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Artemis III Mission: चांद पर इंसानों को उतारने से पहले होगा अंतरिक्ष इतिहास का सबसे मुश्किल टेस्ट! समझें पूरा प्रोसेस

आर्टेमिस III मिशन में नासा के ओरियन कैप्सूल के साथ जुड़े स्पेसएक्स के स्टारशिप का चित्रण. ( Image credit: SpaceX )

हैदराबाद: नासा कई दशकों के बाद एक बार फिर इंसानों को चांद पर उतारने जा रही है, लेकिन उससे पहले अमेरिकन स्पेस एजेंसी एक बहुत बड़ा टेस्ट करने जा रही है. यह टेस्ट आर्टेमिस 3 (Artemis III) मिशन में होगा, जिसका अनुभव एस्ट्रोनॉट्स को दोबारा से चांद पर जाने में मदद करेगा.

हालांकि, Artemis III मिशन के टेस्ट में इंसान चांद पर नहीं उतरेंगे. वो धरती की निचली ऑर्बिट में रहकर भविष्य में मून लैंडर यानी चांद पर उतरने वाले यान के टेस्ट वर्ज़न को चेक करेंगे. नासा ने इसे अपने अंतरिक्ष मिशन्स के इतिहास का सबसे बड़ा और मुश्किल टेस्ट्स में से एक बताया है.

कौन जाएगा और मकसद क्या है? इस मिशन को 2027 में लॉन्च किया जाएगा, जो करीब 14 दिनों तक चलेगा. ओरियन (Orion) नाम के स्पेसक्राफ्ट में चार अंतरिक्ष यात्री होंगे. इस मिशन में नासा के रैंड ब्रेसनिक, फ्रैंक रुबियो और आंद्रे डगलस के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लूका पार्मिटानो भी जाएंगे. ये लोग ब्लू ओरिजिन (Blue Origin) और स्पेसएक्स (SpaceX) के लैंडर टेस्ट वर्जन से मिलने, जुड़ने और उनमें रहने की प्रैक्टिस करेंगे. उनका यही अनुभव 2028 में Artemis IV चांद पर जाने वाले मिशन में काम आएगा. ये तस्वीर दिखाती है कि Artemis III मिशन कैसे चलेगा. अगले साल चार अंतरिक्ष यात्री धरती के निचले ऑर्बिट में जाएंगे और वहां वो चीजें टेस्ट करेंगे, जो आगे जाकर चांद पर उतरने के लिए बहुत जरूरी होंगी. (Image Credit: NASA) पहला पड़ाव: ब्लू मून लैंडर इस टेस्ट मिशन में सबसे पहले ब्लू ओरिजिन अपने ब्लू मून मार्क 2 (Blue Moon Mark 2) लैंडर का टेस्ट वर्जन धरती से करीब 273 मील ऊपर गोल ऑर्बिट में भेजेगी, जो वहां 30 दिनों तक रह सकता है. उसके बाद अगर यह ठीक पाया जाएगा, तब कुछ दिन बाद फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से एसएलएस (SLS) रॉकेट के जरिए ओरिजन को लॉन्च किया जाएगा.