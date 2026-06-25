NASA अब समुद्र में डुबाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एक्सपर्ट्स ने जताई बड़ी चिंता
नासा 2031 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर के पॉइंट निमो में गिराएगा, जिससे समुद्री पर्यावरण को नुकसान की चिंता जताई जा रही है.
Published : June 25, 2026 at 4:49 PM IST
हैदराबाद: इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पिछले कई दशकों से धरती की कक्षा यानी ऑर्बिट के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अब इसकी विदाई की तैयारी की जा रही है, क्योंकि इसका निर्धारित वर्किंग टाइम खत्म होने वाला है. इस कारण अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इने इसे डीऑर्बिट करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है.
इस प्लान के तहत नासा इस विशालकाय स्पेस स्टेशन को धीरे-धीरे समुद्र में डुबा देगा, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया पर अब कई सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि इससे समुद्री पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है.
ISS को समुद्र में डुबाने का प्लान
नासा के मौजूदा प्लान के मुताबिक, 2028 की शुरुआत से लेकर मध्य तक ISS को धरती के नैचुरल एटमॉस्फेरिक ड्रैग और इसके रशियन सेगमेंट की मदद से धीरे-धीरे नीचे लाया जाएगा. इसके बाद 2029 के मध्य में नासा स्पेस स्टेशन के साथ एक खास व्हीकल को जोड़ेगा, जिसका नाम U.S. डीऑर्बिट व्हीकल है और इसे नासा ने एलन मस्क की स्पेस कंपनी SpaceX से बनवाया है.
U.S. डीऑर्बिट व्हीकल 46 ड्रैको थ्रस्टर्स फायर करके स्पेस स्टेशन को धीरे-धीरे समुद्र की ओर धकेलेगा और आखिरकार 2030 के अंत या 2031 की शुरुआत में इस स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर के सबसे दूर वाले हिस्से में गिराया जाएगा, जिसे पॉइंट निमो कहा जाता है.
समुद्री जीवन के लिए चिंता का विषय क्यों?
नासा ने पॉइंट निमो को इसलिए चुना है क्योंकि यह धरती पर इंसानी बनावट से सबसे ज्यादा दूर जाने वाला समुद्री इलाका है, ताकि मलबा गिरने से किसी आबादी को नुकसान न पहुंचे. हालांकि, अब समुद्री पर्यावरण की बेहतरी के लिए काम करने वाली एक संस्था ओशन फाउंडेशन ने नासा के इस फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं. संस्था के अध्यक्ष मार्क स्पाल्डिंग का कहना है कि स्पेस कम्युनिटी ने अभी तक इस मसले को उस गंभीरता से नहीं लिया है जिसकी यह मांग करता है.
स्पाल्डिंग के मुताबिक, एक फुटबॉल मैदान जितने बड़े इस स्ट्रक्चर का पूरा हिस्सा वातावरण में जलकर खत्म नहीं होगा. इसके कई घने और मजबूत हिस्से बचे रह जाएंगे और सीधे समुद्र की तलहटी तक पहुंच जाएंगे. इससे अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि इससे समुद्र की गहराई में मौजूद समुद्री जीव-जंतुओं और इकोसिस्टम पर इसका क्या असर पड़ेगा. उनका कहना है कि यह अनिश्चितता ही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि किसी ने भी अभी तक यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि कौन से मैटेरियल बचेंगे और उनसे समुद्री जीवन को कितना खतरा हो सकता है.
इस पूरे मामले में एक बड़ी कानूनी कमी भी सामने आई है. 1972 के स्पेस लायबिलिटी कन्वेंशन के तहत, अगर स्पेस डेब्रिज किसी देश की ज़मीन पर गिरकर नुकसान पहुंचाता है, तो लॉन्च करने वाले देश को बिना किसी गलती साबित किए भी मुआवज़ा देना पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई कानून समुद्र के लिए नहीं बना है. इसी वजह से स्पेस एजेंसियां जानबूझकर डेब्रिज को हाई सीज़ यानी खुले समुद्र में गिराने की कोशिश करती हैं, जहां उन्हें किसी सफाई या मुआवज़े की कानूनी जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती.
हाल ही में अमेरिकी सरकार की एक वॉचडॉग संस्था GAO ने भी इस मसले पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें नासा की लो अर्थ ऑर्बिट में इंसानी मौजूदगी को लेकर चिंता जताई गई है. इसके अलावा हाल ही में एक हाई सीज़ ट्रीटी साइन हुआ है, जिसका नाम BBNJ एग्रीमेंट है. यह एग्रीमेंट कहता है कि अगर किसी एक्शन का समुद्री पर्यावरण पर असर साफ नहीं है, तो उसका पूरा एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाना ज़रूरी है. स्पाल्डिंग का सवाल है कि क्या इतिहास के इस सबसे बड़े रीएंट्री इवेंट को इस कानून के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए.
ओशन फाउंडेशन की मांग
- इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस को गिराने से पहले इससे समुद्री पर्यावरण पर होने वाले पूरे असर का आकलन होना चाहिए.
- समुद्र तल तक पहुंचने वाले हर मैटेरियल की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए.
- UNCLOS व लंदन प्रोटोकॉल जैसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए.
स्पाल्डिंग का कहना है कि खुले समुद्र का कोई मालिक नहीं है, इसलिए जवाबदेही मांगने वाला भी कोई नहीं है, और यही वजह है कि ISS का यह डीऑर्बिट प्लान इस कानूनी कमी को बेहद साफ तरीके से सामने लेकर आ रहा है.