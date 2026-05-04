भारत में लॉन्च हुई नई 2026 BMW M440i xDrive Convertible कार, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
BMW ने अपनी नई BMW M440i xDrive Convertible भारतीय बाजार में लॉन्च कर दी है. इसकी कीमत 1.09 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : May 4, 2026 at 10:45 AM IST
हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW ने अपनी नई BMW M440i xDrive Convertible भारतीय बाजार में लॉन्च कर दी है. कंपनी ने इस कार को 1.09 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. इस कार में 3.0-लीटर, इनलाइन सिक्स-सिलेंडर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 374 hp की पावर और 500 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है.
इस इंजन को 8-स्पीड M Steptronic ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और BMW के xDrive ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ जोड़ा गया है. कंपनी का दावा है कि यह कार 4.9 सेकंड में 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ सकती है.
इसके अलावा, नई M440i में Adaptive M सस्पेंशन दिया गया है, जिसमें Comfort, Sport और Sport Plus जैसे सेलेक्ट किए जा सकने वाले ड्राइविंग मोड्स भी शामिल हैं. कार में M xDrive भी मिलता है, जिसमें ड्राइवट्रेन, स्टीयरिंग और स्टेबिलिटी सिस्टम के लिए पहले से सेट की गई सेटिंग्स मौजूद हैं.
2026 BMW M440i xDrive Convertible का एक्सटीरियर
कार के एक्सटीरियर डिजाइन की बात करें तो इसमें M Sport Package Pro, मैट्रिक्स फ़ंक्शन वाली अडैप्टिव LED हेडलाइट्स, M Lights Shadowline, ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, CSL-स्टाइल टेललाइट्स और चार-पाइप वाला टाइटेनियम एग्ज़ॉस्ट सिस्टम शामिल हैं. यह कार 19-इंच के M लाइट अलॉय व्हील्स पर चलती है, जिसमें मिक्स्ड टायर सेटअप लगा है.
2026 BMW M440i xDrive Convertible का इंटीरियर
कार के केबिन पर नजर डालें तो इसमें BMW Live Cockpit Professional दिया गया है, जिसमें 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और 14.9-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन मिलता है, जो BMW Operating System 8.5 पर चलती है.
इस सिस्टम में रियल-टाइम ट्रैफिक जानकारी के साथ नेविगेशन, वॉइस कंट्रोल और वायरलेस स्मार्टफोन इंटीग्रेशन शामिल है. अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें ऑगमेंटेड व्यू वाला हेड-अप डिस्प्ले, Harman Kardon साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग और पार्किंग असिस्टेंट के साथ 360-डिग्री कैमरा मिलता है.
2026 BMW M440i xDrive Convertible के फीचर्स
नई M440i में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्पोर्ट सीट्स, टू-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग और एक सॉफ्ट-टॉप रूफ दी गई है, जिसे 50 km/h तक की स्पीड पर खोला या बंद किया जा सकता है.
कार में मिलने वाले सेफ्टी फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें कई एयरबैग, ब्रेक असिस्ट के साथ ABS, डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग शामिल हैं.
इस कार की दावा की गई फ़्यूल एफ़िशिएंसी 10.24 km/l है और CO₂ उत्सर्जन 232 g/km है. इसके साथ दो साल की स्टैंडर्ड वारंटी और रोडसाइड असिस्टेंस मिलती है, साथ ही वैकल्पिक सर्विस पैकेज भी उपलब्ध हैं.