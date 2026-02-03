ETV Bharat / technology

Artemis II मिशन की लॉन्चिंग मार्च 2026 तक टली, ईंधन टेस्ट में आई तकनीकी समस्या

आर्टेमिस-II मिशन के ईंधन परीक्षण में हाइड्रोजन लीकेज सामने आने के बाद नासा ने लॉन्च की तारीख आगे बढ़ाई. ( Image Credit: NASA )