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भारत में लॉन्च हुई नई 2026 BMW M440i xDrive Convertible कार, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

नई 2026 BMW M440i xDrive Convertible भारत में लॉन्च ( फोटो - BMW India )

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW ने अपनी नई BMW M440i xDrive Convertible भारतीय बाजार में लॉन्च कर दी है. कंपनी ने इस कार को 1.09 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. इस कार में 3.0-लीटर, इनलाइन सिक्स-सिलेंडर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 374 hp की पावर और 500 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन को 8-स्पीड M Steptronic ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और BMW के xDrive ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ जोड़ा गया है. कंपनी का दावा है कि यह कार 4.9 सेकंड में 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ सकती है. इसके अलावा, नई M440i में Adaptive M सस्पेंशन दिया गया है, जिसमें Comfort, Sport और Sport Plus जैसे सेलेक्ट किए जा सकने वाले ड्राइविंग मोड्स भी शामिल हैं. कार में M xDrive भी मिलता है, जिसमें ड्राइवट्रेन, स्टीयरिंग और स्टेबिलिटी सिस्टम के लिए पहले से सेट की गई सेटिंग्स मौजूद हैं. नई 2026 BMW M440i xDrive Convertible का इंटीरियर (फोटो - BMW India) 2026 BMW M440i xDrive Convertible का एक्सटीरियर

कार के एक्सटीरियर डिजाइन की बात करें तो इसमें M Sport Package Pro, मैट्रिक्स फ़ंक्शन वाली अडैप्टिव LED हेडलाइट्स, M Lights Shadowline, ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, CSL-स्टाइल टेललाइट्स और चार-पाइप वाला टाइटेनियम एग्ज़ॉस्ट सिस्टम शामिल हैं. यह कार 19-इंच के M लाइट अलॉय व्हील्स पर चलती है, जिसमें मिक्स्ड टायर सेटअप लगा है.