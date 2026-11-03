Jupiter के ट्रोजन एस्टरॉइड्स के इलाके में पहुंचा नासा का लूसी स्पेसक्राफ्ट, सौर मंडल पर होगी बड़ी रिसर्च
नासा का लूसी स्पेसक्राफ्ट पहली बार जुपिटर के प्राचीन ट्रोजन एस्टेरॉयड के इलाके में पहुंचकर सौरमंडल के अनसुलझे रहस्यों को खोलने की तैयारी में है.
Published : November 3, 2026 at 11:01 AM IST
हैदराबाद: नासा का लूसी (Lucy) स्पेसक्राफ्ट अब जुपिटर यानी बृहस्पति के साथ सूरज के चारों ओर घूमने वाले प्राचीन एस्टरॉइड्स के इलाके में पहुंच गया है. यह पहली बार है जब कोई स्पेसक्राफ्ट इस क्षेत्र में पहुंचा है.
इस स्पेसक्राफ्ट को नासा ने 16 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया था और तब से लेकर अभी तक में यह 2.2 अरब मील से भी ज्यादा सफर तय कर चुका है. वैज्ञानिकों इन पुराने अंतरिक्ष पिंडो की स्टडी करके सौर मंडल के बनने की कहानी समझना चाहते हैं.
Jupiter Trojan Asteroids का इलाका क्या है
Jupiter Trojan Asteroids दो बड़े समूहों में बंटे हुए हैं. ये जुपिटर की कक्षा के खास बिंदुओं L4 और L5 के आसपास रहते हैं. एक समूह जुपिटर के आगे चलता है और दूसरा उसके पीछे. सूरज और जुपिटर की मिली-जुली ग्रैविटेशनल फोर्स इन एस्टरॉइड्स को अपनी जगह पर रखती है. ये एस्टरॉइड्स जुपिटर से करीब 484 मिलियन मील दूर है. यह दूरी लगभग उतनी ही है, जितना कि जुपिटर सूरज से दूर है.
ये एस्ट्रॉइड्स एक-दूसरे से औसतन 6 मिलियन मील से ज्यादा दूर है, इसलिए लूसी से देखने पर ये सितारें के बीच छोटे-छोटे रोशनी के बिंदु जैसे लगते हैं. यह स्पेसक्राफ्ट जब किसी खास एस्टरॉइड के करीब पहुंचेगा तभी उसकी सही शक्ल दिखेगी.
Lucy किन एस्टरॉइड्स का अध्ययन करेगा
11 अगस्त 2027 को लूसी की पहली मुलाकात Eurybates नाम के एस्टरॉइड से होगी. वैज्ञानिक अभी स्पेसक्राफ्ट और उसके यंत्रों और टीम को इस मुलाकत के लिए तैयार कर रहे हैं. लूसी कुछ घंटे ही Eurybates का नजदीक से अध्ययन कर पाएगा. इसके बाद स्पेसक्राफ्ट Polymele को सितंबर 2027 में, Leucus को अप्रैल 2028 में और Orus को नवंबर 2028 में देखेगा.
उसके बाद साल 2030 में लूसी पृथ्वी के पास वापस आएगा. यहां से तीसरी और आखिरी ग्रैविटी असिस्ट लेकर वो जुपिटर के दूसरे समूह की तरफ जाएगा. मार्च 2033 में वो Patroclus और Menoetius नाम के दो एस्टरॉइड्स का अध्ययन करेगा. ये दोनों एक जोड़े के रूप में घूमते हैं.
Lucy मिशन क्यों खास है
वैज्ञानिक मानते हैं कि इन Trojan Asteroids का अध्ययन सौर मंडल के ग्रहों के बनने के प्रोसेस को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा. यह प्रोसेस करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ था. लूसी सूरज से बहुत दूर जा रहा है, जहां तापमान कम है और रोशनी भी कम पड़ती है. यह इलाका पृथ्वी से सूरज की दूरी से पांच गुना ज्यादा दूर है. स्पेसक्राफ्ट को इसी मुश्किल माहौल के लिए बनाया गया है.
नासा के अनुसार स्पेसकाफ्ट और उसके यंत्र सही तरीके से काम कर रहे हैं. लूसी मिशन और सौर मंडल की शुरुआत के रहस्यों को खोलने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इन प्राचीन एस्टरॉइड्स से मिली जानकारी वैज्ञानिकों को ग्रहों की मौजूदा स्थिति समझने में भी मदद करेगी.