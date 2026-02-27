ETV Bharat / technology

Google ने लॉन्च किया लेटेस्ट Nano Banana 2 AI इमेज जनरेशन मॉडल, जानें क्या है खास

Google ने भारत और ग्लोबल मार्केट में अपना लेटेस्ट AI इमेज जेनरेशन और एडिटिंग मॉडल, Nano Banana 2 लॉन्च किया है.

Nano Banana 2 is available in 141 countries and supports 18 languages.
Nano Banana 2 141 देशों में उपलब्ध है और 18 भाषाओं को सपोर्ट करता है। (फोटो - Google Blog)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 27, 2026 at 2:56 PM IST

हैदराबाद: Google ने भारत और ग्लोबल मार्केट में अपना लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इमेज जेनरेशन और एडिटिंग मॉडल, Nano Banana 2 लॉन्च किया है. यह कंपनी के Gemini 3.1 Flash Image मॉडल से चलता है. Google का कहना है कि नया AI इमेज जेनरेशन टूल Nano Banana Pro की इंटेलिजेंस और विज़ुअल क्वालिटी, और Gemini Flash की तेज़ी से एडिटिंग करने की क्षमता को जोड़ता है. इसके अलावा, कंपनी ने अपनी SynthD टेक्नोलॉजी को इंटरऑपरेबल C2PA कंटेंट क्रेडेंशियल्स के साथ जोड़ा है.

Nano Banana 2 में क्या है नया
नए Nano Banana 2 विज़ुअल जेनरेशन के लिए Gemini Flash की हाई-स्पीड इंटेलिजेंस देता है, जिससे यूज़र तेज़ी से एडिट और बदलाव कर सकते हैं. Google ने बताया है कि Nano Banana 2 खास चीज़ों के सटीक रेंडर देने के लिए जेमिनी AI मॉडल के रियल-वर्ल्ड नॉलेज बेस, रियल-टाइम जानकारी और वेब सर्च से मिली इमेज का इस्तेमाल करता है.

इससे नया AI इमेज जनरेटर देखने में आकर्षक और सटीक इन्फोग्राफिक्स, डेटा विज़ुअलाइज़ेशन बना सकता है और नोट्स को डायग्राम में बदल सकता है. Nano Banana 2 यूज़र को मार्केटिंग मॉकअप या ग्रीटिंग कार्ड के लिए सटीक, पढ़ने लायक टेक्स्ट बनाने में मदद करता है. यूज़र इमेज के अंदर टेक्स्ट को ट्रांसलेट और लोकलाइज़ भी कर सकते हैं, जिसे दूसरों के साथ शेयर किया जा सकता है.

AI इमेज जेनरेशन मॉडल में इसके पहले के मॉडल, Nano Banana और Nano Banana Pro के मुकाबले कई खास अपग्रेड हैं. यूज़र एक ही वर्कफ़्लो में पांच सब्जेक्ट तक एक जैसे कैरेक्टर बनाए रख सकते हैं और 14 ऑब्जेक्ट तक की फ़िडेलिटी बनाए रख सकते हैं.

यह Nano Banana 2 को स्टोरीबोर्डिंग और नैरेटिव कंटेंट के लिए आइडियल बनाता है. AI इमेज जनरेटर में बेहतर इंस्ट्रक्शन फ़ॉलोइंग की सुविधा है, जिससे यह मुश्किल रिक्वेस्ट को ज़्यादा सख्ती से फ़ॉलो कर सकता है और यूज़र के मनचाहे रिज़ल्ट दे सकता है.

यह 512px से 4K तक के अलग-अलग आस्पेक्ट रेशियो और रिज़ॉल्यूशन को भी सपोर्ट करता है, जो वर्टिकल सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर वाइड-स्क्रीन बैकड्रॉप तक शार्प विज़ुअल देता है. Nano Banana 2 अपने पहले के मॉडल्स के मुकाबले ज़्यादा रिच टेक्सचर, शार्प डिटेल्स और वाइब्रेंट लाइटनिंग देता है, साथ ही तेज़ स्पीड पर हाई-क्वालिटी एस्थेटिक्स भी बनाए रखता है.

Nano Banana 2 की उपलब्धता और लैंग्वेज सपोर्ट
नए Nano Banana 2 भारत, US, UAE, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, प्यूर्टो रिको, जापान और दूसरे देशों समेत 141 देशों में उपलब्ध है. यह 18 भाषाओं को सपोर्ट करता है, जिनमें अरबी, बंगाली, चीनी, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, हिब्रू, हिंदी, इंडोनेशियन, जापानी, कोरियन, मलयालम, पुर्तगाली, रशियन, स्पैनिश, थाई, उर्दू और वियतनामी शामिल हैं. इसे Google के सभी प्रोडक्ट्स में रोल आउट किया गया है, जिसमें Gemini ऐप, Google ऐप, सर्च में AI मोड, AI स्टूडियो, Gemini API, Flow और Google Ads शामिल हैं.

Nano Banana 2 को Google AI Pro और Ultra के यूज़र्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं?
नए Nano Banana 2 को Gemini ऐप में सभी यूज़र्स के लिए डिफ़ॉल्ट AI इमेज जेनरेशन मॉडल के तौर पर ऑफ़र किया जाएगा. मौजूदा Google AI Pro और Ultra यूज़र्स Gemini ऐप में खास कामों के लिए Nano Banana Pro का एक्सेस बनाए रखेंगे. इसे ऐप के अंदर तीन-डॉट रीजेनरेशन मेनू से एक्सेस किया जा सकता है.

Nano Banana 2 में एडवांस SynthID और C2PA इंटीग्रेशन
नए Nano Banana 2 मॉडल के साथ-साथ, Google ने बताया कि वह अपने कंटेंट प्रोवेंस टूल्स को डेवलप करना जारी रखे हुए है. कंपनी ने अपने सभी AI-जेनरेटेड कंटेंट के लिए SynthID टेक्नोलॉजी को इंटरऑपरेबल C2PA कंटेंट क्रेडेंशियल्स के साथ पेयर किया है.

Google ने बताया कि उसकी SynthID वॉटरमार्किंग टेक्नोलॉजी, जो AI से बने कंटेंट में इनविज़िबल मार्कर एम्बेड करती है, नवंबर में लॉन्च होने के बाद से अब तक Gemini ऐप पर 20 मिलियन से ज़्यादा बार इस्तेमाल की जा चुकी है.

Google ने यह भी कन्फर्म किया है कि वह जल्द ही Gemini ऐप में C2PA कंटेंट क्रेडेंशियल्स वेरिफिकेशन शुरू करेगा, जिससे यूज़र्स को इस बारे में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मिलेगी कि इमेज बनाने में AI का इस्तेमाल किया गया था या नहीं और कैसे किया गया था.

संपादक की पसंद

