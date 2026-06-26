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NASA की बड़ी खोज: मंगल ग्रह पर मिला अब तक का सबसे ठोस ऑर्गेनिक कार्बन

मंगल ग्रह पर जेज़ेरो क्रेटर में "रोशेट" नाम के पत्थर के साथ नासा के पर्सिवरेंस रोवर की सेल्फी. ( Image Credit: NASA )

हैदराबाद: अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के पर्सिवियरेंस रोवर ने मंगल ग्रह की सतह पर एक बड़ी खोज की है. वैज्ञानिकों को अरबों साल पुरानी चट्टानों में बड़े दर्लुभ मुश्किल जटिल कार्बन-बेस्ड पार्टिकल मिले हैं, जो मंगल पर कभी जीवन रहने की संभावना को और मजबूत रहते हैं. यह खोज जेज़ेरो क्रेटर के भीतर मौजूद नेरेत्वा वैलिस नाम की एक सूखी नदी घाटी में हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक, किसी समय में इस घाटी से होकर पानी भी बहता था, जो जेज़ेरो क्रेटर में जाकर जमा होता था. यही वजह है कि वैज्ञानिक इस इलाके को मंगल पर प्राचीन जीवन की खोज के लिए सबसे संभावित जगहों में से एक मानते हैं. इस पार्टिकल की खोज कैसे हुई? यह खोज पर्सिवियरेंस रोवर की रोबोटिक आर्म पर लगे शर्लक (SHERLOC) नाम के डिवाइस की मदद से की गई है. यह डिवाइस खासतौर से कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक यौगिकों का पता लगाने के लिए बनाया गया है. 24 जून 2026 को साइंस एडवांसेज जर्नल में इस नई स्टडी को पब्लिश किया गया है कि वैज्ञानिकों ने ब्राइट एंजल नाम की चट्टानी संरचना में दो मडस्टोन यानी मिट्टी-पत्थरों के भीतर सैकड़ों जगहों पर ऑर्गेनिक कार्बन का पता लगाया है.