ETV Bharat / technology

Interstellar Comet 3I ATLAS की एंट्री, NASA ने कहा - 'यह एक नैचुरल कॉमेट है'

इंटरस्टेलर कॉमेट 3I/ATLAS की चार तस्वीरें, जो NASA के सोलर सिस्टम के आस-पास के एसेट्स ने ली हैं. ( फोटो क्रेडिट: Nasa )

हैदराबाद: मिल्की वे गैलेक्सी यानी हमारे आकाशगंगा में मौजद हमारे सोलर सिस्टम की दुनिया में एक बार फिर दूर-दराज के सितारों से आया एक नया मेहमान नज़र आया है. 1 जुलाई 2025 को चिली में मौजूद NASA के ATLAS टेलिस्कोप ने एक तेज़ी से चलती ऑब्जेक्ट को नोटिस किया, जिसका नाम 3I ATLAS दिया गया था. यह सिर्फ तीसरी बार है कि जब कोई इंटरस्टैलर ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में आया है. NASA ने नवंबर के आखिर में 20 से ज़्यादा स्पेसक्राफ्ट से मिले डेटा को एकसाथ मैच कर साफ कर दिया कि यह कोई यूएफओ, एलिएन शिप या टेक्नॉलजी नहीं बल्कि एक बिल्कुल सामान्य सा कॉमेट है.

NASA ने क्या कहा?

स्पेस डॉम कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक नासा ने अपनी ब्रिफिंग में निम्मलिखित बातें कहीं हैं:

● यह कॉमेट बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है, जैसे हमारे सोलर सिस्टम वाले कॉमेट करते हैं.

● NASA के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर अमित क्षत्रिया के मुताबिक यह ऑब्जेक्ट एकदम कॉमेट जैसा ही दिखता है और उसकी ही तरह एक्ट करता है.

● साइंस डायरेक्टरेट चीफ निक्की फॉक्स ने साफ कहा कि डेटा में कहीं भी कोई टेक्नोसिग्नेचर या आर्टिफिशियल डिजाइन का निशान नहीं मिला.

● धरती के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि इसका क्लोजेस्ट एप्रोच लगभग 1.8 AU दूर होगा. मतलब ये हमारी नेबरहुड में आने वाला है, घर के पास नहीं.