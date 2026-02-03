Artemis II मिशन की लॉन्चिंग मार्च 2026 तक टली, ईंधन टेस्ट में आई तकनीकी समस्या
हाइड्रोजन लीकेज के कारण नासा ने आर्टेमिस-II मिशन का वेट ड्रेस रिहर्सल रोका, अब लॉन्च मार्च 2026 में संभावित है.
Published : February 3, 2026 at 3:59 PM IST
हैदराबाद: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने बेहद खास Artemis II मिशन से जुड़ी एक अहम टेस्ट प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया है. इस प्रक्रिया का नाम '‘वेट ड्रेस रिहर्सल' है, जिसमें रॉकेट को लॉन्च से पहले पूरी तरह ईंधन से भरा जाता है, ताकि यह परखा जा सके कि लॉन्च के दौरान सभी सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं. इस टेस्ट के दौरान स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS रॉकेट में लिक्विड हाइड्रोजन लीकेज पाए जाने के बाद काउंटडाउन को रोकना पड़ा.
नासा ने इसके बारे में बताया कि रिहर्सल के दौरान रॉकेट के टैंकों में क्रायोजेनिक फ्यूल सफलतापूर्वक भरा गया था. इसके बाद टीम लॉन्च पैड पर गई और ओरायन स्पेसक्राफ्ट से जुड़ी जरूरी क्लोजआउट काम भी पूरे किए गए, लेकिन काउंटडाउन जब टीम-5 मिनट 15 सेकंड पर पहुंचा, तभी टेल सर्विस मास्ट अंबिलिकल के पास हाइड्रोजन की पुष्टि की गई. इससे पहले भी इसी हिस्से में हाइड्रोजन की अधिक मात्रा दर्ज की गई थी.
NASA completed a wet dress rehearsal for the Artemis II mission in the early morning hours on Feb. 3. To allow teams to review data and conduct a second wet dress rehearsal, NASA will now target March as the the earliest possible launch opportunity for the Artemis II mission.… pic.twitter.com/jSnCUPLQb6— NASA (@NASA) February 3, 2026
इस वजह से नासा ने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए रिहर्सल को समाप्त करने का फैसला लिया. अब एजेंसी इस पूरे टेस्ट से मिले डेटा का रिव्यू करेगी और उसके बाद एक बार फिर दूसरा वेट ड्रेस रिहर्सल किया जाएगा. इसका सीधा असर नासा के इस खास यानी आर्टेमिस-II मिशन की लॉन्च टाइमलाइन पर पड़ा है और अब इसका लॉन्च मार्च 2026 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है.
सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता
नासा के प्रशासक जारेड आइज़ैकमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए कहा कि इस तरह की चुनौतियां अंतरिक्ष मिशनों का हिस्सा होती हैं. उन्होंने कहा कि इसी वजह से वेट ड्रेस रिहर्सल जैसे टेस्ट किए जाते हैं, ताकि असली लॉन्च के दिन किसी भी तरह का जोखिम न रहे. उन्होंने यह भी साफ किया कि नासा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों, कर्मचारियों और आम जनता की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है.
With the conclusion of the wet dress rehearsal today, we are moving off the February launch window and targeting March for the earliest possible launch of Artemis II.— NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) February 3, 2026
गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी Artemis II मिशन को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर में बेहद ठंडे मौसम की आशंका के चलते टालना पड़ा था. आर्टेमिस-II मिशन नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत पहला क्रू वाला मिशन होगा. यह करीब 10 दिनों की यात्रा होगी, जिसमें चार अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के चारों ओर फ्लाईबाय करेंगे. इस मिशन में रीड वाइसमैन कमांडर, विक्टर ग्लोवर पायलट, क्रिस्टीना कोच और कनाडा के जेरेमी हैंसन मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर शामिल हैं.
ध्यान देने वाली बात है कि यह मिशन चंद्रमा पर लैंडिंग नहीं करेगा. हालांकि, साल 1972 के Apollo-17 मिशन के बाद यह पहली बार बोगा, जब इंसान लो अर्थ ऑर्बिट से बाहर जाएगा. इस उड़ान में अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर अंतरिक्ष के प्रभावों की स्टडी की जाएगी और भविष्य में चंद्र मिशन्स की तैयारी की जाएगी.