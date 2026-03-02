ETV Bharat / technology

MWC 2026 Highlights: फोल्डेबल गेमिंग डिवाइस से लेकर Robot Phone तक, जानें किसने क्या-क्या किया पेश

MWC 2026 में Lenovo, Xiaomi, Honor और Tecno ने फोल्डेबल AI और 200MP कैमरा डिवाइस पेश किए. ( Image Credit: mwcbarcelona )

हैदराबाद: बार्सिलोना में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 यानी MWC 2026 की आधिकारिक शुरुआत 2 मार्च से हुई, लेकिन बड़े ऐलान उससे पहले ही शुरू हो गए थे. हर साल की तरह इस बार भी इवेंट में स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, एआई डिवाइस और रोबोटिक्स से जुड़े कई नए प्रोडक्ट्स ने ध्यान खींचा. आइए आसान भाषा में जानते हैं कि किन ब्रांड्स ने क्या खास पेश किया है. Xiaomi और Leica: कैमरा पर पूरा फोकस Xiaomi 17 Ultra का ग्लोबल वर्ज़न पेश कर दिया गया है. इस फोन में 1 इंच का 50MP सेंसर दिया गया है, 200MP टेलीफोटो कैमरा और 50MP अल्ट्रावाइड कैमरा मिलता है. इसमें मैनुअल ज़ूम रिंग भी दी गई है, जो फोटोग्राफी लवर्स को खास पसंद आएगी. इस फोन में 6.9 इंच OLED 120Hz डिस्प्ले और 6,000mAh बैटरी दी गई है. Leica के साथ मिलकर शाओमी ने Leitzphone भी पेश किया, जो लगभग 17 Ultra जैसा ही है, लेकिन Leica ब्रांडिंग और खास कैमरा इंटरफेस के साथ आता है. इसके अलावा Xiaomi Pad 8 और Pad 8 Pro टैबलेट भी लॉन्च किए गए. Pro वर्जन में Snapdragon 8 Elite चिप मिलती है. कंपनी ने UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W और Xiaomi Tag ट्रैकर भी पेश किया. Lenovo: फोल्ड होने वाला गेमिंग हैंडहेल्ड और एआई कॉन्सेप्ट्स लेनोवो ने इस बार कई नए प्रोडक्ट्स और कॉन्सेप्ट डिवाइस दिखाए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा Legion Go Fold की हो रही है. यह एक फोल्डेबल गेमिंग हैंडहेल्ड कॉन्सेप्ट है, जिसकी स्क्रीन पूरी खुलने पर 11.6 इंच और फोल्ड होने पर 7.7 इंच की हो जाती है. इसमें डिटेचेबल कंट्रोलर्स हैं, जिन्हें अलग-अलग तरीके से लगाया जा सकता है. चाहें तो इसे टैबलेट की तरह, चाहें तो लैपटॉप मोड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है.