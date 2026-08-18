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स्मार्टफोन में गूगल मैप्स की जगह लेगा 'NavIC', IN-SPACe डायरेक्टर ने बताया पूरा रोडमैप

IN-SPACe डायरेक्टर ने बताया कि अब एपल समेत कई बड़े स्मार्टफोन ब्रांड्स में अब नाविक चिप आनी शुरू हो गई है. (धलविंदर सिंह की रिपोर्ट)

Dr. Vinod Kumar, Director of the Promotion Directorate at IN-SPACe, speaking to ETV Bharat.
ईटीवी भारत से बात करते हुए IN-SPACe के प्रमोशन डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर डॉ. विनोद कुमार (Image Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 18, 2026 at 6:27 PM IST

6 Min Read
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मोहाली: चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 'नेशनल स्पेस टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव' का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय स्पेस सेक्टर के फ्यूचर और स्वेदेशी टेक्नोलॉजी को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं. इस मौके पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी IN-SPACe के प्रमोशन डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर डॉ. विनोद कुमार भी पहुंचे थे, जिन्होंने ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में अहम जानकारियां साझा कीं.

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के सहयोग से इस 'नेशनल स्पेस टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव' का आयोजन किया.

इस दो दिन के कॉन्क्लेव का मुख्य मकसद देश के स्पेस साइंटिस्ट्स, एकेडमिक एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स और युवा रिसर्चर्स को एक कॉमन मंच देना था, ताकि भारत को स्पेस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाया जा सके. इस कॉन्क्लेव में स्टूडेंट्स द्वारा तैयार किए गए छोटे सैटेलाइट और नए स्पेस प्रोजेक्ट्स का एक एक्ज़ीबिशन भी लगाया गया था, जो देश के युवाओं में डीप टेक और स्पेस इंजीनियरिंग को लेकर बढ़ते इंटरेस्ट को दिखाता है.

कौन हैं डॉ. विनोद कुमार?

डॉ. विनोद कुमार भारतीय स्पेस सेक्टर के जाने-माने वैज्ञानिक हैं और इस वक्त भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत IN-SPACe में प्रमोशन डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं. वो भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन में सीनियर साइंटिस्ट रह चुके हैं और IN-SPACe में आने से पहले वो इसरो के यू.आर. राव सैटेलाइट सेंटर, बेंगलुरु में GEO कंट्रोल डायनामिक्स डिजाइन डिवीजन के हेड और डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं.

उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIT बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD की है और उन्हें सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम और स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक्सपर्ट माना जाता है. वो एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भी हैं. डॉ. विनोद कुमार ने देश के स्पेस सेक्टर में प्राइवेट पार्टिशिपेशन्स और नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर भारत की स्पेस इकोनॉमी को मजबूत में काफी अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने इस खास इवेंट में ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

सवाल: चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के इस स्पेस प्रोग्राम को आप कैसे देखते हैं?

जवाब: डॉ. विनोद कुमार ने बताया कि यह बहुत बड़ी पहल है. जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 में स्पेस रिफॉर्म्स लागू किए, तब स्पेस सेक्टर को सरकार की सीमाओं से बाहर निकालकर आम जनता के लिए खोल दिया गया, ताकि देश के युवा सीधे तौर पर इसमें हिस्सा ले सकें. इसी का नतीजा है कि आज भारत में 450 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप खुल चुके हैं. IN-SPACe का मुख्य काम ही स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करना है. आज यूनिवर्सिटी के बच्चे खुद अपने हाथों से छोटे सैटेलाइट बना रहे हैं और लाइव टेलीमेट्री दिखा रहे हैं. सरकार ने युवाओं के लिए डीप टेक के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए हैं.

सवाल: अमेरिका के GPS के मुकाबले भारत का 'NavIC' कहां खड़ा है?

जवाब: डॉ. कुमार ने बताया कि भारत का नेविगेशन सिस्टम 'NavIC' पहले से ही पूरी तरह स्टैबलिश है. उन्होंने अपनी PhD रिसर्च का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत के नाविक की सटीकता अमेरिका के जीपीएस से भी कहीं ज्यादा बेहतर है. उन्होंने बताया कि हाल ही में सिस्टम की घड़ियों में कुछ टेक्निकल खराबी आने की वजह से दिक्कत आई थी, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में नाविक का एक और नया सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है, जिसके बाद यह पूरा सिस्टम 100% ठीक हो जाएगा. उनका कहना था कि भारत किसी से मुकाबला नहीं करता, बल्कि मदद के साथ काम करता है.

सवाल: हमारे फोन में गूगल मैप्स की जगह 'NavIC' कब लेगा?

जवाब: डॉ कुमार ने बताया कि सरकार ने देश के सभी मोबाइल ऑपरेटर्स को अपने फोन में भारत की अपनी 'NavIC चिप लगाने के निर्देष दिए हैं. उन्होंने कहा कि यह एक व्यावसायिक प्रक्रिया है, इसलिए हार्डवेयर बदलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इस पर काम शुरू हो चुका है. अब एपल जैसी बड़ी कंपनियों के फोन में भी नाविक चिप आनी शुरू हो गई है. जैसे-जैसे भारत की अपनी मोबाइल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, यह सिस्टम हर भारतीय के फोन में गूगल मैप्स की जगह ले लेगा.

सवाल: प्राइवेट सेक्टर के आने से आम जीवन या खेती में क्या फायदा होगा?

जवाब: डॉ. विनोद कुमार ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स के आने से स्पेस टेक्नोलॉजी के कई फायदे हैं. उदाहरण के तौर पर, आज के समय में इस टेक्नोलॉजी की मदद से सूक्ष्म यानी प्रिसिजन खेती पर बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है, जो आने वाले समय में किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा.

सवाल: ISRO का हाल BSNL जैसा तो नहीं हो जाएगा?

जवाब: डॉ. विनोद कुमार ने इस तरह की आशंका को पूरी तरह खारिज करते हुए साफ किया कि भारत सरकार का मकसद इसरो को कमज़ोर करना नहीं, बल्कि उसके काम के बोझ को कम करके उसे बड़ी रिसर्च के लिए आज़ाद करना है. उन्होंने बताया कि पहले रॉकेट और सैटेलाइट बनाने जैसे सभी व्यावसायिक काम अकेले इसरो को ही करने पड़ते थे, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स के आने से यह काम बंट जाएगा, जिससे इसरो के पास चंद्रयान और गगनयान जैसे बड़े इंटरप्लैनेटरी मिशन और गंभीर रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर फोकस करने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा.

उन्होंने बिल्कुल साफ किया कि IN-SPACe के तहत प्राइवेट कंपनियों और स्टूडेंट्स, इसरो की लैब और सुविधाओं का इस्तेमाल करके आपसी सहयोग से काम कर रहे हैं, इसलिए यह कोई आपसी कंप्टीशन नहीं है, बल्कि देश को स्पेस सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनाने का एक साझा और सक्सेसफुल प्लान है.

IN-SPACe के बारे में बता दें कि यह भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर काम करने वाली एक स्वतंत्र सिंगल-विंडो नोडल एजेंसी है, जिसकी स्थापना साल 2020 के स्पेस रिफॉर्म्स के तहत की गई थी. इसका मुख्य मकसद भारतीय स्पेस सेक्टर में इसरो के अलावा प्राइवेट कंपनियों, नए स्टार्टअप्स और एकेडमिक संस्थानों की भागीदारी को बढ़ावा देना है, उन्हें मंजूरी देना और उनके कामों को रेगुलेट करना है.

IN-SPACe गैर-सरकारी संगठनों को अपने सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए इसरो की वर्ल्ड-क्लास लैब और टेक्निकल फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करने की इजाजत देती है और इसरो के एक सहयोगी मॉडल के तौर पर काम करती है, ताकि भारत को स्पेस के ग्लोबल मार्केट में एक बड़ा लीडर बनाया जा सके.

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