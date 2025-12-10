NASA के वेब टेलीस्कोप ने 13 अरब साल पहले हुए SuperNova की तस्वीरें की कैद

ETV Bharat / technology

NASA के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 13 अरब साल पुराने सुपरनोवा की तस्वीरें कैद की हैं.

Illustration showing supernova GRB 250314A
सुपरनोवा GRB 250314A को दिखाता इलस्ट्रेशन (फोटो - NASA)
December 10, 2025

हैदराबाद: NASA के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और दूसरी इंटरनेशनल ऑब्ज़र्वेटरी ने 13 अरब साल पुराने सुपरनोवा की तस्वीरें कैद की हैं. यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) ने मंगलवार को एक ऐसे तारे से गामा-रे बर्स्ट देखे जाने की घोषणा की, जो तब फटा था जब यूनिवर्स सिर्फ़ 730 मिलियन साल पुराना था. इसके अलावा, वेब टेलीस्कोप ने सुपरनोवा की होस्ट गैलेक्सी का भी पता लगाया.

इस ऑब्ज़र्वेशन से पहले, सबसे पुराना रिकॉर्डेड सुपरनोवा तब का था, जब यूनिवर्स 1.8 बिलियन साल पुराना था. यह एक बिलियन साल से ज़्यादा का अंतर है. NASA ने इस सुपरनोवा की तस्वीर भी जारी की है, जिसमें गामा-रे बर्स्ट को देखा जा सकता है. यह दाईं ओर ज़ूम-इन बॉक्स के बीच में छोटा लाल धब्बा है.

को-ऑथर एंड्रयू लेवन ने ESA की प्रेस रिलीज़ में लिखा कि, "यह ऑब्ज़र्वेशन यह भी दिखाता है कि हम वेब का इस्तेमाल अलग-अलग तारों को खोजने के लिए कर सकते हैं, जब यूनिवर्स अपनी मौजूदा उम्र का सिर्फ़ 5 प्रतिशत था. पिछले 50 सालों में सिर्फ़ कुछ ही गामा-रे बर्स्ट हुए हैं, जो यूनिवर्स के पहले अरब सालों में डिटेक्ट हुए हैं. यह खास घटना बहुत रेयर और बहुत एक्साइटिंग है."

NASA’s James Webb Space Telescope identified the source of a super bright flash of light known as a gamma-ray burst
NASA के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने गामा-रे बर्स्ट नाम की एक बहुत तेज़ रोशनी के सोर्स की पहचान की (फोटो - NASA)

रिसर्चर्स को यह जानकारी मिली कि 13 अरब साल पुराने इस धमाके में आज के, पास के सुपरनोवा जैसी कई बातें थीं. भले ही यह सुनने में चौंकाने वाला न लगे, लेकिन वैज्ञानिकों को इससे कहीं ज़्यादा बड़े अंतर की उम्मीद थी. ऐसा इसलिए है, क्योंकि शुरुआती तारों में शायद कम भारी एलिमेंट्स थे, वे ज़्यादा बड़े थे और ज़्यादा समय तक नहीं जीते थे.

को-ऑथर नियाल तनवीर ने कहा कि, "हमने खुले दिमाग से शुरुआत की. और देखिए, वेब टेलिस्कोप ने दिखाया कि यह सुपरनोवा बिल्कुल आज के सुपरनोवा जैसा दिखता है."

बता दें कि सबसे पहले, NASA की नील गेहरेल्स स्विफ्ट ऑब्ज़र्वेटरी ने एक्स-रे सोर्स की लोकेशन नोट की. (इससे वेब को बाद में ऑब्ज़र्वेशन करने में मदद मिली जिससे इसकी दूरी पता चली). फिर, स्पेन में कैनरी आइलैंड पर नॉर्डिक ऑप्टिकल टेलीस्कोप ने ऑब्ज़र्वेशन किए जिससे पता चला कि गामा रे बहुत दूर हो सकती है.

कुछ घंटों बाद, चिली में यूरोपियन सदर्न ऑब्ज़र्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप ने भी इसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया. टेलिस्कोप ने अंदाजा लगाया कि यह बिग बैंग के 730 मिलियन साल बाद हुआ होगा. ESA के मुताबिक, यह सब 17 घंटे से भी कम समय में हुआ.

ऑब्ज़र्वेशन के पीछे की टीम को वेब के साथ शुरुआती यूनिवर्स से गामा-रे बर्स्ट और उनके पीछे की गैलेक्सी की स्टडी करने में ज़्यादा समय बिताने की मंज़ूरी मिल गई है. लेवन ने अंदाज़ा लगाया कि, "वह चमक वेब टेलिस्कोप को ज़्यादा देखने में मदद करेगी और हमें गैलेक्सी का 'फिंगरप्रिंट' देगी."

