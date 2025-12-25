ETV Bharat / technology

Spotify का म्यूज़िक कैटलॉग हुआ पायरेट, लगभग 300TB डेटा हुआ लीक

हैदराबाद: दुनिया की सबसे बड़ी शैडो लाइब्रेरी, Anna Archive ने दावा किया है कि उसने Spotify से लाखों ट्रैक स्क्रैप कर दिए हैं, और उन्हें ऑनलाइन रिलीज़ करने की योजना बना रही है. एक्टिविस्ट ग्रुप ने कहा कि उसने म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से 86 मिलियन म्यूजिक फ़ाइलें और 256 मिलियन मेटाडेटा की लाइनें बैकअप की हैं, जो कुल मिलाकर लगभग 300 टेराबाइट डेटा है.

Anna Archive ने 'We Backed up Spotify' नाम के एक ब्लॉग में कहा कि, "हमने Spotify का बैकअप लिया है, जिनमें मेटाडेटा और म्यूज़िक फ़ाइलें शामिल हैं. इसे बल्क टोरेंट (लगभग 300TB) में बांटा गया है, जिसे पॉपुलैरिटी के हिसाब से ग्रुप किया गया है."

इस ब्लॉग में Anna Archive ने आगे कहा कि, "यह म्यूज़िक के लिए दुनिया का पहला 'प्रिजर्वेशन आर्काइव' है जो पूरी तरह से ओपन है. इसका मतलब यह है कि कि इसके पास भी काफी डिस्क स्पेस है, वह इसे आसानी से मिरर कर सकता है. इसमें 86 मिलियन म्यूज़िक फ़ाइलें हैं, जो लगभग 99.6 प्रतिशत लिसनर्स को रिप्रेजेंट करती हैं."

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Anna Archive पायरेटेड किताबों के लिंक देने के लिए जाना जाता है, लेकिन उन्होंने बताया कि एक मौका मिला और ग्रुप ने Spotify को पूरी तरह से खाली करने का फैसला कर लिया.

ब्लॉग पोस्ट में आगे कहा गया कि, "Anna की Archive आमतौर पर टेक्स्ट (जैसे किताबें और पेपर) पर फोकस करता है... लेकिन हमारा मिशन (इंसानियत के ज्ञान और संस्कृति को बचाना) मीडिया टाइप में कोई फर्क नहीं करता. कभी-कभी टेक्स्ट के अलावा भी कोई मौका मिल जाता है. यह ऐसा ही एक मामला है."