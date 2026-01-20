ETV Bharat / technology

Artemis II: 6 फरवरी लॉन्च, चांद के चक्कर लगाकर पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर जाएगा इंसान

चांद पर इंसानों को वापस भेजने की तैयारी में लगा नासा ( Image Credits: NASA )

हैदराबाद: आज से करीब 53 साल पहले दिसंबर 1972 Apollo 17 मिशन के जरिए इंसान आखिरी बार चांद पर गया था. अब 5 दशकों के बाद नासा एक बार फिर इंसानों को चांद की ओर भेजने की तैयारी कर रहा है. अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का Artemis II मिशन 6 फरवरी को लॉन्च होने वाला है, जो इंसानों को चांद के चारों ओर घुमाकर वापस धरती पर लाएगा. Artemis II मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं. इस मिशन की कमान नासा के अनुभवी एस्ट्रोनॉट रीड वाइसमैन के हाथ में होगी. उनके साथ पायलट विक्टर ग्लोवर, मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच और कनाडाई स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉट जेरेमी हैंसन शामिल होंगे. यह मिशन अमेरिका और कनाडा की साझेदारी का भी एक बड़ा उदाहरण है. NASA के एस्ट्रोनॉट रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर और क्रिस्टीना हैमॉक कोच, और CSA के एस्ट्रोनॉट जेरेमी हैनसेन, ये चार एस्ट्रोनॉट हैं जो आर्टेमिस II मिशन पर चंद्रमा के चारों ओर यात्रा करेंगे. (Image Credits: NASA) इस मिशन के लॉन्च से पहले नासा के Orion स्पेसक्राफ्ट और Space Launch System यानी SLS रॉकेट को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्थित लॉन्च पैड तक पहुंचा दिया है. नासा के एडमिनिस्टेटर जेरेड आइजैकमैन ने कहा कि Artemis II मानव अंतरिक्ष उड़ान के इतिहास में एक बड़ा कदम साबित होगा. यह मिशन इंसानों को अब तक धरती से सबसे दूर ले जाएगा और भविष्य में चांद पर वापसी का रास्ता साफ करेगा.