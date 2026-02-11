ETV Bharat / technology

नई 2026 BYD Atto 3 Evo का खुलासा, जानें क्या हैं फीचर्स और कितनी है रेंज

026 BYD Atto 3 Evo का खुलासा ( फोटो - BYD )

हैदराबाद: चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी BYD ने अपनी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV BYD Atto 3 Evo का अपडेटेड और ज़्यादा काबिल वर्जन पेश कर दिया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि BYD Atto 3 Evo, इसके स्टैंडर्ड BYD Atto 3 से ऊपर होने वाला है, और इसमें कई नए अपडेट किए गए हैं, जिसमें नए ड्राइवट्रेन ऑप्शन, बढ़ी हुई रेंज और बेहतर चार्जिंग परफॉर्मेंस शामिल है. 2026 BYD Atto 3 Evo के बैटरी ऑप्शन

कार में किए गए सबसे बड़े बदलावों में से एक है, इसका 74.8 kWh का बड़ा बैटरी पैक है. रियर-व्हील-ड्राइव फ़ॉर्म में, BYD Atto 3 Evo को लेकर कंपनी का दावा है कि यह कार 510 km तक की WLTP रेंज प्रदान करती है, जबकि नया पेश किया गया ऑल-व्हील-ड्राइव वर्शन 470 km तक की रेंज देता है. 026 BYD Atto 3 Evo (फोटो - BYD) चार्जिंग की बात करें तो, Atto 3 Evo को 220 kW तक के DC फ़ास्ट चार्जर की मदद से चार्ज किया जा सकता है, जो 800-वोल्ट इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर की मदद से होता है. BYD से मिली जानकारी के अनुसार, यह बैटरी को 220 kW DC चार्जर से कनेक्ट करने पर 25 मिनट में 10 से 80 परसेंट तक चार्ज होने देता है. 2026 BYD Atto 3 Evo की परफॉर्मेंस

कार के परफॉर्मेंस की बात करें तो, इस कार का रियर-व्हील-ड्राइव वर्जन 309 bhp की पावर और 380 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, जिससे यह 0-100 kmph की स्पीड 5.5 सेकंड में पकड़ सकती है. वहीं इसके ऑल-व्हील-ड्राइव वेरिएंट में डुअल मोटर सेटअप मिलता है, जो संयुक्त रूप से 443 bhp की पावर और 560 Nm का टॉर्क प्रदान करती है, जिससे यह 0-100 kmph की स्पीड 3.9 सेकंड में पकड़ लेता है.