245 दिनों के बाद अंतरिक्ष से सुरक्षित लौटे नासा और रूसी एस्ट्रोनॉट्स, 3920 बार लगाए पृथ्वी के चक्कर
NASA astronaut Jonny Kim और Roscosmos क्रू ने 245 दिन का स्पेस मिशन पूरा कर कज़ाखस्तान में सुरक्षित लैंडिंग कर ली है.
Published : December 9, 2025 at 4:42 PM IST
हैदराबाद: अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने एक बड़ी ख़बर दी है. नासा के अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट Jonny Kim अपनी टीम के साथ खरीब आठ महीनों के बाद अंतरिक्ष यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस पृथ्वी पर सुरक्षित लौटे हैं. नासा के एस्ट्रोनॉट जॉनी किम के साथ रूस की स्पेस एजेंसी Roscosmos के दो एस्ट्रोनॉट्स Sergey Ryzhikov और Alexey Zubritsky भी अंतरिक्ष से सुरक्षित पृथ्वी पर लौटे हैं.
ये क्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर चल रहे कई बड़े एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा था, जो आने वाले समय में धरती पर मेडिकल रिसर्च से लेकर स्पेस एक्सप्लोरेशन तक हर जगह काम आने वाले हैं. Jonny Kim और उनकी टीम 245 दिनों तक लगातार अंतरिक्ष में रही.
104 मिलियन मील का किया सफर
नासा के द्वारा रिलीज़ कई ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान इन्होंने पृथ्वी के लगभग 3920 चक्कर लगाए और करीब 104 मिलियन मील यानी करीब 16.73 करोड़ किलोमीटर (16,73,71,776 KM) का सफर तय किया. टीम अप्रैल में ISS (International Space Station) के लिए रवाना हुई थी और अब 9 दिसंबर 2025 में Soyuz MS 27 स्पेसक्राफ्ट के ज़रिए कज़ाखस्तान के Dzhezkazgan इलाके के पास सुरक्षित लैंड हुई.
इस मिशन की खास बात ये रही कि Kim और Zubritsky दोनों पहली बार स्पेस में गए थे, वहीं Ryzhikov का ये तीसरा मिशन था और अब उनका कुल स्पेस टाइम 603 दिन हो गया है. ISS पर रहते हुए Jonny Kim ने कई हाई लेवल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में हिस्सा लिया. उन्होंने माइक्रोग्रैविटी में ब्लड वेसल वाले बायोप्रिंटेड टिशू पर रिसर्च की, जो आगे चलकर स्पेस बेस्ड टिशू प्रोडक्शन और धरती पर कई गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल हो सकता है.
स्पेस में किए कई खास प्रयोग
इसके अलावा Surface Avatar प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने स्पेस में एक साथ कई रोबोट्स को रिमोटली कंट्रोल करने की क्षमता का भी टेस्ट किया. ये टेक्नोलॉजी भविष्य के चांद, मंगल और डीप स्पेस मिशन में रोबोटिक्स का रोल और भी मजबूत कर सकती है. इसके अलावा उन्होंने एक और दिलचस्प काम किया है, जिसमें उन्होंने DNA जैसी दिखने वाली नैनोमटीरियल्स को स्पेस में मैन्युफैक्चर करने पर किया. इससे ड्रग डिलिवरी और रीजेनेरेटिव मेडिसिन के नए रास्ते खुल सकते हैं.
लैंडिंग के बाद मेडिकल चेकअप होते ही पूरी टीम को Karaganda के रिकवरी ज़ोन में ले जाया जाएगा. इसके बाद नासा के एस्ट्रोनॉट Jonny Kim अमेरिका के Houston स्थित Johnson Space Center लौटेंगे, जहां भारतीय स्पेस एजेंसी ISRO के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी अंतरिक्ष से वापस लौटने के बाद गए थे.
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पिछले 25 सालों से इंसानों की लगातार मौजूदगी का घर बना हुआ है. यहां की रिसर्च धरती पर ऐसी खोजें करवा रही है, जो ग्रेविटी में कभी संभव नहीं होती. इसी बीच नासा अब लो अर्थ ऑर्बिट ऑपरेशन्स को धीरे-धीरे प्राइवेट कंपनियों को सौंप रहा है ताकि उनकी टीम Artemis मून मिशन और आगे चलकर Mars मिशन पर अपना फोकस बढ़ा सके.