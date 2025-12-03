ETV Bharat / technology

मंगल पर पहली बार दिखे बिजली के तड़के, NASA के रोवर ने रिकॉर्ड की मार्टियन क्रैकल

लाल ग्रह पर धूल के तूफ़ान से बिजली गिरने का एक उदाहरण. ( Image credit: NASA )

हैदराबाद: मंगल ग्रह की डिटेल्स जानने के लिए दुनियाभर के वैज्ञानिक हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन इस बार वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के बारे में जो नई जानकारी मिली है, वो इस लाल ग्रह की स्टडी को एक नया मोड़ दे सकती है. दरअसल, नासा के वैज्ञानिकों को पहली बार मंगल की धूलभरी हवा में छोटे बिजली के तड़के यानी मिनी लाइटनिंग देखने को मिली है. यह बेहद कम दूरी वाले इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हैं, जिन्हें NASA के Perseverance रोवर ने अपने सुपर सेंसिटिव माइक से कैप्चर किया.

रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी आवाजें तेज हवाओं और धूल भरी आंधियों के दौरान रिकॉर्ड हुईं. इन छोटे स्पार्क्स की क्रैकलिंग साउंड से साफ पता चलता है कि मंगल ग्रह की धूल, आपस में रगड़ खाकर इलेक्ट्रिक चार्ज बना सकती है. लगभग दो मंगल वर्षों में रिसर्च टीम ने करीब 28 घंटों की रिकॉर्डिंग का एनालिसिस किया और कुल 55 इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पकड़े.

यह मिनी-लाइटनिंग आखिर होती कैसी है?

यह बिजली धरती की तरह आसमान में चमकने वाली नहीं होती. इसके हर स्पार्क बस कुछ सेंटीमीटर लंबा होता है और एक हल्का सा झटका पैदा करता है, जैसे हमारे यहां स्टैटिक बिजली से छोटी सी चिंगारी उठती है. मंगल की बेहद पतली हवा में यह छोटा इफेक्ट भी काफी इंट्रेस्टिंग है.