नासा ने बोइंग स्टारलाइनर को दिया दूसरा मौका, अब कार्गो के साथ होगी वापसी की कोशिश
नासा स्टारलाइनर को उड़ान लायक बनाने पर 359 मिलियन डॉलर और खर्च करेगा, लेकिन यात्रियों वाली उड़ान 2028 से पहले नहीं होगी.
Published : September 29, 2026 at 8:15 PM IST
हैदराबाद: नासा अब बोइंग के स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर को दोबारा उड़ने का मौका देने की कोशिश कर रहा है. इस कारण नासा बोइंग स्टारलाइनर पर और भी ज्यादा पैसा लगाने जा रहा है. नासा के हेड जेरेड आइजैकमैन ने सोमवार यानी 28 सितंबर 2026 को इसका ऐलान किया.
उन्होंने बताया कि बोइंग नया और सुधरा हुआ स्टारलाइनर स्पेस स्टेशन के लिए भेजने की तैयारी कर रहा है. इस बार उसमें कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं, बल्कि सिर्फ सामान होगा. यह उड़ान दिसंबल में या उसके कुछ हफ्तों बाद हो सकती है.
NASA’s Commercial Crew Program was built to give America multiple ways to put astronauts into orbit.— NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) September 28, 2026
Dragon has been an extraordinary success, and we want Starliner to become another reliable option.
Boeing and NASA have worked through the findings from Crew Flight Test, and… pic.twitter.com/vWCuRmchRs
2024 की उड़ान में क्या गड़बड़ हुई थी
साल 2024 में स्टारलाइनर में इतनी दिक्कतें आईं कि उसके दोनों टेस्ट पायलट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर करीब नौ महीने तक रहना पड़ा, जबकि उनका मिशन महज कुछ हफ्तों का था. इन दोनों पायलट्स के नाम बुच विल्मोर (Butch Wilmore) और सुनीता विलियम्स (Suni Williams) थे. इन दोनों को आखिर में स्पेसएक्स के स्पेसक्राफ्ट से धरती पर सुरक्षित वापस लाया गया.
उसके बाद नासा ने उस उड़ान को "टाइप ए मिशैप" (Type A mishap) घोषित किया. यह नासा की सबसे गंभीर कैटेगिरी होती है. इसका मतलब है कि उस मिशन में क्रू की जान खतरे में पड़ी थी. उस मिशन में गए विल्मोर और भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक सुनिता विलियम्स अब रिटायर हो चुके हैं.
नया प्लान क्या है?
नासा के मुताबिक, स्टारलाइन में इंसानों को बैठकर अंतरिक्ष में जाने में अभी लंबा टाइम लगेगा. यह 2028 से पहले नहीं होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टारलाइनर में सुरक्षा के लिए कई और बदलाव करने हैं, जिनमें महीने या साल भी लग सकते हैं. कुछ थ्रस्टर्स का डिज़ाइन बदला जाएगा, नए वाल्व और सील लगाए जाएंगे. इसके अलावा रॉकेट को भी नए सिरे से सर्टिफाई किया जाएगा. इन सभी कामों का खर्च 359 मिलियन डॉलर होगा.
Starliner’s next crewed flight will have an exceptional commander in @Astro_Woody.— NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) September 28, 2026
He is an accomplished and experienced astronaut, knows the Starliner spacecraft, and brings the technical expertise and operational judgment we want in the commander’s seat.
He has my complete… pic.twitter.com/a8xPCJA0NV
नासा में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मैनजर डेना वाइगल ने बिल्कुल साफ कहा कि स्टारलाइनर में एस्ट्रोनॉट्स को दोबारा बैठाने से पहले सबको पूरा भरोसा होना चाहिए कि उस स्पेसक्राफ्ट की हरेक समस्या पूरी तरह से दूर हो चुकी है. अगली क्रू उड़ान के कमांडर नासा के अंतरिक्ष यात्री वुडी होबर्ग (Woody Hoburg) होंगे. उन्होंने कहा, "बॉटम लाइन, हम सही रास्ते पर हैं." उन्होंने विल्मोर और विलियम्स को "अमेरिकी हीरो" बताया.
नासा को बोइंग क्यों चाहिए
नासा हमेशा से चाहता था कि अमेरिका के पास अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जाने और लाने के दो अलग साधन होने चाहिए. स्पेस शटल रिटायर होने के बाद नासा ने इसके लिए बोइंग और स्पेसएक्स, दोनों को अरबों डॉलर दिए. स्पेसएक्स 2020 में एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष भेजने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी. स्पेसएक्स इसी हफ्ते नासा के लिए अपना 14वां क्रू भी भेजने वाला है.
कंपनी के मुताबिक, वो कुछ सालों में अपने Falcon 9 रॉकेट और ड्रैगन और Dragon कैप्सूल को हटाकर बड़े स्टारशिप पर फोकस करेगी. स्टारशिप सोमवार को पहली बार ऑर्बिट में पहुंचा, लेकिन वह स्पेस स्टेशन से जुड़ने के लिहाज से बहुत बड़ा है और एलन मस्क (Elon Musk) का असली लक्ष्य चांद और मंगल है.
The uncrewed Starliner-1 mission is planned for the December 2026/January 2027 timeframe.— Boeing Space (@BoeingSpace) September 28, 2026
Together with @NASA, we're making Starliner hardware enhancements and adding resources for human spaceflight certification. These changes support the spacecraft as a long-term provider of… pic.twitter.com/ZjjZC4vsHo
इसके अलावा नासा का मौजूदा स्पेस स्टेशन 2031 तक बंद करके समुद्र में गिराया जाना है. अमेरिका की कई निजी कंपनियां अपने अंतरिक्ष ठिकाने बना रही हैं, जिनके लिए भरोसेमंद स्पेसक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी. ऐसे में नासा बोइंग को छोड़कर किसी और के पास क्यों नहीं गया? इस पर आइजैकमैन ने कहा, "हम हमेशा बोइंग के साथ इसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं और अब हम बहुत अच्छे रास्ते पर हैं."