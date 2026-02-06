NASA का बड़ा फैसला, अब अंतरिक्ष में पर्सनल स्मार्टफोन ले जा सकेंगे एस्ट्रोनॉट
NASA अब Crew-12 और Artemis II मिशन से एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में पर्सनल स्मार्टफोन ले जाने की अनुमति देगा.
Published : February 6, 2026 at 9:05 PM IST
हैदराबाद: Nasa ने एक ऐसा फैसला लिया, जो अंतरिक्ष यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है. अब तक अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स को अपने पर्सनल स्मार्टफोन साथ ले जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जल्द ही यह नियम बदलने वाला है. NASA ने ऐलान किया है कि आने वाले Crew-12 और Artemis II मिशन से एस्ट्रोनॉट्स अपने निजी यानी पर्सनल स्मार्टफोन को अंतरिक्ष में ले जा सकेंगे.
नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जैरेड आइज़ैकमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अब क्रू मेंबर्स को ऐसे टूल्स दिए जा रहे हैं, जिनकी मदद से वो अपने परिवार के लिए खास पलों को कैद कर सकें और दुनिया के साथ इंस्पायरिंग पिक्चर्स और वीडियोज़ को शेयर कर सकें. उन्होंने इसे सही दिशा में एक छोटा लेकिन जरूरी कदम बताया है.
NASA astronauts will soon fly with the latest smartphones, beginning with Crew-12 and Artemis II. We are giving our crews the tools to capture special moments for their families and share inspiring images and video with the world. Just as important, we challenged long-standing…— NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) February 5, 2026
अब तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स को सिर्फ स्पेशल लैपटॉप और अप्रूव्ड डिवाइस ही इस्तेमाल करने की परमिशन दी जाती थी, जिसके जरिए वो ईमेल, मैसेज और वीडियो कॉल कर सकते थे, लेकिन सब कुछ बेहद कंट्रोल्ड होता था. स्मार्टफोन को सुरक्षा, इंटरफेरेंस, ड्यूरेबिलिटी और डेटा सिक्योरिटी जैसी वजहों से मंजूरी नहीं मिली थी.
इसका मतलब यह था कि एस्ट्रोनॉट्स अपने परिवार के लिए आसानी से कोई फोटो नहीं ले सकते थे और न ही कैजुअल तरीके से बातचीत कर पाते थे. अब स्मार्टफोन को अंतरिक्ष में लेकर जाने की मिलने वाली अनुमति से एस्ट्रोनॉट्स के लिए पुरानी परिस्थितियां बदल जाएंगी.
अब एस्ट्रोनॉट ज़ीरो ग्रैविटी में लेंगे वाइड एंगल सेल्फी
नासा ने तेसी से टेस्टिंग पूरी कर मॉडर्न स्मार्टफोन को स्पेस यूज़ के लिए अप्रूव किया है, जिससे लंबे और स्लो प्रोसेस से छुटकारा मिल सके. नए फैसले के बाद एस्ट्रोनॉट्स ज्यादा पर्सनल और नैचुरल तरीके से फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाला मिशन नासा के लिए अभी तक का सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड मिशन बन सकता है.
जीरो ग्रैविटी में वाइड एंगल सेल्फी, स्पेसक्राफ्ट के अंदर के छोटे-छोटे मोमेंट्स और शायद सोशल मीडिया पोस्ट को भी देखने को मिल सकती है, जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो सकती हैं. यह फैसला नासा की सोच में आए बदलाव को भी दिखाता है. अमेरिका की स्पेस एजेंसी अब पुराने और बेवजह के कड़े नियमों को छोड़कर मॉडर्न और फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाना चाह रही है.
नासा के अपकमिंग मिशन्स
नासा ने अपकमिंग मिशन की बात करें तो Crew-12 मिशन 11 फरवरी 2026 को सुबह 6 बजे ET यानी भारत में शाम 4.30 बजे लॉन्च होगा. यह मिशन SpaceX के Falcon 9 रॉकेट से Dragon स्पेसक्राफ्ट के जरिए उड़ान भरेगा. इसमें जेसिका मीर, जैक हैथवे, सोफी एडेनो और आंद्रेई फेड्याएव शामिल हैं. मिशन करीब 9 महीने ISS पर रहेगा और इंसानी शरीर पर माइक्रोग्रैविटी के असर की स्टडी करेंगे.
इसके अलावा नासा का एक और खास मिशन Artemis II है, जिसे मार्च 2026 में लॉन्च किया जा सकता है. यह मिशन दस दिन का होगा, जिसमें चार एस्ट्रोनॉट्स चांद के चारों ओर यात्रा करेंगे. यह 1972 के बाद पहली बार होगा जब इंसान लो-अर्थ ऑर्बिट से बाहर जाएगा.