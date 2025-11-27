ETV Bharat / technology

NASA ने खोजी एक बड़ी चीज, क्या पहली बार वैज्ञानिकों को मिलेगा Dark Matter का सबूत

NASA के Fermi टेलिस्कोप में मिली रहस्यमयी gamma rays को वैज्ञानिक डार्क मैटर के संभावित पहले सीधे सुराग के तौर पर देख रहे हैं. ( फोटो क्रेडिट: NASA )

हैदराबाद: अगर आप विज्ञान और उसमें भी खासतौर पर अंतरिक्ष विज्ञान के रहस्यों को जानने में उत्सुक रहते हैं तो यह आर्टिकल आपको काफी पसंद आ सकता है. ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, जिनके बारे में वैज्ञानिकों को अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है. उन्हीं में से एक चीज का नाम डार्क मैटर है. डार्क मैटर ब्रह्मांड में मौजूद एक ऐसी चीज है, जो मौजूद तो है, लेकिन आजतक वो ना किसी को दिखाई दी है और ना किसी मशीन ने इसे सीधे डिटेक्ट किया है. 1930 के दशक में पहली बार Fritz Zwicky नाम के एक वैज्ञानिक ने डार्क मैटर को प्रपोज किया था. आज भी साइंटिस्ट का मानना है कि ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा यानी करीब 85% मैटर डार्क मैटर से ही बना हुआ है, जो हमें दिखाई नहीं देता. अभी तक वैज्ञानिक सिर्फ गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की मदद से ही ही डार्क मैटर को महसूस करते आए थे, लेकिन अब एक नई स्टडी सामने आई है, जिसने पहली बार डार्क मैटर के बारे में कुछ ऐसी संभावनाओं का उदय किया है, जो पहले कभी नहीं हुई था. IOPScience में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के प्रोफेसर Tomonori Totani और उनकी टीम ने NASA के Fermi Gamma Ray Telescope से मिले डेटा का एनालिसिस किया है.यह डेटा हमारे आकाशगंगा यानी Milky Way के सेंटर का है, जहां डार्क मैटर सबसे ज़्यादा जमा हुआ माना जाता है. क्या डार्क मैटर के सूबत मिल गए?