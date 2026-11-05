NASA का अंतरिक्ष टेलीस्कोप पृथ्वी पर गिरा, 20 सालों तक किया ब्रह्मांडीय विस्फोटों का अध्ययन
NASA के Swift ऑब्जर्वेटरी का अंत, उसे बचाने के एक कठिन प्रयास के विफल होने के तीन महीने से भी कम समय बाद हुआ.
Published : November 5, 2026 at 1:04 PM IST
केप कैनवेरल, फ्लोरिडा: NASA के प्रमुख अंतरिक्ष टेलीस्कोपों में से एक बुधवार को पृथ्वी पर आ गिरा. इसके साथ ही, ब्रह्मांड के सबसे बड़े विस्फोटों पर चल रहा इसका 22 साल लंबा अध्ययन भी समाप्त हो गया. 'स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी' का अंत, इसे बचाने के एक कठिन प्रयास के विफल होने के तीन महीने से भी कम समय बाद हुआ.
पिछले कुछ सालों में अत्यधिक सौर गतिविधियों के कारण, इस टेलीस्कोप की ऑर्बिट लगातार नीचे गिर रही थी. अमेरिकी स्पेस फोर्स ने इसकी निगरानी की और पुष्टि की कि 'Swift' इंडोनेशिया के पास पृथ्वी के वायुमंडल में वापस प्रवेश कर गया है.
NASA ने ऑर्बिट को ऊपर उठाने के काम के लिए एक निजी कंपनी को काम पर रखा था, लेकिन जुलाई में लॉन्च होने के बाद 'कैटलिस्ट स्पेस' के तीन भुजाओं वाले रोबोटिक यान को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और सितंबर में वह दुर्घटनाग्रस्त होकर नीचे गिर गया.
यह तुरंत पता नहीं चल सका कि 1.5 टन वजनी इस अंतरिक्ष यान का कितना हिस्सा वायुमंडल में जल गया. NASA को उम्मीद थी कि इसके कुछ घने (मजबूत) टुकड़े बच गए होंगे.
'Swift' 2004 में ऑर्बिट में पहुंचा था. इसका उद्देश्य गामा-रे बर्स्ट और विस्फोट करने वाले तारों का दो साल तक अध्ययन करना था. अपने मिशन के दौरान, जो योजना से 11 गुना अधिक समय तक चला, इसने ऐसी हज़ारों घटनाओं का अवलोकन किया. इसके साथ ही, इसने अन्य दूरबीनों के लिए एक 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर' (सबसे पहले जानकारी देने वाला) की भूमिका निभाई, जो इन घटनाओं की और गहराई से जांच कर सकती थीं.
NASA एक और वेधशाला - हबल स्पेस टेलीस्कोप - के लिए बचाव अभियान चलाने में इंडस्ट्री की दिलचस्पी का पता लगा रहा है. सौर तूफानों की वजह से इस टेलीस्कोप की कक्षा लगातार प्रभावित हो रही थी. हाल के विश्लेषणों के अनुसार, 1990 में लॉन्च किया गया हबल टेलीस्कोप 2030 के दशक के मध्य तक नीचे गिर सकता है.
अंतरिक्ष एजेंसी निजी कंपनियों से सुझाव मांग रही है कि क्या और कैसे वे हबल की कक्षा को ऊपर उठा सकती हैं, इसके सिस्टम को अपग्रेड कर सकती हैं, या इसे नियंत्रित तरीके से वापस पृथ्वी के वायुमंडल में ला सकती हैं — या फिर ये तीनों काम कर सकती हैं. ऐसा कोई भी मिशन 2032 तक पूरा हो जाना चाहिए.
NASA की साइंस मिशन प्रमुख निकी फॉक्स ने कहा कि 'Swift' मिशन की तरह जल्दबाजी करने के बजाय, अंतरिक्ष एजेंसी के पास हबल को बचाने के विकल्पों पर विचार करने के लिए काफी समय है.
NASA के प्रशासक जेरेड इसाकमैन ने एक बयान में कहा कि, "हबल के जरिए अभी भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक काम किए जाने बाकी हैं, और हमें इसे यथासंभव लंबे समय तक काम करते रहने देने के लिए हर उचित अवसर पर विचार करना चाहिए."