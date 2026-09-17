NASA ने चांद पर खोजा 728 फीट चौड़ा और 141 फीट गहरा नया क्रेटर, सदी में एक बार होने वाली घटना
नासा के LRO ने चांद पर 728 फीट चौड़ी और 141 फीट गहरी नई क्रेटर खोज ली जो सदी में एक बार बनती है.
Published : September 17, 2026 at 5:35 PM IST
हैदराबाद: नासा के लूनर रिकोनिसेंस ऑर्बिटर (LRO) ने चांद पर एक बहुत बड़ी नई क्रेटर खोज ली है. यह क्रेटर इतनी बड़ी है कि वैज्ञानिक इसे सदी यानी 100 सालों में एक बार होने वाली घटना बता रहे हैं. इसे नासा के रोबर्ट वागनर नाम के वैज्ञानिक ने खोजा है. वो इंटुएटिव मशीन्स से जुड़े हैं और LRO के कैमरा डेटा पर काम करते हैं.
एक दिन रूटिन चेक करते समय वागनर कंप्यूटर पर चांद का नक्शा देख रहे थे, तभी उनकी नज़र एक चमकदार जगह पर पड़ी, जिसके चारों ओर काला घेरा था. यह जगह बहुत अलग लग रही थी. उन्होंने पुरानी और नई पिक्चर्स की तुलना की, तब पता चला कि यहां एक नई क्रेटर (Crater) बन गई है.
McGetchin crater कैसे बनी
इस क्रेटर का नाम McGetchin रखा गया है. यह नाम चांद के पुराने वैज्ञानिक Tom McGetchin के नाम पर है. क्रेटर चांद के पूर्वी किनारे पर बनी है. यह 11 अप्रैल से 22 मई 2025 के बीच में बनी है. इस दौरान चांद के इस जगह पर कोई कॉमेट या एस्ट्रॉइड आकर टकराया था. वो पत्थर करीब तीन से छह मंजिला इमारत जितना बड़ा था.
क्रेटक की चौड़ाई 782 फिट है. यह दो फुटबॉल मैदान जितना लंबा है. इसकी गहराई 141 फीट है. इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें तीन स्कूल बस एक के ऊपर एक रख दी जाएं तो भी जगह बच जाएगी. चांद पर इतना बड़ा इंपैक्ट सदी यानी सौ सालों में एक बार या उससे भी कम होता है.
LRO कैसे खोजता है बदलाव
लूनर रिकोनिसेंस ऑर्बिटर एक ऐसी चीज है, जो पिछले 17 से भी ज्यादा सालों से चांद के चारों ओर घूम रहा है. इसमें अब तक कम से कम 1000 नए क्रेटर और एक लाख से ज्यादा सतह के बदलावों को नोट किए हैं. चांद पर हवा नहीं है, इसलिए पत्थर बिना जलें सीधे टकराते हैं. छोटी क्रेटर हर साल करीब 140 बनती हैं, लेकिन इतने बड़े क्रेटर बहुत कम बनते हैं.
वागनर ने वाइड-एंगल कैमरा की पुरानी और नई पिक्चर्स को सॉफ्टवेयर से मिलाया, जो जगह बदली थी, वो या तो चमकदार दिखती थी या काली दिखाई दी थी. McGetchin क्रेटर सैकड़ों पिक्सल्स में फैली हुई थी, इसलिए तुरंत नज़र आ गई. उसके बाद उसकी नैरो-एंगल कैमरा से साफ पिक्चर ली गई. उसमें क्रेटर की सही साइज और आसपास का असर साफ दिखा.
ठंडी जगह का रहस्य
Diviner नाम के थर्मल इंस्ट्रूमेंट ने और खुलासा किया. क्रेटर के चारों तरफ चार मील एक की जगह रात में 16 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा ठंडी रहती है. इंपैक्ट से मिट्टी हल्की और फूली हुई हो जाती है, इसलिए गर्मी नहीं रोक पाती. वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा बदलाव rover के पहियों पर भी असर डाल सकता है. यह खोज साइंस एडवांस जर्नल में छपी है. LRO का डेटा भविष्य में चांद पर इंसानों की बसावट और शोध के लिए बहुत काम आएगा. चांद की सतह अब भी बदलती रहती है और नया क्रेटर उसी बात का सबूत है.