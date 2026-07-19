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अजीब सा दिखने वाला एस्टेरॉयड असल में निकला छिपा हुआ धूमकेतु, NASA वैज्ञानिकों का दावा

यह आर्टिस्ट का कॉन्सेप्ट पृथ्वी के पास मौजूद एक ऐसे एस्टेरॉयड को दिखाता है जिसकी कक्षा लंबी है. ( फोटो - NASA/JPL-Caltech )

हैदराबाद: NASA की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से जुड़े एक रहस्य को सुलझाने का दावा किया है. उन्होंने पुष्टि की है कि पृथ्वी के पास से गुज़रने के दौरान, पृथ्वी के करीब मौजूद जिस रहस्यमयी चीज़ को पहले एस्टेरॉयड (क्षुद्रग्रह) समझा जा रहा था, वह असल में एक धूमकेतु (comet) है. ऐसा तब पता चला जब वह चीज़ उम्मीद के मुताबिक उस जगह पर नहीं दिखी, जहां खगोलविदों ने उसके दिखने की उम्मीद की थी. यह ऑब्जेक्ट, जिसे पहले एस्टेरॉयड 1998 SH2 के नाम से जाना जाता था, 28 अगस्त 2025 को सूरज के चारों ओर अपनी साढ़े चार साल की यात्रा के दौरान पृथ्वी से 20 लाख मील की दूरी से गुज़रा. रिसर्चर्स ने पिछली ऑर्बिटल जानकारी के आधार पर इसकी संभावित स्थिति का हिसाब लगाकर, डीप स्पेस नेटवर्क के प्लैनेटरी रडार सिस्टम का इस्तेमाल करके इसे ऑब्ज़र्व करने की योजना बनाई थी. लेकिन जब यह ऑब्जेक्ट अनुमानित जगह पर नहीं दिखा, तो वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि कोई असामान्य चीज़ इसकी गति को प्रभावित कर रही थी. इस एस्टेरॉयड को किस चीज़ ने अलग बनाया?

आसमान में उस चीज़ की जगह को ध्यान से नापने पर रिसर्चर्स ने पाया कि उसकी चाल किसी आम एस्टेरॉयड जैसी नहीं थी. इस स्टडी के लीड और NASA के 'सेंटर फॉर नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज़' में नेविगेशन इंजीनियर डेविड फ़ार्नोकिया ने बताया कि उसके रास्ते में आए अजीब बदलावों से संकेत मिलता है कि वह चीज़ असल में एक धूमकेतु (comet) हो सकती है, जो चुपचाप अंतरिक्ष में गैस छोड़ रहा है.