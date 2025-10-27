ETV Bharat / technology

नई 2025 Hyundai Venue के फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स का खुलासा, जानें क्या कुछ मिलेगा इस कार में

नई 2025 Hyundai Venue के फीचर्स का खुलासा ( फोटो - Hyundai Motor India )

Hyundai Venue के अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें 8-स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और पांच अलग-अलग लैंग्वेज - हिंदी, अंग्रेजी, हिंग्लिश, बंगाली और तमिल - को पहचानने में सक्षम वॉइस रिकग्निशन शामिल हैं.

नई 2025 Hyundai Venue का इंफोटेनमेंट सिस्टम नई Hyundai Venue का नया कर्व्ड, पैनोरमिक डिस्प्ले NVIDIA द्वारा संचालित है और इसमें ऑनबोर्ड नेविगेशन, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, और OTA अपडेट जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं. का में मिलने वाला 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तीन अलग-अलग डिस्प्ले थीम (क्लासिक, मॉडर्न और सिंपल), ADAS स्टेटस और अलर्ट, और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन प्रॉम्प्ट भी प्रदान करेगा.

इसके सबसे बड़े फीचर्स में से एक, इसका नया ट्विन 12.3-इंच कनेक्टेड कर्व्ड स्क्रीन सेटअप है, जो इस कार में एक नया इंटरफ़ेस प्रदान करता है, जिसे Hyundai ccNC - कनेक्टेड कार नेविगेशन कॉकपिट कह रही है. यहां हम आपको इस कार में मिलने वाले फीचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

हैदराबाद: देश की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India आगामी 4 नवंबर को अपनी दूसरी-जनरेशन की Hyundai Venue को लॉन्च करने वाली है. लेकिन इसकी लॉन्च से पहले ही Hyundai ने इस कार के बारे में नई जानकारियां साझा की हैं.

इसके अलावा, कार में वायरलेस चार्जर, 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं. कंपनी ने इस कार में पैनोरमिक सनरूफ अभी भी पेश नहीं किया है, हालांकि कुछ प्रतिद्वंदी इसे उपलब्ध कराते हैं.

नई 2025 Hyundai Venue के सेफ्टी फीचर्स

इसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा एडिशन लेवल 2 ADAS सुइट है, जो स्टॉप एंड गो के साथ स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, लेन-कीपिंग असिस्ट, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग और रियर पार्किंग कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट जैसे फ़ंक्शन लाता है.

नई 2025 Hyundai Venue के सेफ्टी फीचर्स (फोटो - Hyundai Motor India)

इसमें स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें छह एयरबैग, ESC, हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, सभी 4-डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट और एक रोलओवर सेंसर मिलते हैं. इतना ही नहीं इस कार में 360-डिग्री सराउंड-व्यू कैमरा भी स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है.

नई 2025 Hyundai Venue के पावरट्रेन और स्पेसिफिकेशन

नई 2025 Venue में मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है, और यह अपने पूर्ववर्ती मॉडल के जैसी ही है. इसमें तीन इंजन विकल्प दिए जा सकते हैं, जिनमें पहला, 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 118 bhp की पावर देता है, जबकि दूसरा, 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 82 bhp की पावर उत्पन्न करता है.

इसके अलावा, इसका तीसरा इंजन विकल्प 1.5-लीटर डीजल इंजन है, जो 114 bhp की पावर प्रदान करता है. इसके बेस नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन केवल मैन्युअल गियरबॉक्स के साथ आता है, जबकि टर्बो-पेट्रोल में 7-स्पीड DCT का विकल्प भी मिलेगा. जानकारी के अनुसार Hyundai इस बार डीजल इंजन के साथ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक भी दे रही है.