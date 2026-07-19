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अजीब सा दिखने वाला एस्टेरॉयड असल में निकला छिपा हुआ धूमकेतु, NASA वैज्ञानिकों का दावा

NASA के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि जिसे एस्टेरॉयड समझा जा रहा था, वह असल में एक छिपा हुआ धूमकेतु है.

This artist’s concept depicts a near-Earth asteroid with an elongated orbit.
यह आर्टिस्ट का कॉन्सेप्ट पृथ्वी के पास मौजूद एक ऐसे एस्टेरॉयड को दिखाता है जिसकी कक्षा लंबी है. (फोटो - NASA/JPL-Caltech)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 19, 2026 at 5:14 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: NASA की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से जुड़े एक रहस्य को सुलझाने का दावा किया है. उन्होंने पुष्टि की है कि पृथ्वी के पास से गुज़रने के दौरान, पृथ्वी के करीब मौजूद जिस रहस्यमयी चीज़ को पहले एस्टेरॉयड (क्षुद्रग्रह) समझा जा रहा था, वह असल में एक धूमकेतु (comet) है. ऐसा तब पता चला जब वह चीज़ उम्मीद के मुताबिक उस जगह पर नहीं दिखी, जहां खगोलविदों ने उसके दिखने की उम्मीद की थी.

यह ऑब्जेक्ट, जिसे पहले एस्टेरॉयड 1998 SH2 के नाम से जाना जाता था, 28 अगस्त 2025 को सूरज के चारों ओर अपनी साढ़े चार साल की यात्रा के दौरान पृथ्वी से 20 लाख मील की दूरी से गुज़रा. रिसर्चर्स ने पिछली ऑर्बिटल जानकारी के आधार पर इसकी संभावित स्थिति का हिसाब लगाकर, डीप स्पेस नेटवर्क के प्लैनेटरी रडार सिस्टम का इस्तेमाल करके इसे ऑब्ज़र्व करने की योजना बनाई थी.

लेकिन जब यह ऑब्जेक्ट अनुमानित जगह पर नहीं दिखा, तो वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि कोई असामान्य चीज़ इसकी गति को प्रभावित कर रही थी.

इस एस्टेरॉयड को किस चीज़ ने अलग बनाया?
आसमान में उस चीज़ की जगह को ध्यान से नापने पर रिसर्चर्स ने पाया कि उसकी चाल किसी आम एस्टेरॉयड जैसी नहीं थी. इस स्टडी के लीड और NASA के 'सेंटर फॉर नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज़' में नेविगेशन इंजीनियर डेविड फ़ार्नोकिया ने बताया कि उसके रास्ते में आए अजीब बदलावों से संकेत मिलता है कि वह चीज़ असल में एक धूमकेतु (comet) हो सकती है, जो चुपचाप अंतरिक्ष में गैस छोड़ रहा है.

आसमान में उस चीज़ की जगह को ध्यान से नापने पर रिसर्चर्स ने पाया कि उसकी चाल किसी आम एस्टेरॉयड जैसी नहीं थी. इस स्टडी के लीड और NASA के 'सेंटर फॉर नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज़' में नेविगेशन इंजीनियर डेविड फ़ार्नोकिया ने बताया कि उसके रास्ते में आए अजीब बदलावों से संकेत मिलता है कि वह चीज़ असल में एक धूमकेतु (comet) हो सकती है, जो चुपचाप अंतरिक्ष में गैस छोड़ रहा है.

अपनी थ्योरी की पुष्टि करने के लिए, वैज्ञानिकों ने दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया, जिनमें हवाई में कनाडा-फ्रांस-हवाई टेलीस्कोप, चिली में यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी का डैनिश टेलीस्कोप और चिली में ही 'वेरी लार्ज टेलीस्कोप' शामिल हैं.

इन ऑब्जर्वेटरी ने उस ऑब्जेक्ट के पीछे एक धुंधली लेकिन साफ ​​पूंछ देखी, जिससे यह साबित हो गया कि वह असल में एक धूमकेतु था। तब से इसे एक नया नाम दिया गया है: P/1998 SH2.

पृथ्वी के पास मौजूद चीज़ों को ट्रैक करना क्यों ज़रूरी?
शोधकर्ताओं का कहना है कि यह खोज पृथ्वी के निकट की वस्तुओं पर बारीकी से नज़र रखने के महत्व को उजागर करती है, क्योंकि असामान्य गति पैटर्न वैज्ञानिकों को धूमकेतुओं को क्षुद्रग्रहों से अलग करने, समय के साथ उनकी कक्षाओं में होने वाले परिवर्तनों को समझने और पृथ्वी के लिए संभावित जोखिमों का बेहतर आकलन करने में मदद कर सकते हैं.

नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट (NEO) सर्वेयर मिशन
NASA का आने वाला 'नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट (NEO) सर्वेयर' मिशन, जो खास तौर पर ग्रहों की सुरक्षा के लिए बनाया गया पहला स्पेस टेलीस्कोप है, उसका मकसद ऐसे एस्टेरॉयड और धूमकेतुओं का पता लगाना है, जो पृथ्वी के लिए खतरा बन सकते हैं. इसमें ऐसे डार्क एस्टेरॉयड और धूमकेतु भी शामिल हैं, जो बहुत कम रोशनी रिफ्लेक्ट करते हैं.

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1998 SH2 ASTEROID
NEAR EARTH OBJECT 2026
NASA DISCOVERED HIDDEN COMET

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