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Nasa Moon Base: 8 प्राइवेट कंपनियों को मिला 10 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट, चांद पर बनेगा स्थाई बेस

हैदराबाद: नासा ने हाल ही में चंद्रमा पर एक स्थाई बेस बनाने के लिए कई बड़े और खास फैसले लिए हैं. ये फैसले चंद्रमा के साउथ पोल पर इंसानों को लंबे समय तक रखने की तैयारी का हिस्सा हैं. वहां बर्फ मिलने की संभावना है, जो पानी और ईंधन बनाने में काम आ सकती है. नासा के प्रमुख ने कहा कि वो एक-एक मिशन से बेस बना रहे हैं. जब अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर पहुंचेंगे तो उनके लिए कुछ जरूरी सामान पहले से वहां मौजूद होगा.

नासा ने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आठ कंपनियों को चुना है, जो भविष्य में चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट्स के लिए जरूरी सामान को पहुंचाएगी. इनमें एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स समेत, अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन और फायरफ्लाई समेत अन्य कंपनियां भी शामिल हैं. ये कंपनियां लैंडर बनाकर विज्ञान के खास उपकरण और बेस का सामान चंद्रमा की सतह पर उतारेंगे. यह कॉन्ट्रैक्ट दस साल का है और इसमें दस अरब डॉलर तक का खर्च हो सकता है.

इसमें सबसे खास बात प्रोमिस (PROMISE) नाम का रोवर है. यह छह पहियों वाला रोवर है, जो परमाणु उर्जा से चलेगा. यह चंद्रमा के साउथ पोल पर जाएगा, जहां लंबे अंधेरे वाले इलाके हैं. रोवर मिट्टी खोदकर बर्फ और अन्य संसाधनों की जांच करेगा. तापमान और विकिरण को भी मापेगा. नासा की लेटेस्ट रिपोर्ट में लिखा है कि नासा इसे मंगल पर भेजे गए रोवर्स के बचे हुए पुर्जों से बनाएगा. इससे नासा का वक्त और पैसा दोनों बचेगा. इसे 2028 के अंत तक में भेजने का लक्ष्य तय किया गया है और यह करीब 18 महीने काम करेगा. इसे चांद तक पहुंचाने का काम ब्लू ओरिजिन करेगी.

ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट

नासा ने अंतरिक्ष में माल ढोने वाले वाहनों और लैंडर के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं. एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजेगी. इसके अलावा छोटी बिजली और कम्युनिकेशन टावर बनाने वाले के लिए अन्य कंपनियों को काम दिया गया है. इससे चांद पर नासा के बेस पर बिजली और संपर्क करने की व्यवस्था दुरुस्त होगी. ये सभी कदम चंद्रमा पर स्थाई उपस्थिति बनाने और आगे मंगल की यात्रा की नींव रखने के लिए उठाए जा रहे हैं. नासा अमेरिकी कंपनियों के साथ मिलकर इस काम को काफी तेजी से आगे बढ़ा रहा है.

क्रम कंपनी का नाम क्या काम करेंगे अन्य जानकारी 1 Blue Origin कार्गो लैंडर + PROMISE रोवर डिलीवरी Mark 1 लैंडर से रोवर पहुंचाएगी 2 Firefly Aerospace कार्गो लैंडर + ट्रांसपोर्टेशन CLPS 2 में शामिल 3 Intuitive Machines कार्गो लैंडर CLPS 2 में शामिल 4 iSpace US कार्गो लैंडर CLPS 2 में शामिल 5 Lockheed Martin Space कार्गो लैंडर CLPS 2 में शामिल 6 Northrop Grumman Space Systems कार्गो लैंडर CLPS 2 में शामिल 7 SpaceX कार्गो लैंडर + संचार उपग्रह Starship से उपग्रह भेजेगी 8 Voyager Technologies कार्गो लैंडर CLPS 2 में शामिल

स्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट कंपनियों की वैल्यू

नासा के इस प्लान को देखकर बिल्कुल साफ समझ में आता है कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी अब प्राइवेट कंपनियों पर कितना ज्यादा निर्भर हो गई है. SpaceX, Blue Origin और Firefly जैसी कंपनियों को मिले CLPS प्रोग्राम और मून बेस के बड़े कॉन्ट्रैक्ट इसी बात का प्रमाण हैं. पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की वजह से अमेरिका स्पेस सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है. हालांकि, अब भारतीय स्पेस इंडस्ट्री में भी इसरो अकेला नहीं है. IN-SPACe और सरकार की ओपन पॉलिसी के बाद Skyroot, Agnikul Cosmos, Pixxel और Dhruva Space जैसे कई प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स काफी अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि भविष्य में भारत अंतरिक्ष में और भी कई खास उपलब्धियां हासिल करेगा.