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ISS पर अनिल मेनन और जेसिका मीर ने पूरी की स्पेसवॉक, अब स्टेशन को मिलेगी नई सोलर पावर!

NASA के अंतरिक्ष यात्रियों जेसिका मीर (दाईं ओर) और अनिल मेनन (कैमरा से दूसरी ओर मुँह किए हुए) ने गुरुवार, 6 अगस्त, 2026 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर सोलर ऐरे माउंटिंग हार्डवेयर लगाने के लिए 6.5 घंटे की स्पेस वॉक पूरी की. ( Image credit: NASA )

इस मिशन का मुख्य टारगेट स्टेशन के 3B पावर चैनल पर मॉडिफिकेशन किट लगाना था, जो स्टारबोर्ड 6 ट्रस सेगमेंट पर मौजूद है. नासा के मुताबिक, यह काम आगे चलकर नए रोल-आउट सोलर एरे यानी iROSA लगाने का रास्ता तैयार करेगा, जिससे स्टेशन को ज्यादा पावर मिलेगी.

भारत के लिए यह स्पेसवॉक थोड़ी ज्यादा खास इसलिए भी है क्योंकि अनिल मेनन केरल के पलक्कड़ जिले के ओट्टापलम से ताल्लुक रखते हैं और उनके लिए यह पहली स्पेसवॉक थी, जबकि जेसिका मीर के लिए यह छठी स्पेसवॉक रही.

भारतीय मूल के नासा एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन और उनकी साथी एस्ट्रोनॉट जेसिका मीर गुरुवार सुबह 8:33 बजे EDT (भारतीय समयानुसार गुरुवार शाम 6:03 PM IST) क्वेस्ट एयरलॉक से बाहर निकले थे और 6 घंटे 27 मिनट बाद दोपहर 3:00 EDT (शुक्रवार मध्यरात्रि 12:30 AM IST) बजे वापस स्टेशन में लौटे.

हैदराबाद: अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के दो एस्ट्रोनॉट्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) के बाहर एक बेहद अहम स्पेसवॉक पूरी कर ली है. इस स्पेसवॉक का मकसद स्टेशन के पावर सिस्टम को अपग्रेड करने की दिशा में एक बड़ा कदम रखना था.

यह एक्स्ट्रा पावर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जरूरी सिस्टम्स को चलाने के साथ-साथ भविष्य में इसे सुरक्षित तरीके से डीऑर्बिट यानी वापस धरती पर लाने में भी मदद करेगी. साल 2021 से अब तक छह iROSA असेंबली लगाई जा चुकी हैं और अब सिर्फ दो और बाकी हैं जो इसी साल स्टेशन पर पहुंचेंगी.

स्पेसवॉक के दौरान मेनन एक फुट रेस्ट्रेंट पर स्थिर होकर ट्रस पर काम करते रहे. दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने वो केबल भी बिछाए जो आने वाले iROSA से बिजली को 3B पावर चैनल तक पहुंचाएंगे और स्ट्रट्स को मल्टी-लेयर इंसुलेशन से कवर किया.

इस काम के बीच एक हल्के पल में मीर ने मेनन को चांद दिखाते हुए मजाक में कहा कि दिशा ठीक से पता नहीं, इस पर मेनन ने जवाब दिया कि उन्हें वहां भविष्य का मून बेस नजर आ रहा है. आप इस पूरे स्पेसवॉक का वीडियो नासा के आधिकारिक एक्स (पुराना नाम ट्विटर) हैंडल पर देख सकते हैं, जिसे हमने भी अपने इस आर्टिकल के साथ अटैच किया है.

आगे और दो स्पेसवॉक्स होंगी

यह अगस्त महीने में होने वाली तीन स्पेसवॉक्स में से पहली स्पेसवॉक थी. इस महीने की अगली स्पेसवॉक 13 अगस्त को होगी, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स स्टेशन का स्पेस-टू-ग्राउंड एंटीना बदलेंगे. यह एंटीना ह्यूस्टन स्थित मिशन कंट्रोल सेंटर और स्टेशन के बीच डेटा और हाई-स्पीड कम्युनिकेशन के लिए बेहद जरूरी सिस्टम है.

उसके बाद इस महीने की तीसरी स्पेसवॉक 25 अगस्त को होने वाली है, जिसमें पावर चैनल केबल और डेटा रिले सिस्टम को कनेक्ट किया जाएगा. यह काम भी स्टेशन के मेंटेनेंस और भविष्य के डीऑर्बिट की तैयारियों का हिस्सा है. इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स हार्मनी मॉड्यूल के फॉरवर्ड पोर्ट पर स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग में इस्तेमाल होने वाला नेविगेशनल एड भी बदलेंगे.