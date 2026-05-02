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Netflix ने मोबाइल ऐप में नए फीचर्स को जोड़ा, मिला नया डिज़ाइन और वर्टिकल वीडियो फ़ीड

Netflix ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें आसान नेविगेशन और 'Clips' नाम का एक वर्टिकल वीडियो फ़ीड दिया गया है.

Netflix's redesigned mobile user interface.
नेटफ्लिक्स का नया डिज़ाइन किया गया मोबाइल यूज़र इंटरफ़ेस (फोटो - Netflix)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 2, 2026 at 3:21 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: Netflix ने अपने मोबाइल ऐप में एक बड़ा बदलाव किया है. इसमें एक नया डिज़ाइन किया गया इंटरफ़ेस और 'Clips' नाम का एक नया वर्टिकल वीडियो फ़ीड पेश किया गया है. इसका उद्देश्य स्मार्टफ़ोन पर कंटेंट को खोजना ज़्यादा तेज़ और आसान बनाना है. यह अपडेट अभी यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, मलेशिया, पाकिस्तान, फ़िलीपींस और दक्षिण अफ़्रीका में उपलब्ध है, और आने वाले महीनों में इसे दुनिया भर में रोल आउट किया जाएगा.

Netflix की चीफ़ प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी ऑफ़िसर, एलिज़ाबेथ स्टोन ने कहा कि, "मोबाइल एक अहम ज़रिया है, जिससे Netflix के सदस्य अपने पसंदीदा मनोरंजन से जुड़े रहते हैं. अपने बेहतर नेविगेशन और 'Clips' - जो हमारी नई वर्टिकल वीडियो फ़ीड है - के साथ, हम पिछली सीखों का इस्तेमाल करके एक ऐसा अनुभव तैयार कर रहे हैं, जैसा सदस्य अपने फ़ोन पर Netflix का मज़ा लेते हुए चाहते हैं, जैसे कि दो कामों के बीच के खाली समय में, कोई नई फ़िल्म या शो खोजने के लिए, या फिर बस थोड़ी देर हंसने के लिए."

स्टोन ने कहा कि, "हमारा मकसद अपने मोबाइल एक्सपीरिएंस को भी उतना ही मज़ेदार बनाना है, जितना कि आप जो देखते हैं, यानी हर मूड और हर पल के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनलाइज़्ड और शानदार एक्सपीरिएंस देना. यह तो बस शुरुआत है."

The redesigned Netflix mobile features Clips, which enables users to 'add', 'share', and 'explore' their favourite content.
Netflix के नए डिज़ाइन वाले मोबाइल ऐप में 'Clips' फ़ीचर है, जो यूज़र्स को अपने पसंदीदा कंटेंट को 'जोड़ने', 'शेयर करने' और 'खोजने' की सुविधा देता है (फोटो - Netflix)

मोबाइल के लिए एक नया अंदाज़
इस नए डिज़ाइन वाले ऐप में नेविगेशन को आसान बनाया गया है और इसे खास तौर पर मोबाइल पर इस्तेमाल के लिए एक विज़ुअल, वर्टिकल ब्राउज़िंग अनुभव देने के लिए बनाया गया है. Netflix इस अपडेट को पिछले साल अपने TV इंटरफ़ेस में किए गए बदलाव का एक स्वाभाविक अगला कदम बताता है.

यह एक दशक से भी ज़्यादा समय में किया गया पहला बदलाव था, और अब उसी सरलता पर ज़ोर देते हुए इसे मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म तक बढ़ाया गया है. इस नए लेआउट में कंटेंट को सबसे आगे और बीच में रखा गया है, जिससे ऐप खोलने और देखने के लिए कुछ ढूंढने के बीच की रुकावट कम हो जाती है.

Clips को किया गया पेश
इसमें मुख्य नई चीज़ है 'Clips' की शुरुआत, जो एक पर्सनलाइज़्ड वर्टिकल वीडियो फ़ीड, जो हर यूज़र की पसंद के हिसाब से सीरीज़, फ़िल्मों और स्पेशल शो के छोटे-छोटे प्रीव्यू दिखाता है. इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह छोटी-छोटी वीडियो देखने की हमारी जानी-पहचानी आदतों जैसा ही लगे. Clips का मकसद है कि लोग बिना किसी मकसद के स्क्रॉल करने के बजाय, ज़्यादा काम का कंटेंट खोज सकें.

Podcasts, live programming, and genre-based collections will be expanded in the future.
भविष्य में पॉडकास्ट, लाइव प्रोग्रामिंग और शैली-आधारित संग्रहों का विस्तार किया जाएगा. (फोटो - Netflix)

यह फ़ीचर तीन मुख्य कामों पर आधारित है: 'मेरी लिस्ट' में जोड़ें, शेयर करें, और एक्सप्लोर करें. यूज़र फ़ीड में रहते हुए ही, बिना कहीं और जाए, सीधे अपनी लिस्ट में फ़िल्मों के नाम जोड़ सकते हैं. शेयर फ़ंक्शन की मदद से, Clips को दोस्तों को भेजा जा सकता है या टेक्स्ट या दूसरे प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा सकता है.

'एक्सप्लोर' ऑप्शन यूज़र के मूड या मौके के हिसाब से पर्सनलाइज़्ड सुझाव दिखाता है, चाहे वह परिवार के साथ फ़िल्म देखने की रात हो या फिर कुछ हल्का-फुल्का देखने की इच्छा. Netflix ने इस बात की पुष्टि की है कि भविष्य में Clips का विस्तार किया जाएगा, जिसमें पॉडकास्ट, लाइव प्रोग्रामिंग और रोमांस या कॉमेडी जैसी चुनिंदा, जॉनर-आधारित कलेक्शन शामिल होंगे.

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