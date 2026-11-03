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Jupiter के ट्रोजन एस्टरॉइड्स के इलाके में पहुंचा नासा का लूसी स्पेसक्राफ्ट, सौर मंडल पर होगी बड़ी रिसर्च

बृहस्पति के ट्रोजन और मुख्य पट्टी के एस्टेरॉयड के बीच लूसी मिशन का रास्ता ( NASA )

हैदराबाद: नासा का लूसी (Lucy) स्पेसक्राफ्ट अब जुपिटर यानी बृहस्पति के साथ सूरज के चारों ओर घूमने वाले प्राचीन एस्टरॉइड्स के इलाके में पहुंच गया है. यह पहली बार है जब कोई स्पेसक्राफ्ट इस क्षेत्र में पहुंचा है.

इस स्पेसक्राफ्ट को नासा ने 16 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया था और तब से लेकर अभी तक में यह 2.2 अरब मील से भी ज्यादा सफर तय कर चुका है. वैज्ञानिकों इन पुराने अंतरिक्ष पिंडो की स्टडी करके सौर मंडल के बनने की कहानी समझना चाहते हैं.

Jupiter Trojan Asteroids का इलाका क्या है Jupiter Trojan Asteroids दो बड़े समूहों में बंटे हुए हैं. ये जुपिटर की कक्षा के खास बिंदुओं L4 और L5 के आसपास रहते हैं. एक समूह जुपिटर के आगे चलता है और दूसरा उसके पीछे. सूरज और जुपिटर की मिली-जुली ग्रैविटेशनल फोर्स इन एस्टरॉइड्स को अपनी जगह पर रखती है. ये एस्टरॉइड्स जुपिटर से करीब 484 मिलियन मील दूर है. यह दूरी लगभग उतनी ही है, जितना कि जुपिटर सूरज से दूर है. ये एस्ट्रॉइड्स एक-दूसरे से औसतन 6 मिलियन मील से ज्यादा दूर है, इसलिए लूसी से देखने पर ये सितारें के बीच छोटे-छोटे रोशनी के बिंदु जैसे लगते हैं. यह स्पेसक्राफ्ट जब किसी खास एस्टरॉइड के करीब पहुंचेगा तभी उसकी सही शक्ल दिखेगी. Lucy किन एस्टरॉइड्स का अध्ययन करेगा