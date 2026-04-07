ETV Bharat / technology

Nasa के अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा मिशन में इस्तेमाल किया आईफोन, iPhone 17 Pro Max से ली ये पिक्चर्स

कमांडर रीड वाइज़मैन गुरुवार, 2 अप्रैल को आर्टेमिस II मिशन के दौरान, चंद्रमा की ओर जाते हुए ओरियन अंतरिक्ष यान 'इंटीग्रिटी' की एक खिड़की से पृथ्वी को देख रहे हैं. ( Image Credit: Getty Images )

इस साल की शुरुआत में क्रू-12 मिशन के साथ नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को पर्सनल स्मार्टफोन ले जाने की अनुमति दी थी. अब आर्टेमिस-2 में ये फोन चंद्रमा के चारों ओर घूमने तक पहुंच गए. मिशन ने 1970 के Apollo-13 रिकॉर्ड को भी पार कर लिया, जो 2 लाख 48 हजार 655 मील से ज्यादा की दूरी थी.

पहले अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में फोटो खींचने के लिए महंगे DSLR कैमरे या प्रोफेशनल गियर पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब पहली बार एक क्रूड डीप-स्पेस मिशन में आम स्मार्टफोन यानी आईफोन को ले जाया गया है. यह बदलाव काफी मायने रखता है क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था.

हैदराबाद: नासा ने इस हफ्ते की शुरुआत में पृथ्वी की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जो Artemis II मिशन के दौरान ओरियन स्पेसक्राफ्ट से ली गई है. कमांडर रीड वाइजमैन और उनकी टीम साथी क्रिश्चिना कोच ने ये फोटोज iPhone 17 Pro Max से कैद लिए. खिड़की से बाहर झांकते हुए वाइज़मैन की पिक्चर में पृथ्वी नीले-भूरे रंगों में चमक रही है, जबकि चंद्रमा की सतह कुछ शॉट्स भी शामिल हैं.

स्मार्टफोन को अंतरिक्ष में लेकर जाने से खतरा?

स्मार्टफोन को अंतरिक्ष में लेकर जाना कोई आम बात नहीं है और न ही आसान है. माइक्रोग्रेविटी में कोई भी छोटी चीज या उससे जुड़ी छोटी समस्या भी बड़े खतरों को पैदा कर सकती है. उदाहरण के तौर पर अगर फोन का ग्लास या लेंस टूट जाए तो छोटे-छोटे टुकड़े आंखों, स्किन या सांस लेने में खतरा पैदा कर सकते हैं. लिथियम बैटरी रेडिएशन और प्रेशर चेंज में स्थिर रहनी चाहिए. इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि फोन से कोई भी जहरीली गैस न निकले.

नासा ने कई स्टेप्स में आईफोन की टेस्टिंग की थी. इसे BioServe Space Technologies जैसे एक्सपर्ट्स ने हर मटेरियल की जांच की. फोन को स्पेस मोड में तैयार किया गया, जिसमें परमानेंट एयरप्लेन मोड ऑन रखा गया ताकि ओरियन के नेविगेशन में कोई बाधा न पड़े. लॉन्च के टाइम पर फोन को मजबूत सूट पॉकेट्स में रखा गया था और केबिन में वेल्क्रो या स्पेशन माउंट्स से सुरक्षित किया गया, ताकि ये प्रोजेक्टाइल न बन पाए.

दिलचस्प बात यह है कि iPhone 17 Pro Max को अप्रूव करने में एप्पल की कोई भूमिका नहीं थी. यह डिवाइस पहले Crew-12 मिशन के लिए भी पास हो चुका था, जिससे ये अर्थ ऑर्बिट और डीप स्पेस दोनों के लिए क्वालिफाइड हो गया. अब चारों क्रू मेंबर्स के पास अपना iPhone 17 Pro Max है, जो मिशन के पर्सनल मोमेंट्स को कैद कर रहा है.

इससे समझ आता है कि कंज्यूमर टेक्नोलॉजी अब स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी अपनी जगह बना रही है. लिहाजा, भविष्य में ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि स्पेस में और भी ज्यादा डिवाइसेस अंतरिक्ष में जा पाएं.