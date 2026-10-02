NASA का SpaceX Crew-13 सफलतापूर्वक लॉन्च, सबसे तेज सफर करके ISS पहुंचे चार एस्ट्रोनॉट्स
क्रू-13 मिशन में चार सदस्य ISS पहुंचकर स्टेम सेल से जुड़े शोध करेंगे जिससे हृदय रोग और पार्किंसंस जैसी बीमारियों के इलाज में मदद मिलेगी.
Published : October 2, 2026 at 4:20 PM IST
हैदराबाद: नासा और स्पेसएक्स की टीम ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है. गुरुवार यानी 1 अक्टूबर 2026 को सुबह ठीक 11:10 बजे EDT पर फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 से चार सदस्यीय क्रू ने उड़ान भरी. नासा के स्पेसएक्स क्रू-13 मिशन का यह लॉन्च अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर विज्ञान से जुड़े काम के लिए निकला है.
नासा एडमिनिस्ट्रेटर Jared Isaacman ने कहा कि क्रू-13 अमेरिका की मानव अंतरिक्ष उड़ान की ताकत और व्यावसायिक साझेदारी का सबूत है. इस क्रू में शामिल चार अंतरिक्ष यात्रियों के नाम Jessica Watkins, Luke Delaney, Joshua Kutryk और Sergey Teteryatnikov हैं. ये चारों मिलकर स्पेस स्टेशन पर कई महत्वपूर्ण काम करेंगे और साथ ही चंद्रमा और उससे आगे के अभियानों के लिए अनुभव भी जमा करेंगे.
Welcome aboard! 🙌— NASA (@NASA) October 2, 2026
After nearly eight hours in flight, Crew-13 arrived at the @Space_Station, where they will spend the next several months conducting experiments on science and tech to benefit life on Earth and in space. pic.twitter.com/2bTqsLFWa6
क्रू-13 के सदस्य और उनकी उड़ान
इस क्रू में नासा के दो अंतरिक्ष यात्री Jessica Watkins और Luke Delaney शामिल हैं. कनाडियन स्पेस एजेंसी के Joshua Kutryk और रूसकॉसमॉस के एस्ट्रोनॉट Sergey Teteryatnikov भी साथ हैं. स्पेसएक्स के Falcon 9 रॉकेट ने Dragon स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट में पहुंचाया. इस ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का नाम Grace रखा गया है.
लॉन्च के ठीक 7 घंटे 55 मिनट बाद यानी शाम 7:05 बजे EDT पर ग्रेस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के Harmony मॉड्यूल के आगे वाले पोर्ट पर सफलतापूर्वक डॉक कर लिया. यह किसी भी अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट का अब तक का सबसे तेज लॉन्च से डॉकिंग वाला सफर है. इससे पहले अमेरिकी यान का सबसे तेज रिकॉर्ड करीब 12 घंटे 33 मिनट का था. स्पेसएक्स की Julianna Scheiman ने कहा कि स्पेस स्टेशन की सही स्थिति और ऑर्बिटल मैकेनिक्स के कारण यह संभव हो पाया. उन्होंने बताया कि यह लगभग सबसे तेज समय है, जो हो सकता था.
Docking confirmed! pic.twitter.com/Y1xwyaevSL— SpaceX (@SpaceX) October 1, 2026
डॉकिंग के बाद लीक चेक और प्रेशर की जांच पूरी हुई. शाम करीब 9:19 बजे EDT पर हैच खुल गया. सबसे पहले Sergey Teteryatnikov अंदर गए. उसके बाद Joshua Kutryk, Luke Delaney और कमांडर Jessica Watkins स्पेस स्टेशन के अंदर गए. चारों ने अपने स्पेससूट उतारे और स्टेशन के मौजूदा क्रू से मुलाकात की.
स्टेशन पर आगे का कार्यक्रम
ये चार सदस्य अब Expedition 75 क्रू का हिस्सा बन गए हैं. स्टेशन पर पहले से नासा के अनिल मेनन और रोस्कोसमॉस के Pyotr Dubrov समेत Anna Kikina मौजूद हैं. थोड़ी देर के हैंडओवर के बाद क्रू-12 के सदस्य Jessica Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot और Andrey Fedyaev जल्द ही धरती पर लौट सकते हैं. उनकी वापसी सोमवार 5 अक्टूबर से शुरू हो सकती है.
Falcon 9 launches @NASA’s Crew-13, Dragon’s 21st human spaceflight mission pic.twitter.com/pBeJ1aESQf— SpaceX (@SpaceX) October 1, 2026
क्रू-13 करीब छह महीने स्पेस स्टेशन पर रहेंगे. इस दौरान वो स्टेम सेल से जुड़े शोध करेंगे, जिससे हृदय रोग और पार्किंसंस जैसी बीमारियों के इलाज में मदद मिलेगी. ये चारों पौधे उगाने का नए सिस्टम को भी टेस्ट करेंगे. खून के बहाव की समस्याओं पर अध्ययन होगा और नया हेल्थ चेकअप डिवाइस भी टेस्ट किया जाएगा. यह पूरा मिशन नासा के लो अर्थ ऑर्बिट प्रोग्राम का हिस्सा है, जो निजी कंपनियों के साथ मिलकर अंतरिक्ष यात्रा को आसान बना रहा है.
Watch Dragon and the Crew-13 astronauts dock with the @Space_Station https://t.co/4rmRRokArv— SpaceX (@SpaceX) October 1, 2026