NASA ने खोजी एक बड़ी चीज, क्या पहली बार वैज्ञानिकों को मिलेगा Dark Matter का सबूत
Milky Way के सेंटर से मिले gamma ray डेटा ने वैज्ञानिकों को डार्क मैटर के पहले संभावित सीधे सबूत की दिशा में उम्मीद दी है.
Published : November 27, 2025 at 4:50 PM IST
हैदराबाद: अगर आप विज्ञान और उसमें भी खासतौर पर अंतरिक्ष विज्ञान के रहस्यों को जानने में उत्सुक रहते हैं तो यह आर्टिकल आपको काफी पसंद आ सकता है. ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, जिनके बारे में वैज्ञानिकों को अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है. उन्हीं में से एक चीज का नाम डार्क मैटर है. डार्क मैटर ब्रह्मांड में मौजूद एक ऐसी चीज है, जो मौजूद तो है, लेकिन आजतक वो ना किसी को दिखाई दी है और ना किसी मशीन ने इसे सीधे डिटेक्ट किया है.
1930 के दशक में पहली बार Fritz Zwicky नाम के एक वैज्ञानिक ने डार्क मैटर को प्रपोज किया था. आज भी साइंटिस्ट का मानना है कि ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा यानी करीब 85% मैटर डार्क मैटर से ही बना हुआ है, जो हमें दिखाई नहीं देता. अभी तक वैज्ञानिक सिर्फ गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की मदद से ही ही डार्क मैटर को महसूस करते आए थे, लेकिन अब एक नई स्टडी सामने आई है, जिसने पहली बार डार्क मैटर के बारे में कुछ ऐसी संभावनाओं का उदय किया है, जो पहले कभी नहीं हुई था.
IOPScience में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के प्रोफेसर Tomonori Totani और उनकी टीम ने NASA के Fermi Gamma Ray Telescope से मिले डेटा का एनालिसिस किया है.यह डेटा हमारे आकाशगंगा यानी Milky Way के सेंटर का है, जहां डार्क मैटर सबसे ज़्यादा जमा हुआ माना जाता है.
क्या डार्क मैटर के सूबत मिल गए?
टीम के मुताबिक वहां पर एक बहुत हल्की, लेकिन बेहद खास हाई एनर्जी gamma ray halo दिखा है. इसकी एनर्जी करीब 20JEV के आसपास बताई जा रही है. स्टडी के अनुसार यह पैटर्न WIMPs यानी Weakly Interacting Massive Particles के टकराने पर निकलने वाली gamma rays से काफी हद तक मैच करता है. साइंटिस्ट्स पहले से मानते आए हैं कि डार्क मैटर WIMPs जैसा ही कोई कण हो सकता है, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन से सैकड़ों गुना ज्यादा होता है.
Totani का कहना है कि अब तक कोई भी सामान्य अंतरिक्षीय सोर्स इस सिग्नल को ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि इंसान पहली बार डार्क मैटर के सीधे निशान देख रहा हो. हालांकि वे खुद भी कहते हैं कि ये नतीजे तभी फाइनल माने जाएंगे, जब इन्हें दूसरी जगहों पर भी देखा जाए.
यही कारण है कि एक्सपर्ट्स अभी थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह वाकई डार्क मैटर है, तो ऐसी ही Gamma rays उन जगहों पर भी दिखनी चाहिए, जहां डार्क मैटर बहुत घना माना जाता है, जैसे कि हमारी Milky Way के आसपास मौजूद छोटे ड्वार्फ गैलेक्सीज़ (dwarf galaxies) में. हालांकि, फिलहाल वहां ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिला है. इसी वजह से वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज उत्साहजनक जरूर है, लेकिन अभी इसे पक्का सबूत नहीं कहा जा सकता है.
आने वाले महीनों में इसी तरह के सिग्नेचर को और डेटा सेट्स में खोजा जाएगा. अगर वही पैटर्न दोबारा दिखा, तो यह खोज ब्रह्मांड की सबसे बड़ी मिस्ट्री को समझने का नया दरवाजा खोल देगी. फिलहाल दुनिया भर के वैज्ञानिकों की निगाहें इसी पर टिकी हैं.