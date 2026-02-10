नॉर्दर्न लाइट्स के राज़ जानने के लिए NASA करेगा उनका 'CT स्कैन'
NASA ने पृथ्वी के नॉर्थ पोल के पास इलाके में दिखने वाली शानदार डांसिंग लाइट्स का 'CT Scan' करने के प्लान की योजना बनाई है.
Published : February 10, 2026 at 2:42 PM IST
हैदराबाद: नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी (NASA) ने पृथ्वी के नॉर्थ पोल के पास के इलाके, जिसे ऑरोरा बोरेलिस कहते हैं, यहां दिखने वाली शानदार डांसिंग लाइट्स का 'CT Scan' करने के प्लान की घोषणा की है. एजेंसी अलास्का से एक रॉकेट मिशन लॉन्च करेगी, ताकि नॉर्दर्न लाइट्स के नीचे के इलेक्ट्रिकल सर्किटरी को सुलझाया जा सके.
CT Scan जैसी तकनीक, जियोफिजिकल नॉन-इक्विलिब्रियम आयनोस्फेरिक सिस्टम साइंस, या GNEISS (उच्चारण 'नाइस') का इस्तेमाल करके, यह मिशन ऑरोरा से इलेक्ट्रिकल करंट को फिर से बनाएगा. मिशन के अलास्का के फेयरबैंक्स के पास पोकर फ्लैट रिसर्च रेंज से लॉन्च होने की पुष्टि हो गई है.
GNEISS ऑरोरा के इलेक्ट्रिकल माहौल का 3D व्यू बनाने के लिए दो रॉकेट और ग्राउंड रिसीवर के नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा. GNEISS की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और न्यू हैम्पशायर के डार्टमाउथ कॉलेज में प्रोफेसर क्रिस्टीना लिंच ने कहा कि, "यह असल में ऑरोरा के नीचे प्लाज़्मा का CT स्कैन करने जैसा है."
ऑरोरा और उनका इलेक्ट्रिक सर्किट
ऑरोरा लाइट्स का कुदरती, चमकदार नज़ारा है, जो धरती के उत्तरी और दक्षिणी पोलर इलाकों के पास रंगों के नाचते हुए रिबन के रूप में बनता है. ये तब होता है, जब सोलर विंड से चलने वाले मैग्नेटिक तूफ़ान धरती के एटमोस्फेरिक गैसों से टकराते हैं और एनर्जी निकलती है. दूसरे शब्दों में, ये स्पेस से हमारे ग्रह के एटमोस्फियर में इलेक्ट्रॉन्स के बहने का नतीजा है.
NASA का कहना है कि, "आप इन इलेक्ट्रॉन बीम को ऐसे समझ सकते हैं जैसे बिजली एक कॉर्ड से होकर बल्ब को रोशन करती है." साथ ही, NASA ने यह भी बताया कि इलेक्ट्रिसिटी वहां नहीं रुकती जहां रोशनी आती है, क्योंकि बिजली लूप में चलती है और बल्ब सिर्फ़ एक राउंड-ट्रिप सफ़र में एक पिट स्टॉप है, जिसे सर्किट कहते हैं. अगर लाइट जल रही है, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ़ अंदर ही नहीं आ रहे हैं - वे उसी पावर कॉर्ड से वापस बाहर भी जा रहे हैं, जहां से वे आए थे.
NASA ने बताया कि एटमॉस्फियर में आते समय ऑरोरल इलेक्ट्रॉन पावर कॉर्ड के साथ करंट की तरह काम करते हैं, लेकिन बिजली के साफ़ फ्लो के उलट, रिटर्न करंट बहुत कम ऑर्गनाइज़्ड होता है. ऑरोरा को जलाने के बाद, इलेक्ट्रॉन टकराव, हवा, प्रेशर ग्रेडिएंट और बदलते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से अस्त-व्यस्त तरीके से बिखर जाते हैं. इस टर्बुलेंस के बावजूद, वे आखिरकार वापस आ जाते हैं, और 'हमारे एटमॉस्फियर की हमेशा बदलती अव्यवस्था' से होकर ऑरोरल सर्किट को पूरा करते हैं.
GNEISS ऑरोरा को सुलझाने में कैसे करेगा मदद
NASA का कहना है कि ऑरोरल करंट को समझना सिर्फ़ फ़िज़िक्स की पहेली को सुलझाने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि स्पेस से एनर्जी पृथ्वी के ऊपरी एटमॉस्फियर में कैसे फैलती है. जहां करंट फैलते हैं, एटमॉस्फियर गर्म होता है, हवाएं बदलती हैं, और सैटेलाइट्स का सामना अचानक टर्बुलेंट हवा से होता है.
इसे समझने के लिए, एजेंसी का कहना है कि उन्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि ऑरोरा करंट कैसे बंद होता है, जिसमें ऑरोरा स्पार्क करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो घुमावदार रास्ते अपनाते हैं, वे भी शामिल हैं. हालांकि, लौटते हुए करंट को देखना आसान नहीं है और इसका मतलब है कि बिजली के सभी मुमकिन रास्तों को स्कैन करना. GNEISS का मकसद ठीक यही है, जिससे साइंटिस्ट यह समझ सकें कि करंट एटमॉस्फियर में नीचे की ओर कैसे फैलता है.
मिशन अपने दो रॉकेट एक ही समय पर लॉन्च करेगा, जो एक ही ऑरोरा से अलग-अलग 'स्लाइस' पर एक साथ उड़ेंगे, और उनमें से हर एक अंदर जाने पर चार सबपेलोड निकालेगा. ये सबपेलोड ऑरोरा के अंदर अलग-अलग जगहों को मापेंगे.
जैसे ही रॉकेट ऊपर से उड़ेंगे, वे आस-पास के प्लाज़्मा के ज़रिए ज़मीन पर रिसीवर को रेडियो सिग्नल भेजेंगे. NASA ने बताया कि प्लाज़्मा रास्ते में उन रेडियो तरंगों को बदल देगा, ठीक वैसे ही जैसे शरीर के अलग-अलग टिशू CT स्कैन से निकलने वाली किरणों को बदलते हैं.
इसे बड़े पैमाने पर ऑरोरल CT स्कैन कहते हुए, NASA ने आगे कहा कि GNEISS टीम इन रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल प्लाज़्मा डेंसिटी का पता लगाने के लिए करेगी, जिससे पता चलेगा कि बिजली कहां बह सकती है.
NASA के पहले के EZIE सैटेलाइट मिशन से ज़मीन पर किए गए ऑब्ज़र्वेशन से मिले मेज़रमेंट को मिलाकर GNEISS को सिस्टम के अंदर देखने में मदद मिलेगी. लिंच ने कहा कि, "अगर हम ज़मीन पर मिली इमेजरी के साथ इन-सीटू मेज़रमेंट को मिला सकें, तो हम ऑरोरा को पढ़ना सीख सकते हैं."