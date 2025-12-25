Spotify का म्यूज़िक कैटलॉग हुआ पायरेट, लगभग 300TB डेटा हुआ लीक
Anna Archive ने दावा किया है कि उसने Spotify से लाखों ट्रैक स्क्रैप कर दिए हैं, जो कुल मिलाकर लगभग 300 टेराबाइट डेटा है.
Published : December 25, 2025 at 12:57 PM IST
हैदराबाद: दुनिया की सबसे बड़ी शैडो लाइब्रेरी, Anna Archive ने दावा किया है कि उसने Spotify से लाखों ट्रैक स्क्रैप कर दिए हैं, और उन्हें ऑनलाइन रिलीज़ करने की योजना बना रही है. एक्टिविस्ट ग्रुप ने कहा कि उसने म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से 86 मिलियन म्यूजिक फ़ाइलें और 256 मिलियन मेटाडेटा की लाइनें बैकअप की हैं, जो कुल मिलाकर लगभग 300 टेराबाइट डेटा है.
Anna Archive ने 'We Backed up Spotify' नाम के एक ब्लॉग में कहा कि, "हमने Spotify का बैकअप लिया है, जिनमें मेटाडेटा और म्यूज़िक फ़ाइलें शामिल हैं. इसे बल्क टोरेंट (लगभग 300TB) में बांटा गया है, जिसे पॉपुलैरिटी के हिसाब से ग्रुप किया गया है."
इस ब्लॉग में Anna Archive ने आगे कहा कि, "यह म्यूज़िक के लिए दुनिया का पहला 'प्रिजर्वेशन आर्काइव' है जो पूरी तरह से ओपन है. इसका मतलब यह है कि कि इसके पास भी काफी डिस्क स्पेस है, वह इसे आसानी से मिरर कर सकता है. इसमें 86 मिलियन म्यूज़िक फ़ाइलें हैं, जो लगभग 99.6 प्रतिशत लिसनर्स को रिप्रेजेंट करती हैं."
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Anna Archive पायरेटेड किताबों के लिंक देने के लिए जाना जाता है, लेकिन उन्होंने बताया कि एक मौका मिला और ग्रुप ने Spotify को पूरी तरह से खाली करने का फैसला कर लिया.
ब्लॉग पोस्ट में आगे कहा गया कि, "Anna की Archive आमतौर पर टेक्स्ट (जैसे किताबें और पेपर) पर फोकस करता है... लेकिन हमारा मिशन (इंसानियत के ज्ञान और संस्कृति को बचाना) मीडिया टाइप में कोई फर्क नहीं करता. कभी-कभी टेक्स्ट के अलावा भी कोई मौका मिल जाता है. यह ऐसा ही एक मामला है."
स्टॉकहोम की इस कंपनी ने लीक की पुष्टि की है, लेकिन यह भी कहा कि इसमें 100 मिलियन से ज़्यादा ट्रैक का पूरा डेटा शामिल नहीं था. जानकारी के अनुसार, इस कंपनी के दुनिया भर में 700 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं.
एंड्रॉइड अथॉरिटी के मुताबिक, Spotify ने कहा कि, "अनाधिकृत एक्सेस की जांच में पता चला कि एक थर्ड पार्टी ने पब्लिक मेटाडेटा को स्क्रैप किया और DRM को बायपास करने के लिए गैर-कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करके प्लेटफॉर्म की कुछ ऑडियो फाइलों को एक्सेस किया. हम इस घटना की एक्टिव रूप से जांच कर रहे हैं."
द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस लीक से उन AI कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है, जो अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए मटेरियल ढूंढ रही हैं. पहले, मार्क ज़करबर्ग की Meta पर आरोप लगा था कि उसने अपने AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए पायरेटेड किताबों के एक बड़े ऑनलाइन आर्काइव, LibGen का इस्तेमाल किया था.
अमेरिकी कोर्ट में दायर दस्तावेज़ों के अनुसार, ज़करबर्ग ने पायरेटेड कंटेंट के इस्तेमाल को मंज़ूरी दी, जबकि AI टीम ने उन्हें चेतावनी दी थी कि यह एक ऐसा डेटासेट है जो पायरेटेड होने के लिए जाना जाता है.