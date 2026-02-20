ETV Bharat / technology

Boeing Starliner मिशन पर NASA की सख्त रिपोर्ट, गलत फैसलों के कारण जोखिम में पड़ा सुनीता विलियम्स का मिशन

फ़ाइल - NASA की दी गई इस फ़ोटो में, बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स सवार हैं, 6 जून, 2024 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास पहुंच रहा है. ( AP )

हैदराबाद: Nasa ने बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को लेकर एक बेहद कड़ी रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि 2024 में हुए स्टारलाइनर के टेस्ट मिशन की नाकामी सिर्फ तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से नहीं थी, बल्कि इंजीनियरिंग खामियों के साथ-साथ एजेंसी के अंदर गलत फैसले भी इसकी बड़ी वजह बने थे. नासा ने इस मिशन को "Type A mishap" की कैटेगिरी में रखा है, जो सबसे गंभीर स्तर की नाकामी यानी विफलता मानी जाती है. इसी कैटेगरी में इससे पहले स्पेस शटल चैलेंजर और कोलंबिया जैसी दुर्घटनाएं आ चुकी हैं. नासा के मुताबिक, इस स्तर की विफलता का मतलब है कि उस मिशन में बड़ा हादसा होने की पूरी संभावना थी.

इस मिशन के दौरान नासा के दो एस्ट्रोनॉट्स बुच विल्मोर (Butch Wilmore) और भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स (Sunita Williams) नौ महीने तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station) पर फंसे रहे थे. उनका मिशन सिर्फ आठ से चौदह दिनों का था, लेकिन ऑर्बिट में पहुंचने के बाद स्टारलाइनर के प्रोपल्शन सिस्टम में कई गंभीर समस्याएं सामने आईं. इसके बाद यह तय किया गया कि यह स्पेसक्राफ्ट उन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस पृथ्वी पर लेकर आने के लिए सुरक्षित नहीं है.

नासा के एडमिनिस्ट्रेटर Jared Isaacman ने कहा कि इस जांच में सबसे परेशान करने वाली बात हार्डवेयर नहीं, बल्कि लीडरशिप और फैसले लेने की प्रक्रिया रही. उनके मुताबिक, अगर ऐसी कार्यशैली को बदला नहीं गया, तो यह इंसानी स्पेसफ्लाइट के लिए खतरनाक संस्कृति को जन्म दे सकती है. इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि बोइंग के स्टारलाइनर की इमेज को बचाने की चिंता ने शुरुआती जांच को प्रभावित भी किया था.

सुरक्षा लिहाज से बेहद कम भरोसेमंद स्टारलाइनर

नासा का मानना है कि जरूरत से ज्यादा "प्रोग्रामेटिक एडवोकेसी" ने मिशन, क्रू और अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम को ऐसे जोखिम में डाल दिया, जिसे उस समय पूरी तरह समझा ही नहीं गया. Isaacman ने साफ कहा कि फिलहाल स्टारलाइनर अन्य क्रू स्पेसक्राफ्ट्स की तुलना में क्रू की सुरक्षा के लिहाज से कम भरोसेमंद है. नासा ने फैसला किया है कि जब तक इस स्पेसक्राफ्ट की तकनीकी खामियों को पूरी तरह से समझकर ठीक नहीं किया जाता, तब तक इसमें किसी भी क्रू को अंतरिक्ष यात्रा पर नहीं भेजा जाएगा.