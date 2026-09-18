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NASA के Crew-13 एस्ट्रोनॉट्स क्वारंटीन में दाखिल, अक्टूबर में लॉन्च की तैयारी

(बाएं से दाएं) जेसिका वॉटकिंस, ल्यूक डेलानी, सर्गेई टेटेरियाटनिकोव और जोशुआ कुट्रिक. ( Image Credit: NASA )

हैदराबाद: नासा एक और स्पेस मिशन की तैयारी कर रहा है. नासा की SpaceX Crew 13 मिशन अब क्वारंटीन में चली गई है. ये चारों अंतरिक्ष यात्री ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर में अलग कमरों में रह रहे हैं. ये अंतरिक्ष यात्री अक्टूबर की शुरुआत में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर जाएंगे और इसकी तैयारी काफी जोरों पर चल रही हैं. क्रू-13 मिशन के सदस्य इस मिशन में कुल चार लोग शामिल हैं. इस मिशन में नासा के essica Watkins और Luke Delaney, कनाडा की स्पेस एजेंसी से Joshua Kutryk और रूस की स्पेस एजेंसी से Sergey Teteryatnikov साथ हैं. इस मिशन की कमांडर यानी कप्तान Jessica Watkins हैं. Luke Delaney मुख्य पायलट का काम संभालेंगे, जबकि बाकी दोनों मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में काम करेंगे. क्वारंटीन के दौरान ये सभी एस्ट्रोनॉट्स आम लोगों से मिलना-जुलना बंद कर देंगे. ज्यादातर बातचीत वीडियो कॉल के जरिए होगी. अगर परिवार या स्टाफ को मिलना है तो पहले उन्हें मेडिकल जांच करानी होगी. ये नियम नासा के Apollo मिशन के टाइम से चलता आ रहा है. इससे लॉन्च से पहले बीमार पड़ने का खतरा काफी कम हो जाता है.