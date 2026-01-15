Crew-11 Splashdown: पृथ्वी पर सुरक्षित लौटे नासा एस्ट्रोनॉट्स, जानें क्यों टाइम से पहले वापस आए अंतरिक्ष यात्री
मेडिकल कारणों से ISS मिशन समय से पहले खत्म हुआ और चार अंतरिक्ष यात्री SpaceX Dragon से सुरक्षित धरती पर लौट आए.
Published : January 15, 2026 at 4:02 PM IST
हैदराबाद: अंतरिक्ष यात्रियों यानी एस्ट्रोनॉट्स के लिए अंतरिक्ष से धरती पर लौटना हमेशा एक बड़ी और भावनात्मक घटना होती है, जिसपर पूरी दुनिया की नज़र होती है, लेकिन इस बार नासा के चार एस्ट्रोनॉट्स की वापसी कुछ खास और अलग कारणों की वजह से चर्चा में रही है. गुरुवार तड़के चार एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए हैं. ये नासा के क्रू-11 मिशन का हिस्सा थे. यह मिशन इसलिए खास रहा क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के 25 साल के इतिहास में पहली बार किसी मेडिकल कारणों से क्रू को तय समय से करीब एक महीने पहले ही अंतरिक्ष से वापस बुलाना पड़ा.
NASA की अंतरिक्ष यात्री ज़ेना कार्डमैन और माइक फिन्के, जापान के अंतरिक्ष यात्री किमिया युई और रूस के कॉस्मोनॉट ओलेग प्लाटोनोव ने स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया के सैन डिएगो तट के पास सुबह 3:41 बजे सुरक्षित स्प्लैशडाउन किया. उनकी यह वापसी करीब 11 घंटे की यात्रा के बाद पूरी हुई. जैसे ही कैप्सूल समुद्र में उतरा, मिशन कंट्रोल से संदेश आया, "SpaceX और NASA की ओर से Crew-11 का स्वागत है, आप सब घर लौट आए हैं." यह पल न सिर्फ तकनीकी सफलता का था, बल्कि राहत का भी था, क्योंकि बीते हफ्ते से यह मिशन मेडिकल कारणों की वजह से सुर्खियों में था.
8 जनवरी का स्पेसवॉक किया गया रद्द
NASA ने मेडिकल प्राइवेसी का हवाला देते हुए यह साफ नहीं किया कि किस क्रू मेंबर को समस्या हुई थी और बीमारी क्या थी. एजेंसी ने इतना जरूर कहा कि स्थिति स्थिर थी और किसी तरह की आपातकालीन हालत नहीं थी. NASA एडमिनिस्ट्रेटर जारेड आइज़ैकमैन के मुताबिक, यह फैसला पूरी सावधानी और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया. इस मेडिकल स्थिति की वजह से 8 जनवरी को होने वाला स्पेसवॉक भी रद्द कर दिया गया था, जिसमें ज़ेना कार्डमैन और माइक फिन्के को ISS के बाहर तकनीकी अपग्रेड करने थे. स्टेशन से रवाना होने से पहले फिन्के ने कहा था कि सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं और उनकी देखभाल अच्छे से की जा रही है. उन्होंने इसे सही फैसला बताया, भले ही भावनात्मक रूप से यह थोड़ा मुश्किल था.
वापसी के दौरान मौसम पूरी तरह अनुकूल रहा. कैप्सूल के ड्रोग और मेन पैराशूट समय पर खुले और समुद्र में उतरने की रफ्तार को कंट्रोल किया. स्पेसएक्स की रिकवरी टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कैप्सूल को जहाज पर लिफ्ट किया गया. इस दौरान समुद्र में डॉल्फिन्स को कैप्सूल के आसपास तैरते देखा गया, जिसने इस सीन को और यादगार बना गया. Crew-11 ने स्पेस स्टेशन पर कुल 165 दिन बिताए. यह कार्डमैन और प्लाटोनोव की पहली अंतरिक्ष यात्रा थी, जबकि युई दूसरी और फिन्के की चौथी स्पेस फ्लाइट थी. अब स्पेस स्टेशन पर सिर्फ तीन अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं और अब नासा अगली क्रू फ्लाइट की तारीख को आगे लाने के विकल्प तलाश रहा है.