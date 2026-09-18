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NASA के Crew-13 एस्ट्रोनॉट्स क्वारंटीन में दाखिल, अक्टूबर में लॉन्च की तैयारी

NASA के चार एस्ट्रोनॉट्स अब ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर में क्वारंटीन में चले गए हैं और अक्टूबर में स्पेस स्टेशन जाएंगे.

(From left to right) Jessica Watkins, Luke Delaney, Sergey Teteryatnikov, and Joshua Kutryk.
(बाएं से दाएं) जेसिका वॉटकिंस, ल्यूक डेलानी, सर्गेई टेटेरियाटनिकोव और जोशुआ कुट्रिक. (Image Credit: NASA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2026 at 1:38 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: नासा एक और स्पेस मिशन की तैयारी कर रहा है. नासा की SpaceX Crew 13 मिशन अब क्वारंटीन में चली गई है. ये चारों अंतरिक्ष यात्री ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर में अलग कमरों में रह रहे हैं. ये अंतरिक्ष यात्री अक्टूबर की शुरुआत में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर जाएंगे और इसकी तैयारी काफी जोरों पर चल रही हैं.

क्रू-13 मिशन के सदस्य

इस मिशन में कुल चार लोग शामिल हैं. इस मिशन में नासा के essica Watkins और Luke Delaney, कनाडा की स्पेस एजेंसी से Joshua Kutryk और रूस की स्पेस एजेंसी से Sergey Teteryatnikov साथ हैं. इस मिशन की कमांडर यानी कप्तान Jessica Watkins हैं. Luke Delaney मुख्य पायलट का काम संभालेंगे, जबकि बाकी दोनों मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में काम करेंगे.

क्वारंटीन के दौरान ये सभी एस्ट्रोनॉट्स आम लोगों से मिलना-जुलना बंद कर देंगे. ज्यादातर बातचीत वीडियो कॉल के जरिए होगी. अगर परिवार या स्टाफ को मिलना है तो पहले उन्हें मेडिकल जांच करानी होगी. ये नियम नासा के Apollo मिशन के टाइम से चलता आ रहा है. इससे लॉन्च से पहले बीमार पड़ने का खतरा काफी कम हो जाता है.

क्वारंटीन से पहले की ट्रेनिंग

क्वारंटीन में जाने से पहले टीम ने कैलिफॉर्निया के Hawthorne में SpaceX की फैक्टरी में ट्रेनिंग पूरी की. उसके बाद फ्लोरिडा के Cape Canaveral में क्रू इंक्वीपमेंट इंटरफेस टेस्ट किया. इस टेस्ट में एस्ट्रोनॉट्स ने अपना स्पेस सूट पहना. ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर सूट की लीक टेस्ट की.

उन्होंने ये भी चेक किया कि अपनी सीट ठीक से फिट होती है या नहीं. उन्होंने स्पेसक्राफ्ट के अंदर का माहौल देखा. कम्युनिकेशन सिस्टम टेस्ट किया. ड्रैगन के पंखे और पंप की आवाज़ें भी सुनीं, ताकि उड़ान के समय ये आवाज़ें नई न लगें.

स्पेस में क्या काम करेंगे

ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद ये टीम Expedition 75 मिशन में शामिल हो जाएगी. ये लोग वहां पर विज्ञान के कई एक्सपेरिमेंट करेंगे. इनमें से कुछ चंद्रमा और मंगल के भविष्य यात्राओं के लिए होंगे. कुछ रिसर्च धरती पर लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में भी मदद करेंगे.

नासा और स्पेसएक्स दोनों तरफ से इस मिशन के लिए अंतिम तैयारियां चल रही हैं. अक्टूबर की शुरुआत में लॉन्च टाइमिंग तय की गई है, लेकिन इसमें बदलाव भी हो सकता है. हालांकि, चारों एस्ट्रोनॉट्स अब पूरी तरह तैयार हैं और क्वारंटीन में सुरक्षित तरीके से लॉन्च का इंतजार कर रहे हैं.

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