BYD से मिली जानकारी के अनुसार, यह बैटरी को 220 kW DC चार्जर से कनेक्ट करने पर 25 मिनट में 10 से 80 परसेंट तक चार्ज होने देता है.
2026 BYD Atto 3 Evo की परफॉर्मेंस
कार के परफॉर्मेंस की बात करें तो, इस कार का रियर-व्हील-ड्राइव वर्जन 309 bhp की पावर और 380 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, जिससे यह 0-100 kmph की स्पीड 5.5 सेकंड में पकड़ सकती है. वहीं इसके ऑल-व्हील-ड्राइव वेरिएंट में डुअल मोटर सेटअप मिलता है, जो संयुक्त रूप से 443 bhp की पावर और 560 Nm का टॉर्क प्रदान करती है, जिससे यह 0-100 kmph की स्पीड 3.9 सेकंड में पकड़ लेता है.
2026 BYD Atto 3 Evo का इंटीरियर
इसके इंटीरियर की बात करें तो, नई Evo में मौजूदा Atto 3 लेआउट पर अपडेटेड टेक का इस्तेमाल किया गया है. इसमें 8.8-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और इंटीग्रेटेड Google सर्विसेज़ के साथ 15.6-इंच का रोटेटिंग टचस्क्रीन दिया गया है. इसके गियर सिलेक्टर को स्टीयरिंग कॉलम में ही लगाया गया है.
इससे सेंटर कंसोल में जगह खाली हो गई है, जबकि हायर वेरिएंट में हेड-अप डिस्प्ले और हीटेड रियर सीट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. ड्राइवर असिस्टेंस और सेफ्टी सिस्टम का पूरा सेट स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है.
कार निर्माता ने Atto 3 Evo के बेस को भी बदल दिया है, जिसमें पिछले चार-लिंक सेटअप की जगह पांच-लिंक रियर सस्पेंशन दिया गया है. इसके अलावा, बूट स्पेस को बढ़ाकर भी 490 लीटर कर दिया गया है. वहीं, बोनट के नीचे, Atto 3 में नया 101-लीटर फ्रंक दिया गया है.
BYD Atto 3 Evo में गाड़ी से लोड करने की सुविधा भी दी गई है, जिससे यह 3 kW तक बाहरी डिवाइस को पावर दे सकता है, और इसकी ब्रेक वाली टोइंग कैपेसिटी 1,500 kg है.
बता दें कि भारतीय बाज़ार में BYD Atto 3 दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ बेचा जा रहा है, जिनमें 49.92 kWh और 60.48 kWh, जिनकी रेंज क्रमशः 468 km और 521 km (ARAI) है. कीमत की बात करें तो इसे 24.99 लाख रुपये से लेकर 33.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक बेचा जा रहा है.