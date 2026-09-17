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NASA ने चांद पर खोजा 728 फीट चौड़ा और 141 फीट गहरा नया क्रेटर, सदी में एक बार होने वाली घटना

हैदराबाद: नासा के लूनर रिकोनिसेंस ऑर्बिटर (LRO) ने चांद पर एक बहुत बड़ी नई क्रेटर खोज ली है. यह क्रेटर इतनी बड़ी है कि वैज्ञानिक इसे सदी यानी 100 सालों में एक बार होने वाली घटना बता रहे हैं. इसे नासा के रोबर्ट वागनर नाम के वैज्ञानिक ने खोजा है. वो इंटुएटिव मशीन्स से जुड़े हैं और LRO के कैमरा डेटा पर काम करते हैं. एक दिन रूटिन चेक करते समय वागनर कंप्यूटर पर चांद का नक्शा देख रहे थे, तभी उनकी नज़र एक चमकदार जगह पर पड़ी, जिसके चारों ओर काला घेरा था. यह जगह बहुत अलग लग रही थी. उन्होंने पुरानी और नई पिक्चर्स की तुलना की, तब पता चला कि यहां एक नई क्रेटर (Crater) बन गई है. McGetchin crater कैसे बनी इस क्रेटर का नाम McGetchin रखा गया है. यह नाम चांद के पुराने वैज्ञानिक Tom McGetchin के नाम पर है. क्रेटर चांद के पूर्वी किनारे पर बनी है. यह 11 अप्रैल से 22 मई 2025 के बीच में बनी है. इस दौरान चांद के इस जगह पर कोई कॉमेट या एस्ट्रॉइड आकर टकराया था. वो पत्थर करीब तीन से छह मंजिला इमारत जितना बड़ा था. क्रेटक की चौड़ाई 782 फिट है. यह दो फुटबॉल मैदान जितना लंबा है. इसकी गहराई 141 फीट है. इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें तीन स्कूल बस एक के ऊपर एक रख दी जाएं तो भी जगह बच जाएगी. चांद पर इतना बड़ा इंपैक्ट सदी यानी सौ सालों में एक बार या उससे भी कम होता है.