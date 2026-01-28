ETV Bharat / technology

NASA ने अपना सबसे शक्तिशाली और कुशल सुपरकंप्यूटर Athena किया लॉन्च

Athena 20 पेटाफ्लॉप से ​​ज़्यादा की पीक परफॉर्मेंस दे सकता है ( फोटो - NASA )

इस मौके पर चीफ साइंस डेटा ऑफिसर और हाई-एंड कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी प्रोजेक्ट लीड केविन मर्फी ने कहा, "एक्सप्लोरेशन ने हमेशा NASA को कंप्यूटिंग के मामले में जो संभव है, उसकी सीमा तक पहुंचाया है. अब Athena के साथ, NASA अपने मिशन की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खास कंप्यूटिंग रिसोर्स देने की अपनी कोशिशों को बढ़ाएगा."

नया सुपरकंप्यूटर NASA के एम्स रिसर्च सेंटर में मॉड्यूलर सुपरकंप्यूटिंग फैसिलिटी (MSF) में रखा गया है. स्पेस एजेंसी का दावा है कि Athena NASA के किसी भी दूसरे सिस्टम से ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर देता है. जानकारी के अनुसार, यह पिछले सुपरकंप्यूटर, Atiken और Pleiades से ज़्यादा तेज़ और पावर-एफिशिएंट है.

Athena एक पेटास्केल सुपरकंप्यूटर है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह NASA का अब तक का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है. यह स्पेस एजेंसी के हाई-एंड कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को स्पेस, एरोनॉटिक्स और साइंस में कुछ सबसे मुश्किल चुनौतियों से निपटने में मदद करता है.

हैदराबाद: नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने एक नया सुपरकंप्यूटर, Athena पेश किया है. यह एक एडवांस्ड सिस्टम है, जिसे नई जनरेशन के मिशन और रिसर्च प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

NASA का Athena: यह क्यों है खास?

NASA का कहना है कि बीटा टेस्टिंग पीरियड के बाद, उसने जनवरी में Athena को उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और रिसर्चर्स के लिए रोल आउट किया, जो पहले से ही Atiken और Pleiades सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे.

नया सुपरकंप्यूटर 20 पेटाफ्लॉप से ​​ज़्यादा की पीक परफॉर्मेंस दे सकता है. इसे समझने के लिए, NASA के पुराने सुपरकंप्यूटर, Atiken और Pleiades को मिड-रेंज स्मार्टफोन की तरह सोचें, जो भरोसेमंद, काबिल, और रोज़मर्रा के काम बहुत अच्छे से करने में सक्षम होते हैं.

वहीं, Athena एक फ्लैगशिप हैंडसेट है, जो ज़्यादा तेज़, परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड और पावर-एफ़िशिएंट है, जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ऐप्स को बिना धीमा हुए चला सकता है. तो, NASA का Athena एक प्रीमियम डिवाइस का एक बड़ा अपग्रेड है, जो नई संभावनाओं को खोलता है.

Athena, NASA के स्पेस मिशन और रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी है. हर सेकंड खरबों कैलकुलेशन करने की क्षमता स्पेस एजेंसी को इतनी कंप्यूटेशनल पावर देती है कि वह रॉकेट लॉन्च को सिमुलेट कर सके, अगली जनरेशन के एयरक्राफ्ट डिज़ाइन कर सके, और बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फाउंडेशन मॉडल को ट्रेन कर सके, जो बड़े डेटासेट का एनालिसिस करके नई वैज्ञानिक जानकारी सामने ला सकें.

Athena नाम ही क्यों रखा गया?

Athena नाम मार्च 2025 में NASA के हाई-एंड कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी स्टाफ के बीच हुए कॉन्टेस्ट में चुना गया था. Athena ज्ञान और युद्ध की ग्रीक देवी का नाम है, और उन्हें आर्टेमिस की सौतेली बहन माना जाता है - जिस देवी के नाम पर NASA के लूनर प्रोग्राम का नाम रखा गया है.