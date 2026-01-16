ETV Bharat / technology

Skoda Vision 7S पर आधारित फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक कार के नाम का खुलासा, जानें क्या होगा

हैदराबाद: चेक कार निर्माता कंपनी Skoda Auto ने हाल ही में जनकारी दी है कि जानकारी के अनुसार Skoda Peaq साल 2022 में दिखाए गए Skoda Vision 7S कॉन्सेप्ट पर आधारित होगी और साल 2026 की गर्मियों में इसका ग्लोबल डेब्यू किया जाएगा. इसके अलावा, यह इलेक्ट्रिक SUV कंपनी की 'मॉडर्न सॉलिड' डिज़ाइन लैंग्वेज को दर्शाती है.

क्या होगी Skoda Peaq की पोजिशन

इसके नाम से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि, नई Skoda Peaq को कंपनी के पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर रखा जा सकता है. चेक कार निर्माता कंपनी ने अपनी आने वाली फ्लैगशिप 7-सीटर SUV के साथ अपनी इलेक्ट्रिक SUV नामकरण से अलग होने का फैसला किया है. यह कार सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और फंक्शनल डिज़ाइन के कॉम्बिनेशन पर ज़ोर देगी.

Skoda Auto के सेल्स और मार्केटिंग बोर्ड मेंबर, मार्टिन जॉन ने कहा कि, "Vision 7S के साथ, हमने Skoda के लिए एक नए क्षेत्र में कदम रखा, जिसमें कंपनी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसका एक साफ़ आइडिया था. तब से, हमने एक नई डिज़ाइन लैंग्वेज पेश की है और अपनी प्रोडक्ट पहचान को और बेहतर बनाया है."

उन्होंने आगे कहा कि, "अब, हम इस इनोवेटिव गाड़ी के कॉन्सेप्ट को असलियत में ला रहे हैं. हमारा नया फ्लैगशिप मॉडल हमारी ब्रांड वैल्यूज़, जैसे कि जगह और प्रैक्टिकैलिटी को एक नए लेवल पर ले जाता है. आज से, स्कोडा के इलेक्ट्रिक भविष्य के लिए हमारे बोल्ड विज़न का एक नाम है: Peaq – यह एक साफ़ बयान है कि यह मॉडल हमारे पोर्टफोलियो में कहां है."