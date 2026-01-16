ETV Bharat / technology

Skoda Vision 7S पर आधारित फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक कार के नाम का खुलासा, जानें क्या होगा

Skoda Auto ने कंपनी की आने वाली ऑल-इलेक्ट्रिक फ्लैगशिप SUV को Skoda Peaq नाम से पेश किया जाएगा.

Skoda's new car will be named Peaq.
Skoda की नई कार का नाम होगा Peaq (फोटो - Skoda Auto)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 16, 2026 at 12:55 PM IST

हैदराबाद: चेक कार निर्माता कंपनी Skoda Auto ने हाल ही में जनकारी दी है कि जानकारी के अनुसार Skoda Peaq साल 2022 में दिखाए गए Skoda Vision 7S कॉन्सेप्ट पर आधारित होगी और साल 2026 की गर्मियों में इसका ग्लोबल डेब्यू किया जाएगा. इसके अलावा, यह इलेक्ट्रिक SUV कंपनी की 'मॉडर्न सॉलिड' डिज़ाइन लैंग्वेज को दर्शाती है.

क्या होगी Skoda Peaq की पोजिशन
इसके नाम से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि, नई Skoda Peaq को कंपनी के पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर रखा जा सकता है. चेक कार निर्माता कंपनी ने अपनी आने वाली फ्लैगशिप 7-सीटर SUV के साथ अपनी इलेक्ट्रिक SUV नामकरण से अलग होने का फैसला किया है. यह कार सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और फंक्शनल डिज़ाइन के कॉम्बिनेशन पर ज़ोर देगी.

Skoda Auto के सेल्स और मार्केटिंग बोर्ड मेंबर, मार्टिन जॉन ने कहा कि, "Vision 7S के साथ, हमने Skoda के लिए एक नए क्षेत्र में कदम रखा, जिसमें कंपनी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसका एक साफ़ आइडिया था. तब से, हमने एक नई डिज़ाइन लैंग्वेज पेश की है और अपनी प्रोडक्ट पहचान को और बेहतर बनाया है."

उन्होंने आगे कहा कि, "अब, हम इस इनोवेटिव गाड़ी के कॉन्सेप्ट को असलियत में ला रहे हैं. हमारा नया फ्लैगशिप मॉडल हमारी ब्रांड वैल्यूज़, जैसे कि जगह और प्रैक्टिकैलिटी को एक नए लेवल पर ले जाता है. आज से, स्कोडा के इलेक्ट्रिक भविष्य के लिए हमारे बोल्ड विज़न का एक नाम है: Peaq – यह एक साफ़ बयान है कि यह मॉडल हमारे पोर्टफोलियो में कहां है."

Skoda Peaq में क्या कुछ मिलेगा
नई Skoda Peaq को Volkswagen के MEB+ प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा. इतना ही नहीं, इस इलेक्ट्रिक सात-सीटर SUV में सामने की तरफ कार की पूरी चौड़ाई में LED DRLs लगाए जा सकते हैं. संभावना जताई जा रही है कि T-शेप के टेल लैंप Vision 7S कॉन्सेप्ट से लिए जाएंगे, जो Skoda Peaq को इसकी दूसरी इलेक्ट्रिक SUV से अलग पहचान देंगे. आधुनिक Skoda कारों की तरह, नई Skoda Peaq में भी फ्रंक हुड के किनारे कार के सामने 'Skoda' लिखा होगा.

संभावना जताई जा रही है कि यह Peugeot 5000-8 या Mercedes-Benz EQB जैसी दूसरी यूरोपियन इलेक्ट्रिक SUV राइवल्स को टक्कर देगी. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, Skoda Peaq के लिए संभावना जताई जा रही है कि यह अपने कस्टमर्स को सात सीटों के साथ एक वर्सेटाइल माहौल देने वाली है.

इससे यह उन परिवारों और यात्रियों के लिए एक आइडियल ऑप्शन बन जाएगी, जिन्हें ऐसी गाड़ी चाहिए जो प्रोफेशनल और घूमने-फिरने दोनों तरह की एक्टिविटीज़ के लिए काम आए. इसके अलावा, इसका डिज़ाइन कंपनी के सिग्नेचर 'Simply Clever' सॉल्यूशंस पर ज़ोर देता है.

