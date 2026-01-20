Artemis II: 6 फरवरी लॉन्च, चांद के चक्कर लगाकर पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर जाएगा इंसान
NASA का Artemis II मिशन चार अंतरिक्ष यात्रियों को चांद के चारों ओर घुमाकर भविष्य के चंद्र और मंगल मिशन की तैयारी करेगा.
Published : January 20, 2026 at 3:59 PM IST
हैदराबाद: आज से करीब 53 साल पहले दिसंबर 1972 Apollo 17 मिशन के जरिए इंसान आखिरी बार चांद पर गया था. अब 5 दशकों के बाद नासा एक बार फिर इंसानों को चांद की ओर भेजने की तैयारी कर रहा है. अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का Artemis II मिशन 6 फरवरी को लॉन्च होने वाला है, जो इंसानों को चांद के चारों ओर घुमाकर वापस धरती पर लाएगा.
Artemis II मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं. इस मिशन की कमान नासा के अनुभवी एस्ट्रोनॉट रीड वाइसमैन के हाथ में होगी. उनके साथ पायलट विक्टर ग्लोवर, मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच और कनाडाई स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉट जेरेमी हैंसन शामिल होंगे. यह मिशन अमेरिका और कनाडा की साझेदारी का भी एक बड़ा उदाहरण है.
इस मिशन के लॉन्च से पहले नासा के Orion स्पेसक्राफ्ट और Space Launch System यानी SLS रॉकेट को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्थित लॉन्च पैड तक पहुंचा दिया है. नासा के एडमिनिस्टेटर जेरेड आइजैकमैन ने कहा कि Artemis II मानव अंतरिक्ष उड़ान के इतिहास में एक बड़ा कदम साबित होगा. यह मिशन इंसानों को अब तक धरती से सबसे दूर ले जाएगा और भविष्य में चांद पर वापसी का रास्ता साफ करेगा.
10 दिनों का होगा मिशन
यह कुल 10 दिनों का मिशन होगा. एस्ट्रोनॉट्स फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरेंगे. Orion स्पेसक्राफ्ट सबसे पहले पृथ्वी के ऑर्बिट में एक चक्कर लगाएगा, जहां लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीजन सप्लाई और बाकी जरूरी सिस्टम्स की जांच की जाएगी. उसके बाद चांद की ग्रैविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए स्पेसक्राफ्ट को चांद की ओर भेजा जाएगा.
Orion स्पेसक्राफ्ट करीब चार दिन में चांद के पास पहुंचेगा और चांद के पीछे से होते हुए फिगर-एट (Figure-8) शेप में उसकी परिक्रमा करेगा. इस दौरान अंतरिक्ष यात्री करीब 2 लाख 30 हजार मील दूर तक जाएंगे. यह सफर फ्री-रिटर्न पाथ पर होगा, जिससे बिना ज्यादा इंजन इस्तेमाल किए स्पेसक्राफ्ट सुरक्षित वापस धरती लौट सकेगा.
हालांकि, इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर नहीं उतरेंगे. इसका मकसद Artemis III मिशन की तैयारी करना है, जिसके तहत 2027 में इंसानों को पहली बार चांद के साउथ पोल पर उतारने की योजना है. Artemis प्रोग्राम के जरिए NASA लंबे समय तक चांद पर इंसानी मौजूदगी और भविष्य में मंगल मिशन की नींव रखना चाहता है.