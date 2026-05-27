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NASA चांद पर बनाएगा परमानेंट ह्यूमन बेस, 2026 में लॉन्च करेगा तीन नए मिशन

NASA ने चांद पर लंबे समय तक इंसानी ऑपरेशन करने के लिए तीन मून बेस मिशन, लूनर ड्रोन और कम्युनिकेशन सिस्टम की घोषणा की.

An artist’s concept of astronauts working on the lunar surface.
चांद की सतह पर काम कर रहे एस्ट्रोनॉट्स का एक कलाकार का कॉन्सेप्ट. (फोटो - NASA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 27, 2026 at 11:54 AM IST

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Updated : May 27, 2026 at 12:58 PM IST

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हैदराबाद: Artemis II लूनर फ्लाईअराउंड की सफलता के बाद, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने चांद पर लगातार इंसानी मौजूदगी बनाने के प्लान के बारे में बताया है. एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान, US स्पेस एजेंसी ने पहले तीन 'मून बेस' मिशन की घोषणा की, जिन्हें इसी साल लॉन्च करने का टारगेट है.

NASA इस बेस के लिए लैंडर, रोवर और ड्रोन तैनात करने का प्लान बना रहा है और उसने चार US कंपनियों को करोड़ों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं. लूनर टेरेन व्हीकल्स (LTVs) को एस्ट्रोलैब और लूनर आउटपोस्ट बनाएंगे, जबकि जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन इन रोवर्स को चांद के साउथ पोल के पास एक जगह पर पहुंचाने के लिए दो लैंडर देगी.

फायरफ्लाई एयरोस्पेस, जो पिछले साल चांद पर सफलतापूर्वक उतरा था, चांद पर पहले ड्रोन पहुंचाएगा. NASA का कहना है कि वह चांद पर सिर्फ़ सिंबॉलिक लैंडिंग से आगे बढ़कर एक लॉन्ग-टर्म ऑपरेशनल आर्किटेक्चर की ओर बढ़ रहा है, जिसे एस्ट्रोनॉट्स, कार्गो सिस्टम्स, साइंटिफिक मिशन्स और मंगल ग्रह पर भविष्य की खोज में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

NASA एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड इसाकमैन ने कहा कि, "मून बेस अमेरिका और इंसानियत का किसी दूसरी आसमानी दुनिया में पहला आउटपोस्ट होगा. हर मिशन, चाहे क्रू वाला हो या बिना क्रू वाला, सीखने का मौका होगा, क्योंकि हम चांद की सतह पर लौटेंगे, रहने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, और सबसे मुश्किल और खतरनाक माहौल में रहने और काम करने के लिए ज़रूरी स्किल्स सीखेंगे."

मून बेस मिशन
NASA ने यह भी बताया कि भविष्य का मून बेस इंफ्रास्ट्रक्चर एक कॉम्पैक्ट आउटपोस्ट के बजाय एक डिस्ट्रिब्यूटेड शहर जैसा हो सकता है. मून बेस प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव कार्लोस गार्सिया गोलान ने कहा कि, "हमारा मानना ​​है कि मून बेस सैकड़ों स्क्वायर मील का होगा, जिसमें अलग-अलग एसेट्स होंगे."

एजेंसी ने बताया कि बेस के हिस्सों में रहने की जगहें, पावर सिस्टम, माइनिंग साइट और साइंटिफिक स्टेशन शामिल होंगे, जो शायद बड़े एरिया में फैले होंगे, क्योंकि चांद पर कोई भी एक जगह रहने, एनर्जी बनाने और खोज के लिए सभी ज़रूरी हालात नहीं देती है.

From left to right, models of the Blue Origin Mark 1 Lunar Lander, Astrolab Crewed Lunar Rover, Lunar Outpost Pegasus rover, and the Firely Elytra Dark orbiter
(बाएं से दाएं) ब्लू ओरिजिन मार्क 1 लूनर लैंडर, एस्ट्रोलैब क्रूड लूनर रोवर, लूनर आउटपोस्ट पेगासस रोवर और फायरली एलीट्रा डार्क ऑर्बिटर के मॉडल (फोटो - NASA/Aubrey Gemignani)

मूनफॉल ड्रोन मिशन
ब्रीफिंग के दौरान, NASA ने मूनफॉल पर नए अपडेट भी शेयर किए. यह एक ऐसा मिशन है, जो चांद की सतह पर छोटी 'उड़ानें' भरने के लिए चार ड्रोन भेजेगा. चांद के साउथ पोल के पास के मुश्किल और अनप्रेडिक्टेबल माहौल के बारे में बताते हुए, गोलान ने बताया कि उनके पास उन इलाकों के लिए लगभग एक मीटर का डेडिकेटेड डेटा है, जिन्हें वे एक्सप्लोर करना चाहते हैं.

ये ड्रोन मिलकर भविष्य के Artemis मिशन के लिए संभावित लैंडिंग साइट्स के लिए चांद के मुश्किल इलाकों का सर्वे करेंगे. NASA की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी प्रोटोटाइप हार्डवेयर का डिज़ाइन और टेस्टिंग कर रही है और उसने फायरफ्लाई एयरोस्पेस को स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए चुना है, जो ड्रोन को पृथ्वी की कक्षा से चांद तक ले जाएगा. मूनफॉल मिशन का लॉन्च 2028 में होने का टारगेट है.

NASA ने बताया कि ड्रोन अकेले चांद की सतह पर उतरेंगे और एक ही चांद के दिन में मुश्किल जगहों की हाई-रिज़ॉल्यूशन तस्वीरें इकट्ठा करेंगे. अपनी आखिरी उड़ान के बाद, ड्रोन पर लगा पेलोड कई महीनों तक काम करता रहेगा.

लूनार नेविगेशन और कम्यूनिकेशन सिस्टम
NASA ने चांद के चारों ओर एक मजबूत कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम बनाने का प्लान भी बताया, जिसका मकसद एजेंसी के बढ़ते चांद के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना है. गार्सिया गोलान ने कहा कि, "चांद से शुरुआती कम्युनिकेशन देने के लिए हमारे पास पहले से ही एक कॉन्ट्रैक्ट है. हम असल में इसे नेविगेशन, पॉइंटिंग, क्लॉक टाइमिंग और ऑब्ज़र्वेशन कैपेबिलिटी देने के लिए बढ़ाना चाहते हैं."

प्रोग्राम के एक अधिकारी गार्सिया गोलान ने कहा कि यह कोशिश पहले से ही चल रही है. गोलान ने कहा कि, "चांद से शुरुआती कम्युनिकेशन देने के लिए हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है. लक्ष्य इसे बढ़ाकर इसमें नेविगेशन, पॉइंटिंग, क्लॉक सिंक्रोनाइज़ेशन और ऑब्ज़र्वेशन क्षमताएं शामिल करना है."

Infographic illustrating a phased approach to Moon Base development near the lunar South Pole, showing the progression from early exploration and infrastructure deployment to sustained human presence on the Moon.
चांद के साउथ पोल के पास मून बेस बनाने के लिए फेज़्ड तरीके को दिखाने वाला इन्फोग्राफिक, जो शुरुआती खोज और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से लेकर चांद पर लगातार इंसानी मौजूदगी तक की तरक्की दिखाता है. (फोटो - NASA/Edmy S. Cruz Reyes)

एजेंसी के अनुसार, भविष्य के मिशन चांद का चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट के ग्रुप पर निर्भर होंगे, जो रोबोटिक और इंसानी दोनों तरह के ऑपरेशन के लिए कम्युनिकेशन, नेविगेशन और ऑब्ज़र्वेशन सर्विस देंगे.

NASA के एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड इसाकमैन ने इस पहल को स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बड़े बदलाव के हिस्से के तौर पर बताया. इसाकमैन ने कहा कि, "हम उन मिशन को पूरा करने की काबिलियत और मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिन्हें सिर्फ़ NASA ही पूरा कर सकता है."

Last Updated : May 27, 2026 at 12:58 PM IST

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