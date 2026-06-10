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NASA ने Artemis-III मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के नामों का किया ऐलान, चांद पर उतरने की टेक्नोलॉजी करेंगे टेस्ट

NASA की ओर से जारी की गई इस तस्वीर में Artemis-III क्रू के सदस्य - बाएं से दाएं: आंद्रे डगलस, लुका पारमितानो, रैंडी ब्रेसनिक और फ्रैंक रुबियो ( Etv Bharat )

न्यूयॉर्क: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने मंगलवार की रात को अपने 'Artemis III' मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के दल का ऐलान कर दिया है. यह मिशन अंतरिक्ष एजेंसी की उस योजना का अगला हिस्सा है, जिसके तहत अंततः अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारा जाएगा. यह घोषणा 'Artemis II' की चांद के चारों ओर की गई उस रिकॉर्ड-तोड़ यात्रा के दो महीने बाद की गई है, जिसने 'Apollo 13' के दूरी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया था. NASA ने जानकारी दी कि एजेंसी के रैंडी ब्रेसनिक, फ्रैंक रुबियो, आंद्रे डगलस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लुका परमिटानो चांद पर नहीं जाएंगे और न ही सतह पर उतरेंगे. इसके बजाय, वे अपने Orion कैप्सूल को दो लूनर लैंडर के साथ डॉक करने की प्रैक्टिस करते हुए पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे. NASA एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड इसाकमैन ने कहा कि, "Artemis-III क्रू के लिए, हम आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं." बता दें कि एलन मस्क की SpaceX और जेफ बेजोस की Blue Origin लूनर लैंडर पहुंचाने की होड़ में लगी हैं. दो हफ़्ते के डेमो का लक्ष्य 2027 रखा गया है. Blue Origin को हाल ही में एक झटका लगा, जब फ्लोरिडा में लॉन्च पैड पर इंजन-फ़ायरिंग टेस्ट के दौरान उसका विशाल रॉकेट फट गया. इससे आस-पास के घर हिल गए और आसमान नारंगी आग के गोले से जगमगा उठा. NASA के जेरेमी पार्सन्स ने कहा कि इस रुकावट से कुछ सीखने का मौका मिला है और स्पेस एजेंसी को भरोसा है कि Blue Origin का रॉकेट समय पर तैयार हो जाएगा. NASA के आर्टेमिस प्रोग्राम का मकसद 1970 के दशक के बाद पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की सतह पर वापस भेजना है. इस प्रोग्राम में हाल ही में किए गए बदलावों का मकसद इसे Apollo युग की तरह तेज़ी से आगे बढ़ाना है, जिसमें 2028 में चांद पर उतरने से पहले पृथ्वी के चारों ओर एक स्पेसफ़्लाइट को भी शामिल किया गया है.