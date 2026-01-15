ETV Bharat / technology

Crew-11 Splashdown: पृथ्वी पर सुरक्षित लौटे नासा एस्ट्रोनॉट्स, जानें क्यों टाइम से पहले वापस आए अंतरिक्ष यात्री

NASA के SpaceX Crew-11 मिशन के क्रू मेंबर फ्लोरिडा में SpaceX फैसिलिटी में एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान SpaceX ड्रैगन क्रू स्पेसक्राफ्ट के अंदर दिख रहे हैं. बाएं से हैं रोस्कोस्मोस के कॉस्मोनॉट ओलेग प्लाटोनोव, NASA के एस्ट्रोनॉट माइक फिंके और ज़ेना कार्डमैन, और JAXA (जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी) के एस्ट्रोनॉट किमिया यूई. ( Image Credit: SpaceX/Nasa )

हैदराबाद: अंतरिक्ष यात्रियों यानी एस्ट्रोनॉट्स के लिए अंतरिक्ष से धरती पर लौटना हमेशा एक बड़ी और भावनात्मक घटना होती है, जिसपर पूरी दुनिया की नज़र होती है, लेकिन इस बार नासा के चार एस्ट्रोनॉट्स की वापसी कुछ खास और अलग कारणों की वजह से चर्चा में रही है. गुरुवार तड़के चार एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए हैं. ये नासा के क्रू-11 मिशन का हिस्सा थे. यह मिशन इसलिए खास रहा क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के 25 साल के इतिहास में पहली बार किसी मेडिकल कारणों से क्रू को तय समय से करीब एक महीने पहले ही अंतरिक्ष से वापस बुलाना पड़ा. NASA की अंतरिक्ष यात्री ज़ेना कार्डमैन और माइक फिन्के, जापान के अंतरिक्ष यात्री किमिया युई और रूस के कॉस्मोनॉट ओलेग प्लाटोनोव ने स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया के सैन डिएगो तट के पास सुबह 3:41 बजे सुरक्षित स्प्लैशडाउन किया. उनकी यह वापसी करीब 11 घंटे की यात्रा के बाद पूरी हुई. जैसे ही कैप्सूल समुद्र में उतरा, मिशन कंट्रोल से संदेश आया, "SpaceX और NASA की ओर से Crew-11 का स्वागत है, आप सब घर लौट आए हैं." यह पल न सिर्फ तकनीकी सफलता का था, बल्कि राहत का भी था, क्योंकि बीते हफ्ते से यह मिशन मेडिकल कारणों की वजह से सुर्खियों में था.