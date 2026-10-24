Artemis III Mission: चांद पर इंसानों को उतारने से पहले होगा अंतरिक्ष इतिहास का सबसे मुश्किल टेस्ट! समझें पूरा प्रोसेस
Artemis III में यात्री धरती की कक्षा में ब्लू ओरिजिन और स्पेसएक्स के लैंडर से जुड़कर चांद पर उतरने की तकनीक परखेंगे.
Published : October 24, 2026 at 11:28 AM IST
हैदराबाद: नासा कई दशकों के बाद एक बार फिर इंसानों को चांद पर उतारने जा रही है, लेकिन उससे पहले अमेरिकन स्पेस एजेंसी एक बहुत बड़ा टेस्ट करने जा रही है. यह टेस्ट आर्टेमिस 3 (Artemis III) मिशन में होगा, जिसका अनुभव एस्ट्रोनॉट्स को दोबारा से चांद पर जाने में मदद करेगा.
हालांकि, Artemis III मिशन के टेस्ट में इंसान चांद पर नहीं उतरेंगे. वो धरती की निचली ऑर्बिट में रहकर भविष्य में मून लैंडर यानी चांद पर उतरने वाले यान के टेस्ट वर्ज़न को चेक करेंगे. नासा ने इसे अपने अंतरिक्ष मिशन्स के इतिहास का सबसे बड़ा और मुश्किल टेस्ट्स में से एक बताया है.
We are not slowing down. 🚀 Our Artemis III mission will send four astronauts to low Earth orbit next year to test critical systems needed for future lunar landings https://t.co/G5CkHbQhFR and we’re accelerating efforts to ensure the success of Artemis IV, the first Artemis mission on the lunar surface https://t.co/zEDKEcLpXY.— NASA (@NASA) October 23, 2026
कौन जाएगा और मकसद क्या है?
इस मिशन को 2027 में लॉन्च किया जाएगा, जो करीब 14 दिनों तक चलेगा. ओरियन (Orion) नाम के स्पेसक्राफ्ट में चार अंतरिक्ष यात्री होंगे. इस मिशन में नासा के रैंड ब्रेसनिक, फ्रैंक रुबियो और आंद्रे डगलस के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लूका पार्मिटानो भी जाएंगे. ये लोग ब्लू ओरिजिन (Blue Origin) और स्पेसएक्स (SpaceX) के लैंडर टेस्ट वर्जन से मिलने, जुड़ने और उनमें रहने की प्रैक्टिस करेंगे. उनका यही अनुभव 2028 में Artemis IV चांद पर जाने वाले मिशन में काम आएगा.
पहला पड़ाव: ब्लू मून लैंडर
इस टेस्ट मिशन में सबसे पहले ब्लू ओरिजिन अपने ब्लू मून मार्क 2 (Blue Moon Mark 2) लैंडर का टेस्ट वर्जन धरती से करीब 273 मील ऊपर गोल ऑर्बिट में भेजेगी, जो वहां 30 दिनों तक रह सकता है. उसके बाद अगर यह ठीक पाया जाएगा, तब कुछ दिन बाद फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से एसएलएस (SLS) रॉकेट के जरिए ओरिजन को लॉन्च किया जाएगा.
ओरिजन पहले 18 x 1122 मील (16 x 975 nautical miles) की अंडाकार ऑर्बिट में जाएगा और फिर करीब 345 मील की गोल ऑर्बिट में पहुंचकर तापमान के लिहाज से स्थिर होगा. उसके बाद धीरे-धीरे ब्लू मून के पास जाएगा और पहले दो दिन क्रू सिस्टम की जांच करेगा.
स्पेसक्राफ्ट जुड़ने के बाद अंतरिक्ष यात्री करबी दो दिन ब्लू मून के अंदर रहेंगे. वो केबिन, कंट्रोल और लाइफ सपोर्ट को खुद परखेंगे और देखेंगे कि हवा और दबाव सही रहता है या नहीं. नासा ने बताया कि ऐसा पहली बार होगा कि किसी कमर्शियल लैंडर को क्रू के साथ परखा जाएगा.
During next year’s Artemis III mission, teams will practice rendezvous, docking, and proximity operations in low-Earth orbit https://t.co/CvvLHl11hI— SpaceX (@SpaceX) July 16, 2026
दूसरा पड़ाव: स्टारशिप के साथ टेस्ट
ऊपर बताए गए टेस्ट्स को पूरा करने के बाद स्पेसक्राफ्ट ओरियन अलग होगा और स्पेसएक्स फ्लोरिडा से स्टारशिप वर्जन 3 (Starship Version 3) का टेस्ट स्पेसक्राफ्ट छोड़ेगा. यह 206 नॉटिकल माइल की नीची ऑर्बिट में रहेगा. ओरियन इससे करीब दो घंटे जुड़ा रहेगा, लेकिन क्रू अंदर नहीं जाएगा. यहां पर कंट्रोल, कम्यूनिकेशन और सॉफ्टवेयर का टेस्ट किया जाएगा. इससे जुड़ने का तरीका भी अलग है. ब्लू मून में केबिन के बगल वाला पोर्ट चलेगा, जबकि स्टारशिप में नाक पर लगा सिस्टम काम करेगा.
When ready, the Orion spacecraft and its crew will reenter Earth’s atmosphere and splash down in the Pacific Ocean, off the coast of California. Every activity performed during Artemis III supports a larger goal: reducing risk before astronauts return to the lunar surface.— NASA Artemis (@NASAArtemis) October 23, 2026
बाकी दिनों में क्या होगा
इन सभी प्रोसेस को पूरा करने के बाद ओरियन के पास वापसी से पहले पांच दिन और होंगे. इनमें क्रू सर्वाइवल सूट, डॉकिंग सेंसर, आवाज और तापमान को टेस्ट किया जाएगा. इसके अलावा क्रू इस चीज को भी चेक करेगा कि अगर किसी केस में मिशन कंट्रोल से बात न हो पाए तो अपनी सेहत को कैसे परखा जाए. चांद के सैंपल्स धरती लाने के तरीकों को भी देखा जाएगा और पौधों के बीज भी भेजे जाएंगे. उसके बाद अंत में ओरियन प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया के तट के पास उतरेगा, जहां से नासा और अमेरिकी नौसेना क्रू को स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकालेगी.