Myspace का कमबैक: नॉस्टैल्जिया तो है, लेकिन क्यों मुश्किल होगी वापसी की राह?
Myspace के मालिकों ने एक नई डॉक्युमेंट्री में प्लेटफॉर्म को दोबारा लॉन्च करने का इशारा दिया है, जिससे पुराने यूज़र्स काफी उत्साहित हो रहे हैं.
Published : August 10, 2026 at 8:13 AM IST
हैदराबाद: आजकल हर तरफ सोशल मीडिया ऐप्स का बोलबाला चलता है. दुनियाभर में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के यूज़र्स को आकर्षित किया हुआ है, लेकिन एक जमाना में सोशल मीडिया की दुनिया पर राज करने वाले प्लेटफॉर्म का नाम MySpace था. अब Myspace एक बार फिर वापसी की तैयारी कर रहा है.
इस प्लेटफॉर्म के मालिक और Viant Technology के को-फाउंडर टिम और क्रिस वैंडरहुक ने हाल ही में आई डॉक्यूमेंट्री "Myspace" में इशारा दिया कि वो जल्द ही इसे दोबारा लॉन्च करने वाले हैं.
इस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने कहा, "हम अब भी Myspace के मालिक हैं. हम इस ब्रांड के केयरटेकर हैं और हम इसे दोबारा लॉन्च करने वाले हैं, बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं."
गौर करने वाली बात है कि 2013 में भी कंपनी ने एक बार वापसी करने की कोशिश की थी, जो नाकाम साबित हुई ती और उसमें करीब 150 मिलियन डॉलर का भारी नुकसान झेलना पड़ा था. फिलहाल, किसी भी नई लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इसे लेकर काफी चर्चा शुरू हो गई है.
The owners of MySpace are trying to launch a comeback for the website - CNBC pic.twitter.com/Sk7zyPOAyv— Evan (@StockMKTNewz) August 9, 2026
नॉस्टैल्जिया तो है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं
आज सोशल मीडिया की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है. Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube और Reddit जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पहले से ही एल्गोरिद्म-ड्रिवन फीड्स और छोटे अटेंशन स्पैन वाले यूजर्स पर राज कर रहे हैं. ऐसे में Myspace के लिए मुकाबला आसान नहीं होगा.
Forrester की प्रिंसिपल एनालिस्ट केट विनिक का कहना है कि Myspace की वापसी को लेकर जो एक्साइटमेंट दिख रही है, वो दरअसल एक ऐसे दौर की याद है, जब एल्गोरिद्म का इतना दबदबा नहीं था. उन्होंने बताया कि यूजर्स और ब्रांड्स दोनों अब छोटे, ज्यादा प्राइवेट सोशल एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसा कि Substack और Discord की प्राइवेट कम्युनिटीज में ग्रोथ से साफ दिख रहा है.
विनिक ने एक तरह की चेतावनी देते हुए कहा, "अगर Myspace पुराने अंदाज में सिर्फ नॉस्टैल्जिया पर टिका रहा तो वह सबसे छोटा खिलाड़ी बनकर रह जाएगा और अगर बहुत ज्यादा पुराने डिज़ाइन पर जोर दिया गया तो आज के जो यूज़र्स TikTok और Instagram जैसे क्लीन इंटरफेस के आदी हो चुके हैं, वो MySpace के पुराने डिज़ाइन से जुड़ नहीं पाएंगे."
उदाहरण के तौर पर, Gen Z-फोकस्ड Myspace-स्टाइल ऐप Noplace लॉन्च के दिन ऐप स्टोर पर नंबर-1 पर पहुंच गया था, लेकिन अगले ही दिन टॉप चार्ट से गायब हो गया, यानी शुरुआती एक्साइटमेंट टिकाऊ ग्रोथ में तब्दील नहीं हुआ.
Bluesky का उदाहरण
इस रिपोर्ट में Bluesky का उदाहरण भी दिया गया है, जिसे 2024 में X (पहले Twitter) को टक्कर देने वाले प्लेटफॉर्म के तौर पर लॉन्च किया गया था. शुरुआत में इसने काफी लोकप्रियता हासिल की, लेकिन आज ब्लूस्काई के पास एक्स के यूज़रबेस का महज़ 10 फीसदी ही हिस्सा मौजूद है और उसके डेली मोबाइल यूज़र्स में भी करीब 40 फीसदी की गिरावट देखी गई है.
एनालिस्ट्स का मानना है कि Myspace के पास एक बड़ा फायदा जरूर है, जो उसकी मजबूत ब्रांड पहचान है. यही चीज़ उसे बाकी छोटे प्लेटफॉर्म्स से आगे रखती है. लेकिन असली कामयाबी के लिए उसे सिर्फ पुरानी यादों पर निर्भर रहने के बजाय एक बिल्कुल अलग और आज के हिसाब से बेहतर प्रोडक्ट बनाना होगा और साथ-साथ में युवा यानी Gen Z व Gen Alpha यूजर्स के साथ-साथ पुराने यूजर्स को भी जोड़ना होगा. विनिक का कहना है कि सालों पहले फेसबुक से पिछड़ने के पीछे का मुख्य कारण यही था कि MySpace पुराने यूज़र्स को साथ नहीं रख पाया था.