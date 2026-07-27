ETV Bharat / technology

NASA शनि के छल्लों के सैंपल लेने के लिए भेजेगा AI-पावर्ड मिशन, योजना पर चल रहा काम

PRAXIS एक प्रस्तावित AI-संचालित रोबोटिक एक्सप्लोरर है, जो ग्रहों के छल्लों के कणों के नमूने लेगा और छल्लों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी देगा.

Saturn
शनि ग्रह (फोटो - NASA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 27, 2026 at 5:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) PRAXIS (प्लैनेटरी रिंग्स ऑटोनॉमस एक्सप्लोरेशन विद इन-सिटू सैंपलिंग) नाम के एक नए मिशन कॉन्सेप्ट पर काम करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसे स्पेस एक्सप्लोरेशन में पहली बार प्लैनेटरी रिंग्स से सीधे पार्टिकल्स इकट्ठा करने और उनका एनालिसिस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

NASA के कैसिनी मिशन से हुई बड़ी खोजों के बावजूद, प्लैनेटरी रिंग्स कैसे बनते हैं, चलते हैं और कैसे विकसित होते हैं, इस बारे में कई बुनियादी सवालों का जवाब अभी भी नहीं मिला है.

वैज्ञानिकों का कहना है कि शनि के छल्लों के सूक्ष्म-भौतिक व्यवहार को सही ढंग से समझने का एकमात्र तरीका उनके नमूनों की सीधे जांच करना है. छल्लों के भीतर कई विशेषताओं, जैसे कि सेल्फ-ग्रेविटी वेक्स (self-gravity wakes), 'प्रोपेलर', डेंसिटी वेव्स और गैप के किनारों का अभी भी उच्च रिज़ॉल्यूशन पर अध्ययन किया जाना बाकी है.

शनि के छल्ले बहुत छोटे, माइक्रोन-आकार के कणों से लेकर घर के आकार के बड़े पत्थरों तक से बने हैं, जो ज़्यादातर पानी की बर्फ़ से बने होते हैं और लगातार आपस में जुड़ते और अलग होते रहते हैं. PRAXIS का लक्ष्य कुछ मिलीमीटर से लेकर सेंटीमीटर आकार के छल्ले वाले कणों का पहला सीधा अवलोकन करना है. यह ऐसी क्षमता है, जो कैसिनी (Cassini) के पास नहीं थी.

स्वायत्तता क्यों ज़रूरी है?
क्योंकि रिंग के कण हमेशा घूमते रहते हैं, इसलिए इस माहौल में सुरक्षित रूप से काम करने के लिए एडवांस्ड रोबोटिक ऑटोनॉमी की ज़रूरत होती है, ताकि टक्कर से बचा जा सके, सटीक सैंपल लिए जा सकें और रियल-टाइम में मटीरियल का एनालिसिस किया जा सके.

PRAXIS सिस्टम, हवा में तैरते कणों को पकड़ने के लिए बायो-इंस्पायर्ड और मछली पकड़ने की तकनीकों से आइडिया लेता है, जैसे गिरगिट मक्खी को पकड़ता है और मछुआरा मछली को खींचता है. इस सिस्टम में तुरंत एनालिसिस के लिए छोटे आकार के इंस्ट्रूमेंट्स भी होंगे.

इन-बिल्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के साथ, यह सिस्टम अपने-आप रिंग के कणों को इकट्ठा करने और कणों के आकार, पोरॉसिटी (छिद्रिलता) और बनावट जैसी अहम वैज्ञानिक विशेषताओं को मापने में सक्षम होगा.

यह मिशन कैसे काम करेगा?
यह कॉन्सेप्ट 'सैटर्न रिंग ऑब्जर्वर मिशन स्टडी' के शुरुआती काम पर आधारित है. इस स्टडी में एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट के आइडिया पर विचार किया गया था. जो ऑर्बिट में छल्लों (रिंग्स) के पास से गुज़रे और उनके ऊपर मंडराते हुए गतिमान कणों की तस्वीरें ले सके.

PRAXIS प्लान के तहत, स्पेसक्राफ्ट सबसे पहले छल्लों की तस्वीरें लेगा और उनका अध्ययन करके एक उपयुक्त कण चुनेगा. इसके बाद, वह एक लंबे, मुलायम और फैलने वाले बूम (बढ़ाए जा सकने वाले आर्म) का इस्तेमाल करके 'टच-एंड-गो' सैंपलिंग करेगा.

चूंकि कण लगातार गति करते रहते हैं, इसलिए स्पेसक्राफ्ट उनसे सुरक्षित दूरी बनाए रखेगा और बिना किसी टक्कर के जोखिम के सैंपल लेने के लिए इस लंबे बूम का सहारा लेगा. एक बार सैंपल इकट्ठा हो जाने के बाद, स्पेसक्राफ्ट छल्लों के किसी दूसरे हिस्से या गैप (खाली जगह) की ओर बढ़ेगा, ताकि अलग-अलग क्षेत्रों से सैंपल लिए जा सकें.

PRAXIS की व्यवहार्यता को पहले चरण में सिमुलेशन और सिस्टम डिज़ाइन के ज़रिए दिखाया जाएगा, जिससे दूसरे चरण में इसका फिजिकल प्रोटोटाइप बनाने का रास्ता साफ़ होगा. शोधकर्ताओं का कहना है कि इस सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी इसे भविष्य के ग्रहों के निर्माण से जुड़े मिशनों के लिए उपयोगी बना सकती है, जिसमें आने वाले यूरेनस प्रोब मिशन में इसका संभावित इस्तेमाल भी शामिल है.

TAGGED:

NASA
PLANETARY RING EXPLORATION
PRAXIS MISSION
PRAXIS MISSION CONCEPT
SATURN RING SAMPLING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.