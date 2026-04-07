Nasa के अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा मिशन में इस्तेमाल किया आईफोन, iPhone 17 Pro Max से ली ये पिक्चर्स
यह मिशन दिखाता है कि कंज्यूमर टेक्नोलॉजी अब धीरे-धीरे स्पेस एक्सप्लोरेशन का हिस्सा बन रही है और भविष्य में और आसान हो सकती है.
Published : April 7, 2026 at 6:06 PM IST
हैदराबाद: नासा ने इस हफ्ते की शुरुआत में पृथ्वी की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जो Artemis II मिशन के दौरान ओरियन स्पेसक्राफ्ट से ली गई है. कमांडर रीड वाइजमैन और उनकी टीम साथी क्रिश्चिना कोच ने ये फोटोज iPhone 17 Pro Max से कैद लिए. खिड़की से बाहर झांकते हुए वाइज़मैन की पिक्चर में पृथ्वी नीले-भूरे रंगों में चमक रही है, जबकि चंद्रमा की सतह कुछ शॉट्स भी शामिल हैं.
पहले अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में फोटो खींचने के लिए महंगे DSLR कैमरे या प्रोफेशनल गियर पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब पहली बार एक क्रूड डीप-स्पेस मिशन में आम स्मार्टफोन यानी आईफोन को ले जाया गया है. यह बदलाव काफी मायने रखता है क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था.
There are no words. pic.twitter.com/W7JRAN8JeJ— Reid Wiseman (@astro_reid) April 5, 2026
इस साल की शुरुआत में क्रू-12 मिशन के साथ नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को पर्सनल स्मार्टफोन ले जाने की अनुमति दी थी. अब आर्टेमिस-2 में ये फोन चंद्रमा के चारों ओर घूमने तक पहुंच गए. मिशन ने 1970 के Apollo-13 रिकॉर्ड को भी पार कर लिया, जो 2 लाख 48 हजार 655 मील से ज्यादा की दूरी थी.
This view just hits different 🌍— NASA (@NASA) April 4, 2026
@Astro_Christina and @astro_reid take a moment to look back at Earth as they continue deep into space toward the Moon. pic.twitter.com/NMDeLj256K
स्मार्टफोन को अंतरिक्ष में लेकर जाने से खतरा?
स्मार्टफोन को अंतरिक्ष में लेकर जाना कोई आम बात नहीं है और न ही आसान है. माइक्रोग्रेविटी में कोई भी छोटी चीज या उससे जुड़ी छोटी समस्या भी बड़े खतरों को पैदा कर सकती है. उदाहरण के तौर पर अगर फोन का ग्लास या लेंस टूट जाए तो छोटे-छोटे टुकड़े आंखों, स्किन या सांस लेने में खतरा पैदा कर सकते हैं. लिथियम बैटरी रेडिएशन और प्रेशर चेंज में स्थिर रहनी चाहिए. इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि फोन से कोई भी जहरीली गैस न निकले.
Good morning, world! 🌎— NASA (@NASA) April 3, 2026
We have spectacular new high-resolution images of our home planet, all of us looking back through the Orion capsule window at our Artemis II astronauts as they continue their journey to the Moon. pic.twitter.com/QjxGfWiRcS
नासा ने कई स्टेप्स में आईफोन की टेस्टिंग की थी. इसे BioServe Space Technologies जैसे एक्सपर्ट्स ने हर मटेरियल की जांच की. फोन को स्पेस मोड में तैयार किया गया, जिसमें परमानेंट एयरप्लेन मोड ऑन रखा गया ताकि ओरियन के नेविगेशन में कोई बाधा न पड़े. लॉन्च के टाइम पर फोन को मजबूत सूट पॉकेट्स में रखा गया था और केबिन में वेल्क्रो या स्पेशन माउंट्स से सुरक्षित किया गया, ताकि ये प्रोजेक्टाइल न बन पाए.
That's us! 🌍— NASA Earth (@NASAEarth) April 3, 2026
The Artemis II crew captured beautiful, high-resolution images of our home planet during their journey to the Moon. As @Astro_Christina put it: " you guys look great." pic.twitter.com/CkjDKGocip
दिलचस्प बात यह है कि iPhone 17 Pro Max को अप्रूव करने में एप्पल की कोई भूमिका नहीं थी. यह डिवाइस पहले Crew-12 मिशन के लिए भी पास हो चुका था, जिससे ये अर्थ ऑर्बिट और डीप स्पेस दोनों के लिए क्वालिफाइड हो गया. अब चारों क्रू मेंबर्स के पास अपना iPhone 17 Pro Max है, जो मिशन के पर्सनल मोमेंट्स को कैद कर रहा है.
Sweet dreams, @NASAArtemis II crew.— NASA (@NASA) April 6, 2026
One last look at the Moon before flight day six and your epic lunar flyby, taking you farther into space than humans have EVER traveled. pic.twitter.com/roqklB0iGQ
इससे समझ आता है कि कंज्यूमर टेक्नोलॉजी अब स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी अपनी जगह बना रही है. लिहाजा, भविष्य में ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि स्पेस में और भी ज्यादा डिवाइसेस अंतरिक्ष में जा पाएं.