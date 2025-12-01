ETV Bharat / technology

Interstellar Comet 3I ATLAS की एंट्री, NASA ने कहा - 'यह एक नैचुरल कॉमेट है'

NASA ने साफ किया कि 3I ATLAS पूरी तरह नैचुरल कॉमेट है जो बिना किसी खतरे के हमारे सोलर सिस्टम से गुजरने वाला है.

Four photos of the interstellar comet 3I/ATLAS, taken by NASA assets around the solar system.
इंटरस्टेलर कॉमेट 3I/ATLAS की चार तस्वीरें, जो NASA के सोलर सिस्टम के आस-पास के एसेट्स ने ली हैं. (फोटो क्रेडिट: Nasa)
Published : December 1, 2025 at 2:09 PM IST

हैदराबाद: मिल्की वे गैलेक्सी यानी हमारे आकाशगंगा में मौजद हमारे सोलर सिस्टम की दुनिया में एक बार फिर दूर-दराज के सितारों से आया एक नया मेहमान नज़र आया है. 1 जुलाई 2025 को चिली में मौजूद NASA के ATLAS टेलिस्कोप ने एक तेज़ी से चलती ऑब्जेक्ट को नोटिस किया, जिसका नाम 3I ATLAS दिया गया था. यह सिर्फ तीसरी बार है कि जब कोई इंटरस्टैलर ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में आया है. NASA ने नवंबर के आखिर में 20 से ज़्यादा स्पेसक्राफ्ट से मिले डेटा को एकसाथ मैच कर साफ कर दिया कि यह कोई यूएफओ, एलिएन शिप या टेक्नॉलजी नहीं बल्कि एक बिल्कुल सामान्य सा कॉमेट है.

NASA ने क्या कहा?

स्पेस डॉम कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक नासा ने अपनी ब्रिफिंग में निम्मलिखित बातें कहीं हैं:

● यह कॉमेट बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है, जैसे हमारे सोलर सिस्टम वाले कॉमेट करते हैं.

● NASA के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर अमित क्षत्रिया के मुताबिक यह ऑब्जेक्ट एकदम कॉमेट जैसा ही दिखता है और उसकी ही तरह एक्ट करता है.

● साइंस डायरेक्टरेट चीफ निक्की फॉक्स ने साफ कहा कि डेटा में कहीं भी कोई टेक्नोसिग्नेचर या आर्टिफिशियल डिजाइन का निशान नहीं मिला.

● धरती के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि इसका क्लोजेस्ट एप्रोच लगभग 1.8 AU दूर होगा. मतलब ये हमारी नेबरहुड में आने वाला है, घर के पास नहीं.

3I ATLAS इतना खास क्यों है?

वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कॉमेट किसी बेहद पुराने और बहुत दूर के स्टार सिस्टम में बना होगा. हबल और जेम्स वेब जैसी टेलिस्कोप ने इसकी कोमा में कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो हमारे यहां के कॉमेट में नहीं मिलतीं. जैसे-

● काफी ज़्यादा लेवल का कार्बन डाइऑक्साइड

● निकेल वेपर की असामान्य मात्रा

ये यूनिक केमिकल सिग्नेचर बताते हैं कि यह कॉमेट उन मैटीरियल्स से बना है जो किसी दूसरे तारे के आस-पास बने थे. यानी वैज्ञानिकों को एक ऐसा मौका मिला है जिससे वे समझ पाएंगे कि हमारे सूरज के जन्म से पहले दूसरे स्टार सिस्टम में क्या-क्या मौजूद था.

NASA के साइंटिस्ट टॉम स्टैटलर ने कहा कि 3I ATLAS में छिपा पुराना मैटीरियल देखकर उन्हें सचमुच रौंगटे खड़े हो गए क्योंकि यह हमें ब्रह्मांड की शुरुआती कहानी के बेहद करीब ले जाता है.

