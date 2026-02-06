ETV Bharat / technology

NASA का बड़ा फैसला, अब अंतरिक्ष में पर्सनल स्मार्टफोन ले जा सकेंगे एस्ट्रोनॉट

ओरियन स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रोनॉट्स को गहरे अंतरिक्ष में ले जाएगा, और फिर उन्हें वापस धरती पर घर ले आएगा. ( Image Credits: NASA )

हैदराबाद: Nasa ने एक ऐसा फैसला लिया, जो अंतरिक्ष यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है. अब तक अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स को अपने पर्सनल स्मार्टफोन साथ ले जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जल्द ही यह नियम बदलने वाला है. NASA ने ऐलान किया है कि आने वाले Crew-12 और Artemis II मिशन से एस्ट्रोनॉट्स अपने निजी यानी पर्सनल स्मार्टफोन को अंतरिक्ष में ले जा सकेंगे. नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जैरेड आइज़ैकमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अब क्रू मेंबर्स को ऐसे टूल्स दिए जा रहे हैं, जिनकी मदद से वो अपने परिवार के लिए खास पलों को कैद कर सकें और दुनिया के साथ इंस्पायरिंग पिक्चर्स और वीडियोज़ को शेयर कर सकें. उन्होंने इसे सही दिशा में एक छोटा लेकिन जरूरी कदम बताया है. अब तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स को सिर्फ स्पेशल लैपटॉप और अप्रूव्ड डिवाइस ही इस्तेमाल करने की परमिशन दी जाती थी, जिसके जरिए वो ईमेल, मैसेज और वीडियो कॉल कर सकते थे, लेकिन सब कुछ बेहद कंट्रोल्ड होता था. स्मार्टफोन को सुरक्षा, इंटरफेरेंस, ड्यूरेबिलिटी और डेटा सिक्योरिटी जैसी वजहों से मंजूरी नहीं मिली थी. इसका मतलब यह था कि एस्ट्रोनॉट्स अपने परिवार के लिए आसानी से कोई फोटो नहीं ले सकते थे और न ही कैजुअल तरीके से बातचीत कर पाते थे. अब स्मार्टफोन को अंतरिक्ष में लेकर जाने की मिलने वाली अनुमति से एस्ट्रोनॉट्स के लिए पुरानी परिस्थितियां बदल जाएंगी.