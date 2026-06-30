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NASA ने सिगार गैलेक्सी में खोजे 1.65 करोड़ तारे, जानें पृथ्वी से इसकी दूरी!

मिल्की वे से दस गुना तेज़ी से तारे बनाने वाली एम82 गैलेक्सी की असमान डिस्क किसी पुराने गैलेक्सी टकराव का इशारा कर रही है. ( Image Credit: NASA, ESA, CSA, Adam Smercina (STScI, Tufts), Thomas Williams (University of Manchester); Image Processing: Alyssa Pagan (STScI) )

हैदराबाद: पृथ्वी से करीब 1.2 करोड़ लाइट-ईयर्स दूर एक गैलेक्सी है, जिसे M82 गैलेक्सी या सिगार गैलेक्सी भी कहा जाता है. इस गैलेक्सी को अंतरिक्ष की सबसे तेज स्टार-फैक्ट्री भी माना जाता है. नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अब इस गैलेक्सी पर 65 घंटे की गहराई से नज़र डालकर वहां मौजूद करीब 1.65 करोड़ तारों को अलग-अलग पहचान लिया है. हालांकि, वैज्ञानिक साफ कहते हैं कि यह आंकड़ा गैलेक्सी की पूरी आबादी नहीं है, बल्कि सिर्फ उतने तारों का है, जिन्हें टेलीस्कोप अलग से देख पाया. इनके अलावा यानी 1.65 करोड़ तारों के अलावा भी बहुत सारे बहुत धुंधले होने की वजह से नज़र नहीं आते. कैसे की गई खोज? M82 Galaxy को इससे पहले हबल और हबल और स्पिट्जर टेलीस्कोप भी देख चुके हैं, लेकिन गैलेक्सी के भीतर मौजूद घनी धूल हमेशा रुकावट बनती रही थी. वेब टेलीस्कोप इन्फ्रारेड लाइट में काम करता है, जो धूल के बीच से आसानी से गुज़र जाती है. इसके निकर- कैम इंस्ट्रूमेंट ने लंबे एक्सपोज़र के जरिए गैलेक्सी की डिस्क को चीरते हुए लाखों तारों को अलग-अलग बिंदुओं में बदल दिया. यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के बेंजामिन विलियम्स के मुताबिक, इतनी बड़ी संख्या में तारों को अलग करके देख पाना पहले कभी मुमकिन नहीं था और ये तारे मिलकर एम82 के बनने और बदलने की पूरी कहानी बताते हैं.