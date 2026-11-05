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NASA का अंतरिक्ष टेलीस्कोप पृथ्वी पर गिरा, 20 सालों तक किया ब्रह्मांडीय विस्फोटों का अध्ययन

NASA द्वारा उपलब्ध कराई गई इस तस्वीर में, 9 सितंबर 2002 को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल एयर फोर्स स्टेशन स्थित हैंगर AE के अंदर, एक ओवरहेड क्रेन 'Swift' अंतरिक्ष यान को ऊपर उठा रही है. ( फोटो - AP Photo )

केप कैनवेरल, फ्लोरिडा: NASA के प्रमुख अंतरिक्ष टेलीस्कोपों ​​में से एक बुधवार को पृथ्वी पर आ गिरा. इसके साथ ही, ब्रह्मांड के सबसे बड़े विस्फोटों पर चल रहा इसका 22 साल लंबा अध्ययन भी समाप्त हो गया. 'स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी' का अंत, इसे बचाने के एक कठिन प्रयास के विफल होने के तीन महीने से भी कम समय बाद हुआ.

पिछले कुछ सालों में अत्यधिक सौर गतिविधियों के कारण, इस टेलीस्कोप की ऑर्बिट लगातार नीचे गिर रही थी. अमेरिकी स्पेस फोर्स ने इसकी निगरानी की और पुष्टि की कि 'Swift' इंडोनेशिया के पास पृथ्वी के वायुमंडल में वापस प्रवेश कर गया है.

NASA ने ऑर्बिट को ऊपर उठाने के काम के लिए एक निजी कंपनी को काम पर रखा था, लेकिन जुलाई में लॉन्च होने के बाद 'कैटलिस्ट स्पेस' के तीन भुजाओं वाले रोबोटिक यान को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और सितंबर में वह दुर्घटनाग्रस्त होकर नीचे गिर गया. यह तुरंत पता नहीं चल सका कि 1.5 टन वजनी इस अंतरिक्ष यान का कितना हिस्सा वायुमंडल में जल गया. NASA को उम्मीद थी कि इसके कुछ घने (मजबूत) टुकड़े बच गए होंगे. 'Swift' 2004 में ऑर्बिट में पहुंचा था. इसका उद्देश्य गामा-रे बर्स्ट और विस्फोट करने वाले तारों का दो साल तक अध्ययन करना था. अपने मिशन के दौरान, जो योजना से 11 गुना अधिक समय तक चला, इसने ऐसी हज़ारों घटनाओं का अवलोकन किया. इसके साथ ही, इसने अन्य दूरबीनों के लिए एक 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर' (सबसे पहले जानकारी देने वाला) की भूमिका निभाई, जो इन घटनाओं की और गहराई से जांच कर सकती थीं.