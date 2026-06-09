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NASA Artemis III: चांद पर जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्री कौन? नासा आज रात करेगा खुलासा

Artemis III मिशन में NASA का Orion स्पेसक्राफ्ट प्राइवेट Lunar Landing व्हीकल के साथ डॉक करके चंद्र तकनीकों को परखेगा. ( Image Credit: Youtube/Nasa )

हैदराबाद: अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा आज यानी 9 जून 2026 को एक बड़ा ऐलान करने वाला है. हॉस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर में एक खास कार्यक्रम के दौरान नासा अपने Artemis III मिशन के लिए चुने गए चार अंतरिक्ष यात्रियों के नाम दुनिया के सामने रखेगा. यह ऐलान भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे होगा और इसे NASA+, NASA के YouTube चैनल और NASA के X अकाउंट पर लाइव देखा जा सकता है. स्पेस कम्युनिटी में इस ऐलान का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है क्योंकि यह मिशन इंसान को एक बार फिर चांद की सतह पर उतारने की तैयारी का हिस्सा है. Artemis II मिशन अप्रैल 2026 में सफलतापूर्वक पूरा हुआ, जिसमें अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की कक्षा में गए और ओरियन स्पेसक्राफ्ट की गहरे अंतरिक्ष में काम करने की क्षमता को परखा गया. उस मिशन की सफलता के बाद अब नासा ने अगले कदम की तैयारी शुरू कर दी है. Artemis III के लिए चार अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है जिनके नाम अभी तक गुप्त रखे गए हैं. आज के ऐलान के साथ नासा अधिकारी मिशन की तैयारियों और आगे होने वाले प्रोग्रेस का भी अपडेट देंगे.