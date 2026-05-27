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NASA चांद पर बनाएगा परमानेंट ह्यूमन बेस, 2026 में लॉन्च करेगा तीन नए मिशन

चांद की सतह पर काम कर रहे एस्ट्रोनॉट्स का एक कलाकार का कॉन्सेप्ट. ( फोटो - NASA )

हैदराबाद: Artemis II लूनर फ्लाईअराउंड की सफलता के बाद, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने चांद पर लगातार इंसानी मौजूदगी बनाने के प्लान के बारे में बताया है. एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान, US स्पेस एजेंसी ने पहले तीन 'मून बेस' मिशन की घोषणा की, जिन्हें इसी साल लॉन्च करने का टारगेट है. NASA इस बेस के लिए लैंडर, रोवर और ड्रोन तैनात करने का प्लान बना रहा है और उसने चार US कंपनियों को करोड़ों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं. लूनर टेरेन व्हीकल्स (LTVs) को एस्ट्रोलैब और लूनर आउटपोस्ट बनाएंगे, जबकि जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन इन रोवर्स को चांद के साउथ पोल के पास एक जगह पर पहुंचाने के लिए दो लैंडर देगी. फायरफ्लाई एयरोस्पेस, जो पिछले साल चांद पर सफलतापूर्वक उतरा था, चांद पर पहले ड्रोन पहुंचाएगा. NASA का कहना है कि वह चांद पर सिर्फ़ सिंबॉलिक लैंडिंग से आगे बढ़कर एक लॉन्ग-टर्म ऑपरेशनल आर्किटेक्चर की ओर बढ़ रहा है, जिसे एस्ट्रोनॉट्स, कार्गो सिस्टम्स, साइंटिफिक मिशन्स और मंगल ग्रह पर भविष्य की खोज में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. NASA एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड इसाकमैन ने कहा कि, "मून बेस अमेरिका और इंसानियत का किसी दूसरी आसमानी दुनिया में पहला आउटपोस्ट होगा. हर मिशन, चाहे क्रू वाला हो या बिना क्रू वाला, सीखने का मौका होगा, क्योंकि हम चांद की सतह पर लौटेंगे, रहने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, और सबसे मुश्किल और खतरनाक माहौल में रहने और काम करने के लिए ज़रूरी स्किल्स सीखेंगे." मून बेस मिशन

NASA ने यह भी बताया कि भविष्य का मून बेस इंफ्रास्ट्रक्चर एक कॉम्पैक्ट आउटपोस्ट के बजाय एक डिस्ट्रिब्यूटेड शहर जैसा हो सकता है. मून बेस प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव कार्लोस गार्सिया गोलान ने कहा कि, "हमारा मानना ​​है कि मून बेस सैकड़ों स्क्वायर मील का होगा, जिसमें अलग-अलग एसेट्स होंगे." एजेंसी ने बताया कि बेस के हिस्सों में रहने की जगहें, पावर सिस्टम, माइनिंग साइट और साइंटिफिक स्टेशन शामिल होंगे, जो शायद बड़े एरिया में फैले होंगे, क्योंकि चांद पर कोई भी एक जगह रहने, एनर्जी बनाने और खोज के लिए सभी ज़रूरी हालात नहीं देती है.